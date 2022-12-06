https://sputniknews.com.tr/20221206/evlilik-teklifi-yagiyor-dunya-kupasinda-guney-korenin-9-numarasi-hakkinda-bilinmesi-gerekenler-1064240926.html

Evlilik teklifi yağıyor: Dünya Kupası'nda 'Güney Kore'nin 9 numarası' hakkında bilinmesi gerekenler

Evlilik teklifi yağıyor: Dünya Kupası'nda 'Güney Kore'nin 9 numarası' hakkında bilinmesi gerekenler

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda sahaya çıkmadan önce ülkesinde dahi pek tanınmayan Güney Koreli futbolcu Cho Gue-sung, kısa sürede büyük bir ün... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T13:16+0300

2022-12-06T13:16+0300

2022-12-06T13:21+0300

spor

güney kore

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2022 Dünya Kupası'nda kazanan takımın hangi ülkeden olacağı henüz netlik kazanmasa da, kupanın en çok sevilen ve takdir gören oyuncuları, taraftar grupları ve teknik ekipleri belli olmaya başladı.Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın 9 numaralı oyuncusu Cho Gue-sung, sahadaki görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Güney Kore'nin Ansan şehrinde 25 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelen Cho Gue-sung, profesyonel futbol hayatına girmeden önce Gwangju Üniversitesi'nde öğrenim görüyordu. 24 yaşındaki futbolcu, takımının 25 Kasım'da Uruguay ile karşı karşıya geldiği maçtaki görüntüleriyle bir anda sosyal medyanın favori oyuncuları arasına girdi. Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer alan Cho Gue-sung hakkında bilinmesi gerekenler, Sputnik'in galerisinde.

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