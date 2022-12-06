https://sputniknews.com.tr/20221206/ft-abnin-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlari-dort-tv-kanalina-yasak-getirilmesini-ongoruyor-1064261819.html

FT: AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları dört TV kanalına yasak getirilmesini öngörüyor

FT: AB’nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları dört TV kanalına yasak getirilmesini öngörüyor

Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinin dört Rus televizyon kanalının yayınına yasak getirilmesini... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T20:14+0300

2022-12-06T20:14+0300

2022-12-06T20:14+0300

ukrayna krizi

financial times

rusya

ab

medya

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Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre AB’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi taslağında dört Rus televizyon kanalının yayınına yasak getirilmesi öngörülüyor.Haberde, taslakta ayrıca Rus pazarlama şirketleri ve piyasa araştırma şirketleriyle de anlaşma ve işlem yasağının yer aldığı kaydedildi.Taslak ayrıca değeri 2.3 milyar euroyu aşan çift kullanımlı ürünlerin ihracatının kontrolünü de içeriyor.Habere göre AB Komisyonu yeni yaptırımlar paketi kapsamına diğer hususların yanı sıra Rusya'da madencilik sektörüne yatırım yasağı getirilmesini de önerdi.

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