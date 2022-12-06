Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyondaki iyileşme yılbaşından itibaren hızlanacak
15:04 06.12.2022 (güncellendi: 15:24 06.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyondaki iyileşme yılbaşından itibaren hızlanacak, şubatta hızlanacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Kimse Türkiye'nin büyümesine bakmıyor, hala başka yerlerde geziyorlar.
Kaderimiz başkalarının elinde değil artık.
Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar her konuda işverenlerimizle yakın mesai yaptık, anlayış birliği içinde hareket ettik. TİSK'in birileri gibi sadece rapor yayımlayan bir kuruluş olmasının ötesine geçerek ülkenin sıkıntılarının çözümünde rol alması, bu sürecin en önemli sebebidir.
Enflasyondaki iyileşme yılbaşından itibaren hızlanacak, şubatta hissedilecek.
Avrupa'da raflar boş. Küresel krizleri fırsata dönüştürerek ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına çıkaracağız.
O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için artık bereketli bir yer değil.
Terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil kaynağında bitiriyoruz.. Kobani bitti. İdlib'de, Kobani'de gereken tedbirlerimizi aldık.
Suni krizlere sürüklenmeye çalışılan bir Türkiye, bırakınız diz çökmeyi, tam tersine yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanış devam edecektir.
Asgari ücret konusunda gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların hak ve refahlarını ne kadar korursak ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz.