https://sputniknews.com.tr/20221206/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064232014.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.63, euro/TL 19.55 seviyesinde işlem görüyor. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T09:19+0300

2022-12-06T09:19+0300

2022-12-06T09:19+0300

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Dolar/TL'de 18,60 etrafındaki yatay seyir iki aydan uzun bir süredir devam ediyor.Bankalararası piyasada dolar 18,63, euro/TL 19,55 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1770 dolar bandında yer alırken, gram altın 1061 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1756 lira, yarım altın 3513 lira, Cumhuriyet altını 7003 liraya el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221205/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064156917.html

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