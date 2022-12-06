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https://sputniknews.com.tr/20221206/dusseldorfta-tehdit-nedeniyle-noel-pazarlari-kapatildi-1064228796.html
Düsseldorf’ta tehdit nedeniyle Noel pazarları kapatıldı
Düsseldorf’ta tehdit nedeniyle Noel pazarları kapatıldı
Almanya’nın Düsseldorf kentinde, gelen bir tehdit üzerine kentteki Noel pazarlarının güvenlik amacıyla kapatıldığı bildirildi. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T03:02+0300
2022-12-06T03:07+0300
dünya
almanya
noel
noel pazarı
olay yeri
tehdit
polis
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Almanya’nın Düsseldorf kentinde polisin bir pazaryerine yönelik tehdit mesajı alması üzerine şehir merkezindeki Noel pazarları güvenlik amacıyla kapatıldı. Belediye pazar yerlerinin kapatıldığını belirtirken, pazarların neden kapatıldığı konusunda ise bir açıklama yapmadı. Alman basını, bir kişinin belediye binasının bulunduğu bölgedeki Noel pazarına kamyonla dalmakla tehdit ettiğini iddia etti. Polisin olay yerinde olduğu ve şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.Daha önce bir kişinin arabasını kalabalığın üzerine sürmeyi planladığı yönündeki ihbar sonrası başkent Berlin’de bulunan Alexanderplatz Meydanı’ndaki Noel pazarına çıkan yollar polis tarafından trafiğe kapatılmıştı. Yaklaşık üç saat sonra pazar yerine yönelik bir tehlikenin bulunmadığı bildirilmişti.Öte yandan, 2016 yılında Berlin'de bir kişinin çalıntı kamyonla kalabalık bir Noel pazarına dalması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221122/almanyada-noel-pazarina-arac-daldi-2si-agir-6-yarali-1063734050.html
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almanya, noel, noel pazarı, olay yeri, tehdit, polis
almanya, noel, noel pazarı, olay yeri, tehdit, polis

Düsseldorf’ta tehdit nedeniyle Noel pazarları kapatıldı

03:02 06.12.2022 (güncellendi: 03:07 06.12.2022)
© AFP 2022Almanya - Polis
Almanya - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022
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Almanya’nın Düsseldorf kentinde, gelen bir tehdit üzerine kentteki Noel pazarlarının güvenlik amacıyla kapatıldığı bildirildi.
Almanya’nın Düsseldorf kentinde polisin bir pazaryerine yönelik tehdit mesajı alması üzerine şehir merkezindeki Noel pazarları güvenlik amacıyla kapatıldı. Belediye pazar yerlerinin kapatıldığını belirtirken, pazarların neden kapatıldığı konusunda ise bir açıklama yapmadı.
Alman basını, bir kişinin belediye binasının bulunduğu bölgedeki Noel pazarına kamyonla dalmakla tehdit ettiğini iddia etti. Polisin olay yerinde olduğu ve şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.
Daha önce bir kişinin arabasını kalabalığın üzerine sürmeyi planladığı yönündeki ihbar sonrası başkent Berlin’de bulunan Alexanderplatz Meydanı’ndaki Noel pazarına çıkan yollar polis tarafından trafiğe kapatılmıştı. Yaklaşık üç saat sonra pazar yerine yönelik bir tehlikenin bulunmadığı bildirilmişti.
Öte yandan, 2016 yılında Berlin'de bir kişinin çalıntı kamyonla kalabalık bir Noel pazarına dalması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti.
Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir aracın Noel pazarında yayaların arasına dalması sonucu 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
DÜNYA
Almanya'da Noel pazarına araç daldı: 2'si ağır 6 yaralı
22 Kasım, 23:59
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