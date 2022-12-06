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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/dhc-milletvekili-pirogova-ukrayna-guclerinin-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1064260516.html
DHC Milletvekili Pirogova, Ukrayna güçlerinin saldırısında hayatını kaybetti
DHC Milletvekili Pirogova, Ukrayna güçlerinin saldırısında hayatını kaybetti
DHC Halk Konseyi Üyesi Mariya Pirogova’nın Ukrayna güçlerinin Donetsk'e yönelik saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T19:48+0300
2022-12-06T19:48+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
ukrayna
ukrayna krizi
donetsk
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Donetsk Haber Ajansı’nın (DAN) aktardığına göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Konseyi Üyesi Mariya Pirogova, Ukrayna güçlerinin Donetsk'e yönelik saldırısında hayatını kaybetti.DHC lideri Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Pirogova'nın ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, “O nezaketin timsali idi. Ülkesine, topluma yaptığı hizmetlerle tanınan bir insandı. Herkese yardım etti, asla başkalarının sıkıntılarını görmezden gelmedi. Herkese yetecek kadar enerjiye, iyilik yapma yeteneğine sahipti. Sanki yaşamak için acelesi vardı” ifadelerini kullandı.Puşilin, Pirogova'nın sekiz yıl önce henüz 21 yaşındayken insanlara yardım etmeye başladığını, topladığı yardım malzemelerini onlara ulaştırmak için en tehlikeli bölgelere gitmekten asla çekinmediğini kaydetti.Pirogova daha önce insani yardım misyonlarıyla Donbass'ın çeşitli kentlerini ziyaret etmişti. Ayrıca ‘Cumhuriyet Çocukları’ programı kapsamında etkinlikler düzenlemişti.
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk

DHC Milletvekili Pirogova, Ukrayna güçlerinin saldırısında hayatını kaybetti

19:48 06.12.2022
© SputnikDHC Halk Konseyi Üyesi Mariya Pirogova
DHC Halk Konseyi Üyesi Mariya Pirogova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Sputnik
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DHC Halk Konseyi Üyesi Mariya Pirogova’nın Ukrayna güçlerinin Donetsk'e yönelik saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.
Donetsk Haber Ajansı’nın (DAN) aktardığına göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Konseyi Üyesi Mariya Pirogova, Ukrayna güçlerinin Donetsk'e yönelik saldırısında hayatını kaybetti.
DHC lideri Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Pirogova'nın ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, “O nezaketin timsali idi. Ülkesine, topluma yaptığı hizmetlerle tanınan bir insandı. Herkese yardım etti, asla başkalarının sıkıntılarını görmezden gelmedi. Herkese yetecek kadar enerjiye, iyilik yapma yeteneğine sahipti. Sanki yaşamak için acelesi vardı” ifadelerini kullandı.
Puşilin, Pirogova'nın sekiz yıl önce henüz 21 yaşındayken insanlara yardım etmeye başladığını, topladığı yardım malzemelerini onlara ulaştırmak için en tehlikeli bölgelere gitmekten asla çekinmediğini kaydetti.
Pirogova daha önce insani yardım misyonlarıyla Donbass'ın çeşitli kentlerini ziyaret etmişti. Ayrıca ‘Cumhuriyet Çocukları’ programı kapsamında etkinlikler düzenlemişti.
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