https://sputniknews.com.tr/20221206/dunya-kupasinin-son-16-maci-veri-macta-masaya-yatirildi-1064308703.html

Dünya Kupası'nın son 16 maçı Veri Maç’ta masaya yatırıldı

Dünya Kupası'nın son 16 maçı Veri Maç’ta masaya yatırıldı

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında ele... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T17:59+0300

2022-12-06T17:59+0300

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turnuva

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Dünya Kupası'nın son 16 maçı Veri Maç’ta masaya yatırıldı Dünya Kupası'nın son 16 maçı Veri Maç’ta masaya yatırıldı

Programın bu bölümünde, Hollanda-ABD, Arjantin-Avustralya, Fransa-Polonya ve İngiltere-Senegal müsabakaları, futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappe’nin dikkat çeken performansı, Fransız golcü Olivier Giroud’un Fransa futbol tarihindeki en golcü oyuncu rekorunu kırması, İngiliz oyuncu Bellingham’ın yükselen formu programda ele alındı.

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2022

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Ata Arslan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

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