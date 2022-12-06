https://sputniknews.com.tr/20221206/cumhurbaskani-erdogandan-piyade-komando-binbasi-mehmet-dumanin-ailesine-taziye-mesaji-1064256257.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T17:51+0300
2022-12-06T17:51+0300
2022-12-06T17:51+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
şehit
taziye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, PKK/PYD unsurlarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu hayatını kaybeden Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
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recep tayyip erdoğan, şehit, taziye
recep tayyip erdoğan, şehit, taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, PKK/PYD unsurlarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu hayatını kaybeden Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.