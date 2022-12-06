https://sputniknews.com.tr/20221206/hep-ayni-yerde-yatan-sokak-kopegi-google-haritalarda-konumlandi-ziyaretcilerden-5-yildiz-aliyor-1064249552.html

Hep aynı yerde yatan sokak köpeği Google Haritalar'da 'konumlandırıldı': 5 yıldız alıyor

Hep aynı yerde yatan sokak köpeği Google Haritalar'da 'konumlandırıldı': 5 yıldız alıyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis sakinleri, hep aynı yerde gördükleri bir sokak köpeğini Google Haritalar'da işaretledi. Artık internet üzerinde kayıtlı bir adresi... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T15:15+0300

2022-12-06T15:15+0300

2022-12-06T15:33+0300

yaşam

gürcistan

sokak köpeği

google haritalar

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Tiflis'te yaşayan bir köpek, diğer sokak köpeklerinden farklı olarak artık Google Haritalar'da bir konuma sahip. Sevenlerince 'Karpuz' diye isimlendirilen köpek, hep yattığı yerde kendisi için Google Haritalar üzerinde oluşturulan konum sayesinde çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.Şimdiye kadar 80'den fazla ziyaretçiden 5 yıldız toplayan Karpuz'a hayranlarından çok sayıda olumlu yorum da geliyor."Gürcistan'ın Karpuz köpeği' ismiyle oluşturulan yer bildirimine göre Karpuz'ın adresi, "Amaghleba Sokak, No: 13, Tiflis" olarak belirlendi.Hemen her gün yerli ve yabancı pek çok turist tarafından ziyaret edilen Karpuz'un temel beslenme kaynağı, ziyaretçilerin verdiği yiyecekler. Karpuz'u ziyaret edenler genellikle yakınında bulunan bir dükkandan köpek maması alıyor ve sevimli sokak köpeğini besliyor. Ancak dükkanın sahibi, gittikçe kilo alan ve ismini dahi yuvarlak görüntüsünden alan köpeğin sağlık durumu tehlikeye girdiği için ziyaretçileri uyarıyor.Karpuz, yer bildiriminde 'evsiz olsa da zararsız olduğunu' gösteren bir yeşil etikete sahip. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Karpuz'un bakımını koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında sokaktaki yaşlı bir kadın üstleniyordu ancak şimdi binanın önünde kendisi için hazırlanan karton kutu içerisinde yaşıyor.Karpuz'un ziyaretçileri, Google Haritalar'da sevimli köpek için şu yorumları bıraktı:

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gürcistan, sokak köpeği, google haritalar