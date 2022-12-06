https://sputniknews.com.tr/20221206/hangi-demokrasi-1064309941.html
Hangi demokrasi?
Hangi demokrasi?
Demokrasi kavramı, günümüzde en çok kullanılan kavramlardan. Peki hangi demokrasi? 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T18:47+0300
2022-12-06T18:47+0300
2022-12-07T18:47+0300
yolcu yolunda gerek
demokrasi
radyo
meclis
liberalizm
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Hangi demokrasi?
Hangi demokrasi?
Demokrasinin insanlığın en iyi yönetim biçimi olduğu söyleniyor. Peki, 'demokrasi' nedir? Demokrasi, tam olarak anlatıldığı gibi mi, yoksa demokrasiden kastedilen başka şeyler var mı? Demokrasiye mahkum olduğumuz söyleniyor, peki hangi demokrasi?Bugün liberal demokrasi, güçlünün hukukunu koruyan bir yönetim biçimi halini aldı.Enver Aysever, 'demokrasi' kavramını dinleyicileriyle birlikte değerlendirildi.
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demokrasi, radyo, meclis, liberalizm, аудио
demokrasi, radyo, meclis, liberalizm, аудио
Hangi demokrasi?
18:47 06.12.2022 (güncellendi: 18:47 07.12.2022) Abone ol
Demokrasi kavramı, günümüzde en çok kullanılan kavramlardan. Peki hangi demokrasi?
Demokrasinin insanlığın en iyi yönetim biçimi olduğu söyleniyor. Peki, 'demokrasi' nedir? Demokrasi, tam olarak anlatıldığı gibi mi, yoksa demokrasiden kastedilen başka şeyler var mı? Demokrasiye mahkum olduğumuz söyleniyor, peki hangi demokrasi?
Bugün liberal demokrasi, güçlünün hukukunu koruyan bir yönetim biçimi halini aldı.
Enver Aysever, 'demokrasi' kavramını dinleyicileriyle birlikte değerlendirildi.