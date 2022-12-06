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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/iata-baskani-walsh-bati-rusya-uzerinden-ucuslarin-yeniden-baslamasina-hazirlanmali-1064262797.html
IATA Başkanı Walsh: Batı, Rusya üzerinden uçuşların yeniden başlamasına hazırlanmalı
IATA Başkanı Walsh: Batı, Rusya üzerinden uçuşların yeniden başlamasına hazırlanmalı
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Willie Walsh, Batı’nın, havayolu şirketleri üzerindeki yükü azaltmak için Rusya’nın hava sahası üzerinden... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T20:48+0300
2022-12-06T20:48+0300
uluslararası hava taşımacılığı birliği (iata)
ukrayna krizi
rusya
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Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan hemen sonra Batı ülkeleri Rusya üzerinden uçuşları durdurdu. Ortadoğu ve Çin havayolu şirketleri Rusya üzerinden uçmaya devam ediyor.Son zamanlarda koronavirüse karşı mücadele kapsamında uçuşlara kısıtlama uygulayan Çin’in önümüzdeki yıl kısıtlamaları hafifletebileceğini belirten Walsh, bu durumda Çinli havayolu şirketlerinin misal, Rusya hava sahasını yan geçtiği için seferleri birkaç saat kaybeden British Airways’e göre üstünlüğe sahip olacağını kaydetti.Telegraph’ın haberine göre IATA Başkanı, “Rus hava sahasını açmayı düşünmeliyiz” ifadesini kullandı.Rusya ve Ukrayna hava sahasının kullanımına uygulanan yasağın havayolu şirketleri için büyük sorun haline geldiğini kaydeden Walsh, bunun, Avrupa semalarında uçak birikmesine yol açtığını belirtti.Walsh, Ukrayna’daki çatışma sona ermeden Rus hava sahasının açılmaması gerektiği savundu.
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uluslararası hava taşımacılığı birliği (iata), rusya
uluslararası hava taşımacılığı birliği (iata), rusya

IATA Başkanı Walsh: Batı, Rusya üzerinden uçuşların yeniden başlamasına hazırlanmalı

20:48 06.12.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDUçak- Havalimanı- Schengen
Uçak- Havalimanı- Schengen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Willie Walsh, Batı’nın, havayolu şirketleri üzerindeki yükü azaltmak için Rusya’nın hava sahası üzerinden uçuşların yeniden başlamasına hazırlanmaya başlaması gerektiğini belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı başladıktan hemen sonra Batı ülkeleri Rusya üzerinden uçuşları durdurdu.

Ortadoğu ve Çin havayolu şirketleri Rusya üzerinden uçmaya devam ediyor.
Son zamanlarda koronavirüse karşı mücadele kapsamında uçuşlara kısıtlama uygulayan Çin’in önümüzdeki yıl kısıtlamaları hafifletebileceğini belirten Walsh, bu durumda Çinli havayolu şirketlerinin misal, Rusya hava sahasını yan geçtiği için seferleri birkaç saat kaybeden British Airways’e göre üstünlüğe sahip olacağını kaydetti.
Telegraph’ın haberine göre IATA Başkanı, “Rus hava sahasını açmayı düşünmeliyiz” ifadesini kullandı.
Rusya ve Ukrayna hava sahasının kullanımına uygulanan yasağın havayolu şirketleri için büyük sorun haline geldiğini kaydeden Walsh, bunun, Avrupa semalarında uçak birikmesine yol açtığını belirtti.
Walsh, Ukrayna’daki çatışma sona ermeden Rus hava sahasının açılmaması gerektiği savundu.
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