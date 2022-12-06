https://sputniknews.com.tr/20221206/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064232014.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.63, euro/TL 19.55 seviyesinde işlem görüyor. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T09:19+0300
2022-12-06T09:19+0300
2022-12-06T09:19+0300
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Dolar/TL'de 18,60 etrafındaki yatay seyir iki aydan uzun bir süredir devam ediyor.Bankalararası piyasada dolar 18,63, euro/TL 19,55 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1770 dolar bandında yer alırken, gram altın 1061 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1756 lira, yarım altın 3513 lira, Cumhuriyet altını 7003 liraya el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064156917.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.63, euro/TL 19.55 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar/TL'de 18,60 etrafındaki yatay seyir iki aydan uzun bir süredir devam ediyor.
Bankalararası piyasada dolar 18,63, euro/TL 19,55 seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1770 dolar bandında yer alırken, gram altın 1061 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1756 lira, yarım altın 3513 lira, Cumhuriyet altını 7003 liraya el değiştiriyor.