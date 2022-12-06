https://sputniknews.com.tr/20221206/dhc-milletvekili-pirogova-ukrayna-guclerinin-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1064260516.html

DHC Milletvekili Pirogova, Ukrayna güçlerinin saldırısında hayatını kaybetti

DHC Milletvekili Pirogova, Ukrayna güçlerinin saldırısında hayatını kaybetti

DHC Halk Konseyi Üyesi Mariya Pirogova’nın Ukrayna güçlerinin Donetsk'e yönelik saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T19:48+0300

2022-12-06T19:48+0300

2022-12-06T19:48+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

ukrayna

ukrayna krizi

donetsk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/1064260262_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7e29749e9faeb4820e92894c3d2286fd.jpg

Donetsk Haber Ajansı’nın (DAN) aktardığına göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Konseyi Üyesi Mariya Pirogova, Ukrayna güçlerinin Donetsk'e yönelik saldırısında hayatını kaybetti.DHC lideri Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Pirogova'nın ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, “O nezaketin timsali idi. Ülkesine, topluma yaptığı hizmetlerle tanınan bir insandı. Herkese yardım etti, asla başkalarının sıkıntılarını görmezden gelmedi. Herkese yetecek kadar enerjiye, iyilik yapma yeteneğine sahipti. Sanki yaşamak için acelesi vardı” ifadelerini kullandı.Puşilin, Pirogova'nın sekiz yıl önce henüz 21 yaşındayken insanlara yardım etmeye başladığını, topladığı yardım malzemelerini onlara ulaştırmak için en tehlikeli bölgelere gitmekten asla çekinmediğini kaydetti.Pirogova daha önce insani yardım misyonlarıyla Donbass'ın çeşitli kentlerini ziyaret etmişti. Ayrıca ‘Cumhuriyet Çocukları’ programı kapsamında etkinlikler düzenlemişti.

ukrayna

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk