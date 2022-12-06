https://sputniknews.com.tr/20221206/ft-abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlari-dort-tv-kanalina-yasak-getirilmesini-ongoruyor-1064261819.html
FT: AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları dört TV kanalına yasak getirilmesini öngörüyor
FT: AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları dört TV kanalına yasak getirilmesini öngörüyor
Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinin dört Rus televizyon kanalının yayınına yasak getirilmesini... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T20:14+0300
2022-12-06T20:14+0300
2022-12-06T20:14+0300
ukrayna krizi
financial times
rusya
ab
medya
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Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre AB’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi taslağında dört Rus televizyon kanalının yayınına yasak getirilmesi öngörülüyor.Haberde, taslakta ayrıca Rus pazarlama şirketleri ve piyasa araştırma şirketleriyle de anlaşma ve işlem yasağının yer aldığı kaydedildi.Taslak ayrıca değeri 2.3 milyar euroyu aşan çift kullanımlı ürünlerin ihracatının kontrolünü de içeriyor.Habere göre AB Komisyonu yeni yaptırımlar paketi kapsamına diğer hususların yanı sıra Rusya'da madencilik sektörüne yatırım yasağı getirilmesini de önerdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
financial times, rusya, ab, medya
financial times, rusya, ab, medya
FT: AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları dört TV kanalına yasak getirilmesini öngörüyor
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Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinin dört Rus televizyon kanalının yayınına yasak getirilmesini öngördüğünü bildirdi.
Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre AB’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi taslağında dört Rus televizyon kanalının yayınına yasak getirilmesi öngörülüyor.
Haberde, taslakta ayrıca Rus pazarlama şirketleri ve piyasa araştırma şirketleriyle de anlaşma ve işlem yasağının yer aldığı kaydedildi.
Taslak ayrıca değeri 2.3 milyar euroyu aşan çift kullanımlı ürünlerin ihracatının kontrolünü de içeriyor.
Habere göre AB Komisyonu yeni yaptırımlar paketi kapsamına diğer hususların yanı sıra Rusya'da madencilik sektörüne yatırım yasağı getirilmesini de önerdi.