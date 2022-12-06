Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221206/cumhurbaskani-erdogandan-piyade-komando-binbasi-mehmet-dumanin-ailesine-taziye-mesaji-1064256257.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T17:51+0300
2022-12-06T17:51+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
şehit
taziye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1c/1063938560_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_a61e2a931c3c579dd669880fae55f24d.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, PKK/PYD unsurlarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu hayatını kaybeden Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1c/1063938560_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_11d50aa94c32419fdd4f8ef7b3ff6a1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, şehit, taziye
recep tayyip erdoğan, şehit, taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine taziye mesajı

17:51 06.12.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, PKK/PYD unsurlarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu hayatını kaybeden Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала