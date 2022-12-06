Evlilik teklifi yağıyor: Dünya Kupası'nda 'Güney Kore'nin 9 numarası' hakkında bilinmesi gerekenler
Cho Gue-sung’s fancam already has over 6M views lol pic.twitter.com/L4B2JI3Te1— Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) November 28, 2022
2017'de forvet olmadan önce orta sahada defans oyuncusuydu: Kariyerinin başlarında Cho Gue-sung, defans oyuncusu olarak orta sahada rakip takımın hamlelerinin önüne geçmeye çalışıyordu.
2017'de forvet olmadan önce orta sahada defans oyuncusuydu: Kariyerinin başlarında Cho Gue-sung, defans oyuncusu olarak orta sahada rakip takımın hamlelerinin önüne geçmeye çalışıyordu.
Gwangju Üniversitesi'ndeki ilk yılında da orta sahada top koşturan Cho Gue-sung, üniversite takımının menajerinin yönlendirmesiyle forvete geçti. Pozisyondaki performansını kanıtlayan Koreli futbolcu, profesyonel kariyerinde şimdiye dek 52 gol attı.
Gwangju Üniversitesi'ndeki ilk yılında da orta sahada top koşturan Cho Gue-sung, üniversite takımının menajerinin yönlendirmesiyle forvete geçti. Pozisyondaki performansını kanıtlayan Koreli futbolcu, profesyonel kariyerinde şimdiye dek 52 gol attı.
Jeonbuk Hyundai Motors Kulübü'nün formasını giyiyor: Cho Gue-sung, FC Anyang takımında başladığı kariyerini kısa süre sonra Jeonbuk Hyundai Motors Kulübü'nde devam ettirdi. Kulüpteki ilk yılını yavaş bir tempoda geçiren futbolcu, sonraki yıl zorunlu askerlik hizmetini tamamlamasına imkan tanıyan Gimcheon Sangmu Futbol Kulübü'ne geçti. Cho Gue-sung 2022 yılında ise tekrar Jeonbuk Hyundai Motors'a döndü ve takımını 2022 Kore FA Kupası galibiyetine taşıyarak turnuvanın en fazla skor yapan ismi oldu. Genç forvetin sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmesinin ardından takımı Cho Gue-sung'un bazı kısa videolarını yayınladı.
Jeonbuk Hyundai Motors Kulübü'nün formasını giyiyor: Cho Gue-sung, FC Anyang takımında başladığı kariyerini kısa süre sonra Jeonbuk Hyundai Motors Kulübü'nde devam ettirdi. Kulüpteki ilk yılını yavaş bir tempoda geçiren futbolcu, sonraki yıl zorunlu askerlik hizmetini tamamlamasına imkan tanıyan Gimcheon Sangmu Futbol Kulübü'ne geçti. Cho Gue-sung 2022 yılında ise tekrar Jeonbuk Hyundai Motors'a döndü ve takımını 2022 Kore FA Kupası galibiyetine taşıyarak turnuvanın en fazla skor yapan ismi oldu. Genç forvetin sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmesinin ardından takımı Cho Gue-sung'un bazı kısa videolarını yayınladı.
Tek bir Dünya Kupası maçında iki gol atabilen ilk Güney Koreli oyuncu oldu: Güney Kore'nin 28 Kasım'da Gana'ya karşı karşıya geldiği 2022 FIFA Dünya Kupası maçında attığı iki golle Cho Gue-sung, tek bir Dünya Kupası maçında iki gol atabilen ilk Güney Koreli oyuncu olarak tarihe geçti ve dikkat edilmesi gereken bir futbolcu olduğunu kanıtladı.
Tek bir Dünya Kupası maçında iki gol atabilen ilk Güney Koreli oyuncu oldu: Güney Kore'nin 28 Kasım'da Gana'ya karşı karşıya geldiği 2022 FIFA Dünya Kupası maçında attığı iki golle Cho Gue-sung, tek bir Dünya Kupası maçında iki gol atabilen ilk Güney Koreli oyuncu olarak tarihe geçti ve dikkat edilmesi gereken bir futbolcu olduğunu kanıtladı.
Koreli takım maçı kaybetse de Cho Gue-sung'un attığı goller takımının 16.tura geçmesine imkan tanıdı.
Koreli takım maçı kaybetse de Cho Gue-sung'un attığı goller takımının 16.tura geçmesine imkan tanıdı.
Instagram'daki takipçileri birkaç günde 2.5 milyona ulaştı: Gana maçındaki performansıyla bir anda futbol dünyasının gündemine oturan yakışıklı forvetin Instagram'daki takipçi sayısı birkaç günde 20 binden 2.5 milyona yükseldi. Ancak gördüğü bu yoğun ilgi bir süre sonra evlilik tekliflerine varıp kontrolden çıkınca futbolcu günlük hayatının ve rutinlerinin etkilenmemesi için telefonunu kapatmak zorunda kaldı.
Instagram'daki takipçileri birkaç günde 2.5 milyona ulaştı: Gana maçındaki performansıyla bir anda futbol dünyasının gündemine oturan yakışıklı forvetin Instagram'daki takipçi sayısı birkaç günde 20 binden 2.5 milyona yükseldi. Ancak gördüğü bu yoğun ilgi bir süre sonra evlilik tekliflerine varıp kontrolden çıkınca futbolcu günlük hayatının ve rutinlerinin etkilenmemesi için telefonunu kapatmak zorunda kaldı.
Yoğun ilgi, futbol dünyasında da yankı buldu. İskoç Celtic futbol takımı Güney Koreli oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladı.
Yoğun ilgi, futbol dünyasında da yankı buldu. İskoç Celtic futbol takımı Güney Koreli oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladı.