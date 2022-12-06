https://sputniknews.com.tr/20221206/dunya-kupasinin-son-16-maci-veri-macta-masaya-yatirildi-1064308703.html
Dünya Kupası'nın son 16 maçı Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Dünya Kupası'nın son 16 maçı Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında ele... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T17:59+0300
2022-12-06T17:59+0300
2022-12-07T18:04+0300
veri maç
radyo
radyo
dünya kupası
2022 dünya kupası
maç
futbol
turnuva
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064308558_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bc7eebb475f921ca272b523257ae3543.jpg
Dünya Kupası'nın son 16 maçı Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Dünya Kupası'nın son 16 maçı Veri Maç’ta masaya yatırıldı
Programın bu bölümünde, Hollanda-ABD, Arjantin-Avustralya, Fransa-Polonya ve İngiltere-Senegal müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappe’nin dikkat çeken performansı, Fransız golcü Olivier Giroud’un Fransa futbol tarihindeki en golcü oyuncu rekorunu kırması, İngiliz oyuncu Bellingham’ın yükselen formu programda ele alındı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Ata Arslan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
Ata Arslan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064308558_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_b911a8c02fc677dc298a4bdcd0d25586.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
radyo, radyo, dünya kupası, 2022 dünya kupası, maç, futbol, turnuva, аудио
radyo, radyo, dünya kupası, 2022 dünya kupası, maç, futbol, turnuva, аудио
Dünya Kupası'nın son 16 maçı Veri Maç’ta masaya yatırıldı
17:59 06.12.2022 (güncellendi: 18:04 07.12.2022) Abone ol
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında ele alınıyor.
Programın bu bölümünde, Hollanda-ABD, Arjantin-Avustralya, Fransa-Polonya ve İngiltere-Senegal müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.
Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappe’nin dikkat çeken performansı, Fransız golcü Olivier Giroud’un Fransa futbol tarihindeki en golcü oyuncu rekorunu kırması, İngiliz oyuncu Bellingham’ın yükselen formu programda ele alındı.