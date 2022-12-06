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Google verilerine göre dünyada en çok görülen rüyalar belirlendi: Türkiye'de en çok yılan görülüyor
Google verilerine göre dünyada en çok görülen rüyalar belirlendi: Türkiye'de en çok yılan görülüyor
İngiltere'de bir araştırma ekibi, Google verilerinden yararlanarak dünyada insanların en çok gördükleri rüyaları derledi. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T17:47+0300
2022-12-06T17:48+0300
dünya
google
ingiltere
rüya
araştırma
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İngiltere merkezli Mornings.co.uk sitesinden bir araştırma ekibi, ülkede en çok görülen rüyaları belirlemek için Google arama verileri üzerinden bir analiz hazırladı.Araştırma sonucunda, dünya çapında insanların rüyalarında en çok yılan gördüğü belirlendi.Elde edilen verilere göre, Brezilya'da ayda 352 bin, Türkiye'de ise ayda 214 bin kişi rüyasında yılan görüyor ve rüyalarıyla ilgili Google araştırması yapıyor. Kuzey Amerika, İngiltere ve Batı Avrupa'nın çoğunda insanların en çok gördükleri rüyanın ise 'diş dökülmesi' olduğu belirlendi.İngiltere'de ikinci sırada sürüngenler, ABD'de ise ayı ve örümcekler bulunuyor.Öte yandan, görülen rüyaların bilimsel arka planını irdeleyen araştırmanın Psychological Reports'ta yayınlanan detaylarında, "Kişilik anketleri, dişlerle ilgili rüya görenlerin önemli ölçüde daha endişeli ve depresif olduğunu gösterdi. Muhtemel bir açıklama, diş kaybıyla ilgili rüyanın, dişlerin ilk insanların yaşamlarında önemli bir rol oynadığı bir zamanın bilinçsiz, tarihi bir kalıntısını veya arketipini temsil etmesi. Diş kaybı, beslenme ve savunma ile ilgili diğer muhtemelen zorluklar nedeniyle ölümün habercisi olabilir" ifadelerine yer verildi.Bu kişilerin ayrıca 'daha düşük egoya sahip oldukları, diğerlerine oranla hayatlarından daha az memnun oldukları ve rüyalarında uçtuğunu gören insanlara göre daha çaresiz hissettikleri' belirtildi. Konuyla ilgili alternatif açıklama ise, rüyalarında diş kaybı yaşadığını gören insanların uyanıkken dişleri konusunda daha hassas olabilecekleri yönünde.
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google, ingiltere, rüya, araştırma
google, ingiltere, rüya, araştırma

Google verilerine göre dünyada en çok görülen rüyalar belirlendi: Türkiye'de en çok yılan görülüyor

17:47 06.12.2022 (güncellendi: 17:48 06.12.2022)
© AAYılan
Yılan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
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İngiltere'de bir araştırma ekibi, Google verilerinden yararlanarak dünyada insanların en çok gördükleri rüyaları derledi.
İngiltere merkezli Mornings.co.uk sitesinden bir araştırma ekibi, ülkede en çok görülen rüyaları belirlemek için Google arama verileri üzerinden bir analiz hazırladı.
Araştırma sonucunda, dünya çapında insanların rüyalarında en çok yılan gördüğü belirlendi.
Elde edilen verilere göre, Brezilya'da ayda 352 bin, Türkiye'de ise ayda 214 bin kişi rüyasında yılan görüyor ve rüyalarıyla ilgili Google araştırması yapıyor.
Kuzey Amerika, İngiltere ve Batı Avrupa'nın çoğunda insanların en çok gördükleri rüyanın ise 'diş dökülmesi' olduğu belirlendi.
İngiltere'de ikinci sırada sürüngenler, ABD'de ise ayı ve örümcekler bulunuyor.
Öte yandan, görülen rüyaların bilimsel arka planını irdeleyen araştırmanın Psychological Reports'ta yayınlanan detaylarında, "Kişilik anketleri, dişlerle ilgili rüya görenlerin önemli ölçüde daha endişeli ve depresif olduğunu gösterdi. Muhtemel bir açıklama, diş kaybıyla ilgili rüyanın, dişlerin ilk insanların yaşamlarında önemli bir rol oynadığı bir zamanın bilinçsiz, tarihi bir kalıntısını veya arketipini temsil etmesi. Diş kaybı, beslenme ve savunma ile ilgili diğer muhtemelen zorluklar nedeniyle ölümün habercisi olabilir" ifadelerine yer verildi.
Bu kişilerin ayrıca 'daha düşük egoya sahip oldukları, diğerlerine oranla hayatlarından daha az memnun oldukları ve rüyalarında uçtuğunu gören insanlara göre daha çaresiz hissettikleri' belirtildi.
Konuyla ilgili alternatif açıklama ise, rüyalarında diş kaybı yaşadığını gören insanların uyanıkken dişleri konusunda daha hassas olabilecekleri yönünde.
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