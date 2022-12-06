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https://sputniknews.com.tr/20221206/calisma-bakani-bilgin-ortalamayi-yukari-tasiyan-asgari-ucret-politikasi-izledigimizi-belirtmeliyim-1064253485.html
Çalışma Bakanı Bilgin: Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim
Çalışma Bakanı Bilgin: Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücrete ilişkin olarak, "Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T16:16+0300
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ekonomi
asgari ücret
vedat bilgin
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 yılında ödenecek olan asgari ücrete ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.Bakan Bilgin, ortalamanın üzerinde bir rakam politikası izlediklerini belirterek şöyle konuştu:"Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim."
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asgari ücret, vedat bilgin
asgari ücret, vedat bilgin

Çalışma Bakanı Bilgin: Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim

16:16 06.12.2022
© İHA / HÜSEYİN EFEÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© İHA / HÜSEYİN EFE
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücrete ilişkin olarak, "Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 yılında ödenecek olan asgari ücrete ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Bilgin, ortalamanın üzerinde bir rakam politikası izlediklerini belirterek şöyle konuştu:
"Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim."
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