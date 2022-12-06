https://sputniknews.com.tr/20221206/ingilterede-pfizer-biontech-asisi-6-ayliktan-4-yasina-kadarki-bebek-ve-cocuklarda-kullanilabilecek-1064267222.html

İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısı 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklarda kullanılabilecek

İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısı 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklarda kullanılabilecek

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklara, ilaç şirketi Pfizer-BioNtech'in ürettiği Kovid-19... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T22:28+0300

2022-12-06T22:28+0300

2022-12-06T22:28+0300

koronavirüs

kovid-19

pfizer

biontech

aşı

çocuk

ingiltere

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MHRA’dan yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech şirketinin 'Comirnaty' aşısının, gerekli güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarını karşıladığı belirtildi.Kovid-19 aşısının, 6 aylıktan 4 yaşına kadar olan bebek ve çocuklarda kullanımı için onay verildiği ifade edilen açıklamada, karardan önce 4 bin 526 katılımcıyı içeren devam eden klinik araştırmanın verilerinin de gözden geçirildiği kaydedildi.Açıklamada, bu kapsamda yan etkilerin 'bu yaş grubundaki bir aşıdan beklenebileceklerle uyumlu olduğu'na işaret edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220809/biontech-ve-pfizer-yeni-kovid-varyantlari-icin-asinin-klinik-denemelerine-basliyor--1059704567.html

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kovid-19, pfizer, biontech , aşı, çocuk, ingiltere