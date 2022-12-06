https://sputniknews.com.tr/20221206/ingilterede-pfizer-biontech-asisi-6-ayliktan-4-yasina-kadarki-bebek-ve-cocuklarda-kullanilabilecek-1064267222.html
İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısı 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklarda kullanılabilecek
İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısı 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklarda kullanılabilecek
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklara, ilaç şirketi Pfizer-BioNtech'in ürettiği Kovid-19... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T22:28+0300
2022-12-06T22:28+0300
2022-12-06T22:28+0300
koronavirüs
kovid-19
pfizer
biontech
aşı
çocuk
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044577524_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_bf032b4705641600516ff88274ee7f83.jpg
MHRA’dan yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech şirketinin 'Comirnaty' aşısının, gerekli güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarını karşıladığı belirtildi.Kovid-19 aşısının, 6 aylıktan 4 yaşına kadar olan bebek ve çocuklarda kullanımı için onay verildiği ifade edilen açıklamada, karardan önce 4 bin 526 katılımcıyı içeren devam eden klinik araştırmanın verilerinin de gözden geçirildiği kaydedildi.Açıklamada, bu kapsamda yan etkilerin 'bu yaş grubundaki bir aşıdan beklenebileceklerle uyumlu olduğu'na işaret edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220809/biontech-ve-pfizer-yeni-kovid-varyantlari-icin-asinin-klinik-denemelerine-basliyor--1059704567.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044577524_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_7adab39bade928628ff3fcaa62810eb7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kovid-19, pfizer, biontech , aşı, çocuk, ingiltere
kovid-19, pfizer, biontech , aşı, çocuk, ingiltere
İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısı 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklarda kullanılabilecek
Abone ol
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklara, ilaç şirketi Pfizer-BioNtech'in ürettiği Kovid-19 aşısının kullanılmasına izin verdi.
MHRA’dan yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech şirketinin 'Comirnaty' aşısının, gerekli güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarını karşıladığı belirtildi.
Kovid-19 aşısının, 6 aylıktan 4 yaşına kadar olan bebek ve çocuklarda kullanımı için onay verildiği ifade edilen açıklamada, karardan önce 4 bin 526 katılımcıyı içeren devam eden klinik araştırmanın verilerinin de gözden geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bu kapsamda yan etkilerin 'bu yaş grubundaki bir aşıdan beklenebileceklerle uyumlu olduğu'na işaret edildi.