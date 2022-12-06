CHP Milletvekili Atilla Sertel’e kınama cezası

© AA TBMM Genel Kurulunda, CHP ve HDP'li milletvekilleri basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 29. maddesine gelindiğinde alkışlı protesto eylemi yaptı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, iki kez ara verdikten sonra eylemin devam etmesi nedeniyle birleşimi kapattı.