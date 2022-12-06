Hep aynı yerde yatan sokak köpeği Google Haritalar'da 'konumlandırıldı': 5 yıldız alıyor
15:15 06.12.2022 (güncellendi: 15:33 06.12.2022)
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© DHA
Gürcistan'ın başkenti Tiflis sakinleri, hep aynı yerde gördükleri bir sokak köpeğini Google Haritalar'da işaretledi. Artık internet üzerinde kayıtlı bir adresi bulunan sokak köpeğini ziyaret edenler, 'Karpuz' adıyla anılan köpeğe çok sayıda olumlu yorumun yanı sıra 5 yıldız verdi.
Tiflis'te yaşayan bir köpek, diğer sokak köpeklerinden farklı olarak artık Google Haritalar'da bir konuma sahip. Sevenlerince 'Karpuz' diye isimlendirilen köpek, hep yattığı yerde kendisi için Google Haritalar üzerinde oluşturulan konum sayesinde çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Şimdiye kadar 80'den fazla ziyaretçiden 5 yıldız toplayan Karpuz'a hayranlarından çok sayıda olumlu yorum da geliyor.
"Gürcistan'ın Karpuz köpeği' ismiyle oluşturulan yer bildirimine göre Karpuz'ın adresi, "Amaghleba Sokak, No: 13, Tiflis" olarak belirlendi.
Hemen her gün yerli ve yabancı pek çok turist tarafından ziyaret edilen Karpuz'un temel beslenme kaynağı, ziyaretçilerin verdiği yiyecekler. Karpuz'u ziyaret edenler genellikle yakınında bulunan bir dükkandan köpek maması alıyor ve sevimli sokak köpeğini besliyor. Ancak dükkanın sahibi, gittikçe kilo alan ve ismini dahi yuvarlak görüntüsünden alan köpeğin sağlık durumu tehlikeye girdiği için ziyaretçileri uyarıyor.
Karpuz, yer bildiriminde 'evsiz olsa da zararsız olduğunu' gösteren bir yeşil etikete sahip.
Chonky dog turned into Google Maps landmark, receives glowing reviews https://t.co/4WPoZ733UC pic.twitter.com/x53gmgZzni— New York Post (@nypost) December 2, 2022
Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Karpuz'un bakımını koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında sokaktaki yaşlı bir kadın üstleniyordu ancak şimdi binanın önünde kendisi için hazırlanan karton kutu içerisinde yaşıyor.
Karpuz'un ziyaretçileri, Google Haritalar'da sevimli köpek için şu yorumları bıraktı:
"Oldukça güzel ve akıllı bir köpekçik."
"Harika görünüyor ve kesinlikle başının okşanmasını hak ediyor."
"Muhteşem bir köpek! Kesinlikle 5 yıldız!"
"Bir gün Karpuz'un başını okşamazsam hayatımda bir şeyler eksik kalacak."
Hep aynı yerde yatan sokak köpeği, Google Haritalar'da 'konumlandırıldı': Ziyaretçilerden 5 yıldız alıyorhttps://t.co/8UA1IqJBB5 pic.twitter.com/xFYJdQfUwX— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 6, 2022