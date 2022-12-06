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VERİ MAÇ
Futbol performans karşılaştırma uygulaması Comparisonator’ın verilerine dayanarak yapılan spor programı.
https://sputniknews.com.tr/20221206/dunya-kupasinin-son-16-maci-veri-macta-masaya-yatirildi-1064308703.html
Dünya Kupası'nın son 16 maçı Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Dünya Kupası'nın son 16 maçı Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında ele... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T17:59+0300
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veri maç
radyo
radyo
dünya kupası
2022 dünya kupası
maç
futbol
turnuva
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Dünya Kupası'nın son 16 maçı Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Dünya Kupası'nın son 16 maçı Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Programın bu bölümünde, Hollanda-ABD, Arjantin-Avustralya, Fransa-Polonya ve İngiltere-Senegal müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappe’nin dikkat çeken performansı, Fransız golcü Olivier Giroud’un Fransa futbol tarihindeki en golcü oyuncu rekorunu kırması, İngiliz oyuncu Bellingham’ın yükselen formu programda ele alındı.
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radyo, radyo, dünya kupası, 2022 dünya kupası, maç, futbol, turnuva, аудио

Dünya Kupası'nın son 16 maçı Veri Maç’ta masaya yatırıldı

17:59 06.12.2022 (güncellendi: 18:04 07.12.2022)
VERİ MAÇ
Dünya Kupası'nın son 16 maçı Veri Maç’ta masaya yatırıldı
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Ata Arslan
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Çağlar Öner
Tüm yazılar
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında ele alınıyor.
Programın bu bölümünde, Hollanda-ABD, Arjantin-Avustralya, Fransa-Polonya ve İngiltere-Senegal müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.
Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappe’nin dikkat çeken performansı, Fransız golcü Olivier Giroud’un Fransa futbol tarihindeki en golcü oyuncu rekorunu kırması, İngiliz oyuncu Bellingham’ın yükselen formu programda ele alındı.
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