https://sputniknews.com.tr/20221206/isvec-basbakanindan-turkiye-karsiti-eski-milletvekiline-cevap-isvec-teror-ussu-haline-gelmemeli-1064225768.html

İsveç Başbakanı'ndan Türkiye karşıtı eski milletvekiline cevap: İsveç terör üssü haline gelmemeli

İsveç Başbakanı'ndan Türkiye karşıtı eski milletvekiline cevap: İsveç terör üssü haline gelmemeli

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye karşıtlığı ile tanınan eski Sosyal Demokrat Milletvekili Nalin Pekgül'e yazdığı mektupta, "Türkiye'nin teröre karşı... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T00:16+0300

2022-12-06T00:16+0300

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ulf kristersson

dünya

terör

türkiye

isveç

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin bir terör üssü haline gelmemesi gerektiğini belirtti.İsveç'te Türkiye karşıtlığı ile bilinen eski Sosyal Demokrat Milletvekili Nalin Pekgül'ün NATO anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye teröristlerin iade edilmemesine yönelik gönderdiği mektubu cevaplayan Kristersson, "İsveç bir terör üssü haline gelmemeli" ifadelerini kullandı.Kristersson, Pekgül'e cevap olarak yayımladığı mektupta, şunları kaydetti:İsveç'te evrensel hukuk kurallarının geçerli olduğunu hatırlatan Kristersson, "İsveç uluslararası hukuka uymaya devam edecektir. Başka bir şey düşünülemezdi. Hukukun üstünlüğü ile yönetilen dünyanın en güçlü devletlerinden biriyiz. İsveç vatandaşları asla iade edilmez" ifadelerine yer verdi.İsveç'in Türkiye ve Finlandiya ile yaptığı NATO anlaşmasının arkasında olduklarını belirten Kristersson, diğer partilerin de bu konuda kendilerine destek verdiğini aktardı.

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ulf kristersson, terör, türkiye, isveç