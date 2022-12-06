https://sputniknews.com.tr/20221206/chp-milletvekili-atilla-sertele-kinama-cezasi-1064226861.html
CHP Milletvekili Atilla Sertel’e kınama cezası
CHP Milletvekili Atilla Sertel’e kınama cezası
TBMM Genel Kurulu’nda, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’e, AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç’a küfür ettiği gerekçesiyle, Meclis İçtüzük gereği... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T00:32+0300
2022-12-06T00:32+0300
2022-12-06T00:41+0300
atilla sertel
türkiye
kınama
bütçe görüşmeleri
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Bütçe görüşmeleri sırasında CHP İzmir Milletvekili Sertel’e, AK Parti Samsun Milletvekili Kılıç’a küfür ettiği gerekçesiyle, Meclis İçtüzük gereği ‘kınama’ cezası verildiği bildirildi.TBMM'de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde AK Parti Grubu adına söz alan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşma yaptığı sırada CHP ve AK partili vekiller arasında tartışma yaşanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221205/numan-kurtulmustan-kilicdarogluna-sizin-milletvekillerinizi-kimlerin-belirledigini-herkes-biliyor-1064218914.html
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atilla sertel, kınama, bütçe görüşmeleri
atilla sertel, kınama, bütçe görüşmeleri
CHP Milletvekili Atilla Sertel’e kınama cezası
00:32 06.12.2022 (güncellendi: 00:41 06.12.2022) Abone ol
TBMM Genel Kurulu’nda, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’e, AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç’a küfür ettiği gerekçesiyle, Meclis İçtüzük gereği ‘kınama’ cezası verildi.
Bütçe görüşmeleri sırasında CHP İzmir Milletvekili Sertel’e, AK Parti Samsun Milletvekili Kılıç’a küfür ettiği gerekçesiyle, Meclis İçtüzük gereği ‘kınama’ cezası verildiği bildirildi.
TBMM'de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde AK Parti Grubu adına söz alan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşma yaptığı sırada CHP ve AK partili vekiller arasında tartışma yaşanmıştı.