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https://sputniknews.com.tr/20221206/evlilik-teklifi-yagiyor-dunya-kupasinda-guney-korenin-9-numarasi-hakkinda-bilinmesi-gerekenler-1064240926.html
Evlilik teklifi yağıyor: Dünya Kupası'nda 'Güney Kore'nin 9 numarası' hakkında bilinmesi gerekenler
Evlilik teklifi yağıyor: Dünya Kupası'nda 'Güney Kore'nin 9 numarası' hakkında bilinmesi gerekenler
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda sahaya çıkmadan önce ülkesinde dahi pek tanınmayan Güney Koreli futbolcu Cho Gue-sung, kısa sürede büyük bir ün... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-06T13:21+0300
spor
güney kore
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2022 Dünya Kupası'nda kazanan takımın hangi ülkeden olacağı henüz netlik kazanmasa da, kupanın en çok sevilen ve takdir gören oyuncuları, taraftar grupları ve teknik ekipleri belli olmaya başladı.Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın 9 numaralı oyuncusu Cho Gue-sung, sahadaki görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Güney Kore'nin Ansan şehrinde 25 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelen Cho Gue-sung, profesyonel futbol hayatına girmeden önce Gwangju Üniversitesi'nde öğrenim görüyordu. 24 yaşındaki futbolcu, takımının 25 Kasım'da Uruguay ile karşı karşıya geldiği maçtaki görüntüleriyle bir anda sosyal medyanın favori oyuncuları arasına girdi. Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer alan Cho Gue-sung hakkında bilinmesi gerekenler, Sputnik'in galerisinde.
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güney kore, фото
güney kore, фото

Evlilik teklifi yağıyor: Dünya Kupası'nda 'Güney Kore'nin 9 numarası' hakkında bilinmesi gerekenler

13:16 06.12.2022 (güncellendi: 13:21 06.12.2022)
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Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda sahaya çıkmadan önce ülkesinde dahi pek tanınmayan Güney Koreli futbolcu Cho Gue-sung, kısa sürede büyük bir ün kazanarak hayran kitlesini milyonlara ulaştırdı. 9 numaralı formayı giyen futbolcuya evlilik teklifleri yağıyor.
2022 Dünya Kupası'nda kazanan takımın hangi ülkeden olacağı henüz netlik kazanmasa da, kupanın en çok sevilen ve takdir gören oyuncuları, taraftar grupları ve teknik ekipleri belli olmaya başladı.
Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın 9 numaralı oyuncusu Cho Gue-sung, sahadaki görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Güney Kore'nin Ansan şehrinde 25 Ocak 1998 tarihinde dünyaya gelen Cho Gue-sung, profesyonel futbol hayatına girmeden önce Gwangju Üniversitesi'nde öğrenim görüyordu. 24 yaşındaki futbolcu, takımının 25 Kasım'da Uruguay ile karşı karşıya geldiği maçtaki görüntüleriyle bir anda sosyal medyanın favori oyuncuları arasına girdi.
Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer alan Cho Gue-sung hakkında bilinmesi gerekenler, Sputnik'in galerisinde.
© AP Photo / Lee Jin-man

2017'de forvet olmadan önce orta sahada defans oyuncusuydu: Kariyerinin başlarında Cho Gue-sung, defans oyuncusu olarak orta sahada rakip takımın hamlelerinin önüne geçmeye çalışıyordu.

2017&#x27;de forvet olmadan önce orta sahada defans oyuncusuydu: Kariyerinin başlarında Cho Gue-sung, defans oyuncusu olarak orta sahada rakip takımın hamlelerinin önüne geçmeye çalışıyordu. - Sputnik Türkiye
1/7
© AP Photo / Lee Jin-man

2017'de forvet olmadan önce orta sahada defans oyuncusuydu: Kariyerinin başlarında Cho Gue-sung, defans oyuncusu olarak orta sahada rakip takımın hamlelerinin önüne geçmeye çalışıyordu.

© AP Photo / Lee Jin-man

Gwangju Üniversitesi'ndeki ilk yılında da orta sahada top koşturan Cho Gue-sung, üniversite takımının menajerinin yönlendirmesiyle forvete geçti. Pozisyondaki performansını kanıtlayan Koreli futbolcu, profesyonel kariyerinde şimdiye dek 52 gol attı.

Gwangju Üniversitesi&#x27;ndeki ilk yılında da orta sahada top koşturan Cho Gue-sung, üniversite takımının menajerinin yönlendirmesiyle forvete geçti. Pozisyondaki performansını kanıtlayan Koreli futbolcu, profesyonel kariyerinde şimdiye dek 52 gol attı. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Lee Jin-man

Gwangju Üniversitesi'ndeki ilk yılında da orta sahada top koşturan Cho Gue-sung, üniversite takımının menajerinin yönlendirmesiyle forvete geçti. Pozisyondaki performansını kanıtlayan Koreli futbolcu, profesyonel kariyerinde şimdiye dek 52 gol attı.

© AP Photo / Lee Jin-man

Jeonbuk Hyundai Motors Kulübü'nün formasını giyiyor: Cho Gue-sung, FC Anyang takımında başladığı kariyerini kısa süre sonra Jeonbuk Hyundai Motors Kulübü'nde devam ettirdi. Kulüpteki ilk yılını yavaş bir tempoda geçiren futbolcu, sonraki yıl zorunlu askerlik hizmetini tamamlamasına imkan tanıyan Gimcheon Sangmu Futbol Kulübü'ne geçti. Cho Gue-sung 2022 yılında ise tekrar Jeonbuk Hyundai Motors'a döndü ve takımını 2022 Kore FA Kupası galibiyetine taşıyarak turnuvanın en fazla skor yapan ismi oldu. Genç forvetin sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmesinin ardından takımı Cho Gue-sung'un bazı kısa videolarını yayınladı.

Jeonbuk Hyundai Motors Kulübü&#x27;nün formasını giyiyor: Cho Gue-sung, FC Anyang takımında başladığı kariyerini kısa süre sonra Jeonbuk Hyundai Motors Kulübü&#x27;nde devam ettirdi. Kulüpteki ilk yılını yavaş bir tempoda geçiren futbolcu, sonraki yıl zorunlu askerlik hizmetini tamamlamasına imkan tanıyan Gimcheon Sangmu Futbol Kulübü&#x27;ne geçti. Cho Gue-sung 2022 yılında ise tekrar Jeonbuk Hyundai Motors&#x27;a döndü ve takımını 2022 Kore FA Kupası galibiyetine taşıyarak turnuvanın en fazla skor yapan ismi oldu. Genç forvetin sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmesinin ardından takımı Cho Gue-sung&#x27;un bazı kısa videolarını yayınladı. - Sputnik Türkiye
3/7
© AP Photo / Lee Jin-man

Jeonbuk Hyundai Motors Kulübü'nün formasını giyiyor: Cho Gue-sung, FC Anyang takımında başladığı kariyerini kısa süre sonra Jeonbuk Hyundai Motors Kulübü'nde devam ettirdi. Kulüpteki ilk yılını yavaş bir tempoda geçiren futbolcu, sonraki yıl zorunlu askerlik hizmetini tamamlamasına imkan tanıyan Gimcheon Sangmu Futbol Kulübü'ne geçti. Cho Gue-sung 2022 yılında ise tekrar Jeonbuk Hyundai Motors'a döndü ve takımını 2022 Kore FA Kupası galibiyetine taşıyarak turnuvanın en fazla skor yapan ismi oldu. Genç forvetin sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmesinin ardından takımı Cho Gue-sung'un bazı kısa videolarını yayınladı.

© AP Photo / Lee Jin-man

Tek bir Dünya Kupası maçında iki gol atabilen ilk Güney Koreli oyuncu oldu: Güney Kore'nin 28 Kasım'da Gana'ya karşı karşıya geldiği 2022 FIFA Dünya Kupası maçında attığı iki golle Cho Gue-sung, tek bir Dünya Kupası maçında iki gol atabilen ilk Güney Koreli oyuncu olarak tarihe geçti ve dikkat edilmesi gereken bir futbolcu olduğunu kanıtladı.

Tek bir Dünya Kupası maçında iki gol atabilen ilk Güney Koreli oyuncu oldu: Güney Kore&#x27;nin 28 Kasım&#x27;da Gana&#x27;ya karşı karşıya geldiği 2022 FIFA Dünya Kupası maçında attığı iki golle Cho Gue-sung, tek bir Dünya Kupası maçında iki gol atabilen ilk Güney Koreli oyuncu olarak tarihe geçti ve dikkat edilmesi gereken bir futbolcu olduğunu kanıtladı. - Sputnik Türkiye
4/7
© AP Photo / Lee Jin-man

Tek bir Dünya Kupası maçında iki gol atabilen ilk Güney Koreli oyuncu oldu: Güney Kore'nin 28 Kasım'da Gana'ya karşı karşıya geldiği 2022 FIFA Dünya Kupası maçında attığı iki golle Cho Gue-sung, tek bir Dünya Kupası maçında iki gol atabilen ilk Güney Koreli oyuncu olarak tarihe geçti ve dikkat edilmesi gereken bir futbolcu olduğunu kanıtladı.

© AP Photo / Andre Penner

Koreli takım maçı kaybetse de Cho Gue-sung'un attığı goller takımının 16.tura geçmesine imkan tanıdı.

Koreli takım maçı kaybetse de Cho Gue-sung&#x27;un attığı goller takımının 16.tura geçmesine imkan tanıdı. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Andre Penner

Koreli takım maçı kaybetse de Cho Gue-sung'un attığı goller takımının 16.tura geçmesine imkan tanıdı.

© AP Photo / Andre Penner

Instagram'daki takipçileri birkaç günde 2.5 milyona ulaştı: Gana maçındaki performansıyla bir anda futbol dünyasının gündemine oturan yakışıklı forvetin Instagram'daki takipçi sayısı birkaç günde 20 binden 2.5 milyona yükseldi. Ancak gördüğü bu yoğun ilgi bir süre sonra evlilik tekliflerine varıp kontrolden çıkınca futbolcu günlük hayatının ve rutinlerinin etkilenmemesi için telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

Instagram&#x27;daki takipçileri birkaç günde 2.5 milyona ulaştı: Gana maçındaki performansıyla bir anda futbol dünyasının gündemine oturan yakışıklı forvetin Instagram&#x27;daki takipçi sayısı birkaç günde 20 binden 2.5 milyona yükseldi. Ancak gördüğü bu yoğun ilgi bir süre sonra evlilik tekliflerine varıp kontrolden çıkınca futbolcu günlük hayatının ve rutinlerinin etkilenmemesi için telefonunu kapatmak zorunda kaldı. - Sputnik Türkiye
6/7
© AP Photo / Andre Penner

Instagram'daki takipçileri birkaç günde 2.5 milyona ulaştı: Gana maçındaki performansıyla bir anda futbol dünyasının gündemine oturan yakışıklı forvetin Instagram'daki takipçi sayısı birkaç günde 20 binden 2.5 milyona yükseldi. Ancak gördüğü bu yoğun ilgi bir süre sonra evlilik tekliflerine varıp kontrolden çıkınca futbolcu günlük hayatının ve rutinlerinin etkilenmemesi için telefonunu kapatmak zorunda kaldı.

© AP Photo / Darko Bandic

Yoğun ilgi, futbol dünyasında da yankı buldu. İskoç Celtic futbol takımı Güney Koreli oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladı.

Yoğun ilgi, futbol dünyasında da yankı buldu. İskoç Celtic futbol takımı Güney Koreli oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladı. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Darko Bandic

Yoğun ilgi, futbol dünyasında da yankı buldu. İskoç Celtic futbol takımı Güney Koreli oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladı.

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