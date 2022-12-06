https://sputniknews.com.tr/20221206/gazeteci-cambel-ucuzluk-marketleri-olmasa-fiyatlar-yuzde-15-20-artar-1064233693.html

Gazeteci Çambel: Ucuzluk marketleri olmasa fiyatlar yüzde 15-20 artar

Gazeteci Çambel: Ucuzluk marketleri olmasa fiyatlar yüzde 15-20 artar

Retail Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Çambel, “Türkiye’de yaklaşık 250 bin kişinin istihdam edildiği 30 bine yakın discount market var. Perakende... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T10:07+0300

2022-12-06T10:07+0300

2022-12-06T10:07+0300

anlat bana

türkiye

radyo

ucuzluk

market

perakende

enflasyon

fiyat

cengiz çambel

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Gazeteci Çambel: Ucuzluk marketleri olmasa fiyatlar yüzde 15-20 artar 05.12.2022 ANLAT BANA Gazeteci Çambel: Ucuzluk marketleri olmasa fiyatlar yüzde 15-20 artar 05.12.2022 ANLAT BANA

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan perakende editörü ve Retail Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Çambel, market zincirleri hakkındaki gerilimin giderek büyümesini değerlendirdi. Tartışmadaki bir tarafın ucuzluk marketlerinin enflasyona sebep olduğu iddiasına katılmadığını ifade eden Çambel, “Tam tersine onlar olmasa fiyatlar yüzde 15-20 oranında artar. Bence bu kavga, ekonomiden ziyade siyasal zeminli. Türkiye’de yaklaşık 30 bine yakın discount market var. Buralarda 200-250 bin kişi istihdam ediliyor. Perakende sektöründeki cironun yüzde 25’i bu tür marketlerden geliyor. Yaklaşık 7-8 tane zincir market var. Cironun yüzde 95’ini ise 3 büyük discount market elde ediyor” sözlerini dile getirdi.2012’de hazırlanan perakende yasasını hatırlatan Çambel, caddelerde dip dibe mağazaların konumlanmaması, aralarında belli mesafelerin bulunması ve bakkalların korunması gibi amaçların olduğu yasanın uygulanmadığını savundu. ‘Tedarik zincirleri depolara fazla sayıda mı mal stokluyor?’ sorusuna yanıt arayan Çambel, “Perakendeciler özellikle kendi depolarına mal aldılar ama küçük ve yerel ölçekli zincirler hâlden mal aldılar. Böyle olunca da fiyatlar giderek yükselmeye başladı. Çünkü aradaki kişi sayısı fazlaydı, dolayısıyla da komisyon alan kişi sayısı fazlaydı. Sektörde çalışmalara başladığım 1990 senesinde Türkiye’de 250 bin bakkal vardı, bugün bu sayı 70-80 bin civarında ki bunların da 50 bini aktif, 35-40 bini de pasif durumda” diyerek esnaf sayısındaki değişime dikkat çekti.

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2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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