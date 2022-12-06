https://sputniknews.com.tr/20221206/is-bankasindan-personeline-dogalgaz-yardimi-1064247523.html
İş Bankası’ndan personeline doğalgaz yardımı
İş Bankası’ndan personeline doğalgaz yardımı
Türkiye İş Bankası, tüm personeline 2023 Haziran ayına kadar bin lira ısınma yardımı ödemesi yapacak. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T14:35+0300
2022-12-06T14:35+0300
2022-12-06T14:36+0300
yaşam
iş bankası
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9 Kasım’da yürürlüğe giren çalışanlara doğalgaz ve ısınma gideri desteği düzenlemesini bankalarda devreye sokmaya başladı. Türkiye İş Bankası bu ay itibariyle tüm personeline bin lira ısınma yardımı yapacak. Söz konusu yardım Haziran ayına kadar devam edecek.Medya Tava'nın haberine göre, İş Bankası’ndan alınan bilgiye göre söz konusu yardım tüm personele yapılacak.Özel bankalar arasında ilk kez İş Bankası’nın başlattığı ısınma yardım uygulamasının diğer bankalar tarafından da devreye sokulması bekleniyor.Düzenlemeye göre Hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL’den vazgeçiyor. 633 TL’lik bu rakam çalışanın maaşına eklenebilecek. Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, 1000 TL’yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.
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iş bankası
İş Bankası’ndan personeline doğalgaz yardımı
14:35 06.12.2022 (güncellendi: 14:36 06.12.2022) Abone ol
Türkiye İş Bankası, tüm personeline 2023 Haziran ayına kadar bin lira ısınma yardımı ödemesi yapacak.
9 Kasım’da yürürlüğe giren çalışanlara doğalgaz ve ısınma gideri desteği düzenlemesini bankalarda devreye sokmaya başladı. Türkiye İş Bankası bu ay itibariyle tüm personeline bin lira ısınma yardımı yapacak. Söz konusu yardım Haziran ayına kadar devam edecek.
Medya Tava'nın haberine göre, İş Bankası’ndan alınan bilgiye göre söz konusu yardım tüm personele yapılacak.
Özel bankalar arasında ilk kez İş Bankası’nın başlattığı ısınma yardım uygulamasının diğer bankalar tarafından da devreye sokulması bekleniyor.
Düzenlemeye göre Hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL’den vazgeçiyor. 633 TL’lik bu rakam çalışanın maaşına eklenebilecek. Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, 1000 TL’yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.