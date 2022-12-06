https://sputniknews.com.tr/20221206/enerji-uzmani-ali-riza-oner-yetersiz-tarim-alanlarina-alternatif-dikey-tarim-1064244417.html

Enerji uzmanı Öner: Yetersiz tarım alanlarına alternatif dikey tarım

Enerji uzmanı Öner: Yetersiz tarım alanlarına alternatif dikey tarım

Tarım alanlarının azalması nedeniyle yaşanabilecek gıda sıkıntısına alternatif çözüm, Ankara Mamak çöplüğünden geldi. Mamak çöplüğünü işleten şirket, çöplerden... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T13:34+0300

2022-12-06T13:34+0300

2022-12-06T13:34+0300

yaşam

mamak

çöplük

tarım

çiftçi

tarım ve orman bakanlığı

tarım arazisi

tarım ürünü

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Tüm dünyada artan nüfusun beraberinde getirdiği hızlı yapılaşmayla kentlerde tarımsal alanlar azalırken, ülkeler de hızla dikey tarım modeline geçmeye başladı. Dikey tarım modeli Ankara’da hayata geçiriliyor.Türkiye'nin 13 şehrinde katı atık bertarafı yapan ITC’nin İş Geliştirme Direktörü ve 4 T Platformu Kurucu Başkanı Ali Rıza Öner, eskiden 'Mamak Çöplüğü' olarak bilinen, şimdilerde ise modern bir katı atık tesisine dönüşen alanda kurdukları dikey tarım modelini bir grup gazeteciye anlattı.‘Artan nüfusun gıda ihtiyacı bu yöntemle karşılanabilir’Öner, uzmanların hesaplamalarına göre mevcut tarım uygulamaları ile artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için Brezilya büyüklüğünde ek tarım alanına ihtiyaç bulunduğuna dikkat çekerek “Dahası, bu kadar ek alanda tarım yapabilmek için ihtiyaç duyulacak su da dünyada mevcut değil. O zaman tek çözüm tarımsal teknolojinin geliştirilmesi yolu ile en az alan ve su kullanarak en yüksek miktarda gıdanın üretilmesi. Bunun bilinen yollarından birisi dikey tarım. Dikey tarımda 10 metrekarelik bir konteynerde ilaç-pestisit kullanımını neredeyse sıfırlayarak, su ve toprak ihtiyacını yüzde 90-95 azaltarak üretim yapmak mümkün” dedi.‘Maliyet yüzde 60 oranında düşüyor’Tesiste yaktıkları atıklardan ürettikleri enerjiyi ısıya çevirerek bunu dikey tarım için kullandıklarını anlatan Öner, yerinde üretim sayesinde ilk hasatları olan marulda maliyeti yüzde 60 oranında düşürdüklerini belirtti. Modeli, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin de incelediğini ifade eden Öner, 'şu an dünya çapında yaklaşık 5 milyar dolarlık bir pazara sahip olan dikey tarımın 2026 yılında 12 milyar doları aşmasının' beklendiğini anlattı. Öner, “Dahası gıda üretim alanlarının yerleşim alanlarının dışında-uzağında olması zorunluluğu dikey tarımla ortadan kalkıyor. Dikey tarım bizzat şehirlerin içinde uygulanabilir nitelikte. Şehir içerisindeki kampüs alanlarda, köylerimizde, evimizin, apartmanımızın ya da apartman altındaki sığınaklar dahil boş alanlarda konteyner tipi dikey tarım ya da yeni adıyla kontrollü çevre tarımı yapmak mümkün. Böylece insanlar oturdukları apartman ya da sitelerde tükettikleri sebze ve bazı meyvelere özel led ışıklarla tasarlanmış, kimyasal ilaç ve gübre kullanılmayan, kanserojen etkisi olan pestisitten yoksun üretim yapabilecekler” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221107/tarimda-477-ar-ge-projesine-1186-milyon-lira-destek-saglandi-1063161673.html

mamak

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mamak, çöplük, tarım, çiftçi, tarım ve orman bakanlığı, tarım arazisi, tarım ürünü