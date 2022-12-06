https://sputniknews.com.tr/20221206/calisma-bakani-bilgin-ortalamayi-yukari-tasiyan-asgari-ucret-politikasi-izledigimizi-belirtmeliyim-1064253485.html

Çalışma Bakanı Bilgin: Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim

Çalışma Bakanı Bilgin: Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücrete ilişkin olarak, "Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T16:16+0300

2022-12-06T16:16+0300

2022-12-06T16:16+0300

ekonomi

asgari ücret

vedat bilgin

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 yılında ödenecek olan asgari ücrete ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.Bakan Bilgin, ortalamanın üzerinde bir rakam politikası izlediklerini belirterek şöyle konuştu:"Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim."

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2022

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asgari ücret, vedat bilgin