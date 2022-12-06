https://sputniknews.com.tr/20221206/gazeteci-cambel-ucuzluk-marketleri-olmasa-fiyatlar-yuzde-15-20-artar-1064233693.html
Gazeteci Çambel: Ucuzluk marketleri olmasa fiyatlar yüzde 15-20 artar
Gazeteci Çambel: Ucuzluk marketleri olmasa fiyatlar yüzde 15-20 artar
Retail Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Çambel, “Türkiye’de yaklaşık 250 bin kişinin istihdam edildiği 30 bine yakın discount market var. Perakende... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T10:07+0300
2022-12-06T10:07+0300
2022-12-06T10:07+0300
anlat bana
türkiye
radyo
ucuzluk
market
perakende
enflasyon
fiyat
cengiz çambel
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Gazeteci Çambel: Ucuzluk marketleri olmasa fiyatlar yüzde 15-20 artar 05.12.2022 ANLAT BANA
Gazeteci Çambel: Ucuzluk marketleri olmasa fiyatlar yüzde 15-20 artar 05.12.2022 ANLAT BANA
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan perakende editörü ve Retail Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Çambel, market zincirleri hakkındaki gerilimin giderek büyümesini değerlendirdi. Tartışmadaki bir tarafın ucuzluk marketlerinin enflasyona sebep olduğu iddiasına katılmadığını ifade eden Çambel, “Tam tersine onlar olmasa fiyatlar yüzde 15-20 oranında artar. Bence bu kavga, ekonomiden ziyade siyasal zeminli. Türkiye’de yaklaşık 30 bine yakın discount market var. Buralarda 200-250 bin kişi istihdam ediliyor. Perakende sektöründeki cironun yüzde 25’i bu tür marketlerden geliyor. Yaklaşık 7-8 tane zincir market var. Cironun yüzde 95’ini ise 3 büyük discount market elde ediyor” sözlerini dile getirdi.2012’de hazırlanan perakende yasasını hatırlatan Çambel, caddelerde dip dibe mağazaların konumlanmaması, aralarında belli mesafelerin bulunması ve bakkalların korunması gibi amaçların olduğu yasanın uygulanmadığını savundu. ‘Tedarik zincirleri depolara fazla sayıda mı mal stokluyor?’ sorusuna yanıt arayan Çambel, “Perakendeciler özellikle kendi depolarına mal aldılar ama küçük ve yerel ölçekli zincirler hâlden mal aldılar. Böyle olunca da fiyatlar giderek yükselmeye başladı. Çünkü aradaki kişi sayısı fazlaydı, dolayısıyla da komisyon alan kişi sayısı fazlaydı. Sektörde çalışmalara başladığım 1990 senesinde Türkiye’de 250 bin bakkal vardı, bugün bu sayı 70-80 bin civarında ki bunların da 50 bini aktif, 35-40 bini de pasif durumda” diyerek esnaf sayısındaki değişime dikkat çekti.
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Meliha Okur
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MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
türkiye, radyo, ucuzluk, market, perakende, enflasyon, fiyat, cengiz çambel, аудио
türkiye, radyo, ucuzluk, market, perakende, enflasyon, fiyat, cengiz çambel, аудио
Gazeteci Çambel: Ucuzluk marketleri olmasa fiyatlar yüzde 15-20 artar
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Retail Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Çambel, “Türkiye’de yaklaşık 250 bin kişinin istihdam edildiği 30 bine yakın discount market var. Perakende sektöründeki cironun yüzde 25’i bu tür marketlerden geliyor. Ucuzluk marketlerinin enflasyonu artırdığını düşünmüyorum. Onlar olmasa fiyatlar yüzde 15-20 oranında artar” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan perakende editörü ve Retail Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Çambel, market zincirleri hakkındaki gerilimin giderek büyümesini değerlendirdi. Tartışmadaki bir tarafın ucuzluk marketlerinin enflasyona sebep olduğu iddiasına katılmadığını ifade eden Çambel, “Tam tersine onlar olmasa fiyatlar yüzde 15-20 oranında artar. Bence bu kavga, ekonomiden ziyade siyasal zeminli. Türkiye’de yaklaşık 30 bine yakın discount market var. Buralarda 200-250 bin kişi istihdam ediliyor. Perakende sektöründeki cironun yüzde 25’i bu tür marketlerden geliyor. Yaklaşık 7-8 tane zincir market var. Cironun yüzde 95’ini ise 3 büyük discount market elde ediyor” sözlerini dile getirdi.
2012’de hazırlanan perakende yasasını hatırlatan Çambel, caddelerde dip dibe mağazaların konumlanmaması, aralarında belli mesafelerin bulunması ve bakkalların korunması gibi amaçların olduğu yasanın uygulanmadığını savundu. ‘Tedarik zincirleri depolara fazla sayıda mı mal stokluyor?’ sorusuna yanıt arayan Çambel, “Perakendeciler özellikle kendi depolarına mal aldılar ama küçük ve yerel ölçekli zincirler hâlden mal aldılar. Böyle olunca da fiyatlar giderek yükselmeye başladı. Çünkü aradaki kişi sayısı fazlaydı, dolayısıyla da komisyon alan kişi sayısı fazlaydı. Sektörde çalışmalara başladığım 1990 senesinde Türkiye’de 250 bin bakkal vardı, bugün bu sayı 70-80 bin civarında ki bunların da 50 bini aktif, 35-40 bini de pasif durumda” diyerek esnaf sayısındaki değişime dikkat çekti.