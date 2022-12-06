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Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221206/hangi-demokrasi-1064309941.html
Hangi demokrasi?
Hangi demokrasi?
Demokrasi kavramı, günümüzde en çok kullanılan kavramlardan. Peki hangi demokrasi? 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T18:47+0300
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yolcu yolunda gerek
demokrasi
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meclis
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Hangi demokrasi?
Hangi demokrasi?
Demokrasinin insanlığın en iyi yönetim biçimi olduğu söyleniyor. Peki, 'demokrasi' nedir? Demokrasi, tam olarak anlatıldığı gibi mi, yoksa demokrasiden kastedilen başka şeyler var mı? Demokrasiye mahkum olduğumuz söyleniyor, peki hangi demokrasi?Bugün liberal demokrasi, güçlünün hukukunu koruyan bir yönetim biçimi halini aldı.Enver Aysever, 'demokrasi' kavramını dinleyicileriyle birlikte değerlendirildi.
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demokrasi, radyo, meclis, liberalizm, аудио
demokrasi, radyo, meclis, liberalizm, аудио

Hangi demokrasi?

18:47 06.12.2022 (güncellendi: 18:47 07.12.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hangi demokrasi?
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Demokrasi kavramı, günümüzde en çok kullanılan kavramlardan. Peki hangi demokrasi?
Demokrasinin insanlığın en iyi yönetim biçimi olduğu söyleniyor. Peki, 'demokrasi' nedir? Demokrasi, tam olarak anlatıldığı gibi mi, yoksa demokrasiden kastedilen başka şeyler var mı? Demokrasiye mahkum olduğumuz söyleniyor, peki hangi demokrasi?
Bugün liberal demokrasi, güçlünün hukukunu koruyan bir yönetim biçimi halini aldı.
Enver Aysever, 'demokrasi' kavramını dinleyicileriyle birlikte değerlendirildi.
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