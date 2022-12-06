Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyondaki iyileşme yılbaşından itibaren hızlanacak

Kimse Türkiye'nin büyümesine bakmıyor, hala başka yerlerde geziyorlar. Kimse Türkiye'nin büyümesine bakmıyor, hala başka yerlerde geziyorlar.

Kaderimiz başkalarının elinde değil artık. Kaderimiz başkalarının elinde değil artık.

Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar her konuda işverenlerimizle yakın mesai yaptık, anlayış birliği içinde hareket ettik. TİSK'in birileri gibi sadece rapor yayımlayan bir kuruluş olmasının ötesine geçerek ülkenin sıkıntılarının çözümünde rol alması, bu sürecin en önemli sebebidir. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar her konuda işverenlerimizle yakın mesai yaptık, anlayış birliği içinde hareket ettik. TİSK'in birileri gibi sadece rapor yayımlayan bir kuruluş olmasının ötesine geçerek ülkenin sıkıntılarının çözümünde rol alması, bu sürecin en önemli sebebidir.

Enflasyondaki iyileşme yılbaşından itibaren hızlanacak, şubatta hissedilecek. Enflasyondaki iyileşme yılbaşından itibaren hızlanacak, şubatta hissedilecek.

Avrupa'da raflar boş. Küresel krizleri fırsata dönüştürerek ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına çıkaracağız. Avrupa'da raflar boş. Küresel krizleri fırsata dönüştürerek ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına çıkaracağız.

O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için artık bereketli bir yer değil. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için artık bereketli bir yer değil.

Terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil kaynağında bitiriyoruz.. Kobani bitti. İdlib'de, Kobani'de gereken tedbirlerimizi aldık. Terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil kaynağında bitiriyoruz.. Kobani bitti. İdlib'de, Kobani'de gereken tedbirlerimizi aldık.

Suni krizlere sürüklenmeye çalışılan bir Türkiye, bırakınız diz çökmeyi, tam tersine yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanış devam edecektir. Suni krizlere sürüklenmeye çalışılan bir Türkiye, bırakınız diz çökmeyi, tam tersine yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanış devam edecektir.