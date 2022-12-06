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Emmy ödüllü oyuncu Kirstie Alley hayatını kaybetti
Emmy ödüllü oyuncu Kirstie Alley hayatını kaybetti
Bak Şu Konuşana serisi ve Cheers dizilerinden hatırlanan Emmy ödüllü oyuncu Kirstie Alley, 71 yaşında hayata veda etti. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T10:02+0300
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yaşam
oyuncu
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1990'ların sevilen komedi serilerinden Bak Şu Konuşana film serisinin yıldızı ve 11 sezon boyunca Cheers dizisinde Rebecca Howe karakteriyle yer alan Emmy ödüllü oyuncu Kirstie Alley, 71 yaşında hayatını kaybetti.Beyazperde.com'un aktardığına göre Alley, kısa bir süre önce teşhis konulan kanser sebebiyle tedavi gördüğü Moffitt Kanser Merkezi'nde hayata veda etti.1991 yılında hem, Cheers dizisindeki rolüyle hem Emmy hem de Altın Küre alan oyuncu, 1997'den 2000' e kadar da NBC sitcom'u Veronica's Closet'te rol almış ve yine Altın Küre ile Emmy'ye aday gösterilmişti.Kirstie Alley'in sanatçı dostları sosyal medyada üzüntülerini dile getirirken, Bak Şu Konuşa serisindeki rol arkadaşı John Travolta da Alley hakkında şu ifadeleri kullandı: "Kirstie muhtemelen sahip olduğum en özel ilişkiydi. Senden gerçekten hoşlanıyorum Kirstie. Birbirimizi bir kez daha göreceğimizi biliyorum."
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oyuncu, kirstie alley
oyuncu, kirstie alley

Emmy ödüllü oyuncu Kirstie Alley hayatını kaybetti

10:02 06.12.2022
© AP PhotoKirstie Alley
Kirstie Alley - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AP Photo
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Bak Şu Konuşana serisi ve Cheers dizilerinden hatırlanan Emmy ödüllü oyuncu Kirstie Alley, 71 yaşında hayata veda etti.
1990'ların sevilen komedi serilerinden Bak Şu Konuşana film serisinin yıldızı ve 11 sezon boyunca Cheers dizisinde Rebecca Howe karakteriyle yer alan Emmy ödüllü oyuncu Kirstie Alley, 71 yaşında hayatını kaybetti.
Beyazperde.com'un aktardığına göre Alley, kısa bir süre önce teşhis konulan kanser sebebiyle tedavi gördüğü Moffitt Kanser Merkezi'nde hayata veda etti.
1991 yılında hem, Cheers dizisindeki rolüyle hem Emmy hem de Altın Küre alan oyuncu, 1997'den 2000' e kadar da NBC sitcom'u Veronica's Closet'te rol almış ve yine Altın Küre ile Emmy'ye aday gösterilmişti.
Kirstie Alley'in sanatçı dostları sosyal medyada üzüntülerini dile getirirken, Bak Şu Konuşa serisindeki rol arkadaşı John Travolta da Alley hakkında şu ifadeleri kullandı: "Kirstie muhtemelen sahip olduğum en özel ilişkiydi. Senden gerçekten hoşlanıyorum Kirstie. Birbirimizi bir kez daha göreceğimizi biliyorum."
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