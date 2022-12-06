https://sputniknews.com.tr/20221206/hangi-demokrasi-1064309941.html

Hangi demokrasi?

Hangi demokrasi?

Demokrasi kavramı, günümüzde en çok kullanılan kavramlardan. Peki hangi demokrasi? 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T18:47+0300

2022-12-06T18:47+0300

2022-12-07T18:47+0300

yolcu yolunda gerek

demokrasi

radyo

meclis

liberalizm

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Hangi demokrasi? Hangi demokrasi?

Demokrasinin insanlığın en iyi yönetim biçimi olduğu söyleniyor. Peki, 'demokrasi' nedir? Demokrasi, tam olarak anlatıldığı gibi mi, yoksa demokrasiden kastedilen başka şeyler var mı? Demokrasiye mahkum olduğumuz söyleniyor, peki hangi demokrasi?Bugün liberal demokrasi, güçlünün hukukunu koruyan bir yönetim biçimi halini aldı.Enver Aysever, 'demokrasi' kavramını dinleyicileriyle birlikte değerlendirildi.

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demokrasi, radyo, meclis, liberalizm, аудио