https://sputniknews.com.tr/20221206/bosanma-asamasindaki-karisinin-kucagindan-bebegini-kacirdi-1064245897.html
Boşanma aşamasındaki karısının kucağından bebeğini kaçırdı
Boşanma aşamasındaki karısının kucağından bebeğini kaçırdı
Yalova’da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu Iraklı eşinin kucağındaki bebeği alarak kaçmaya çalıştı. Karakolluk olan çift birbirlerinden şikayetçi olurken... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T13:51+0300
2022-12-06T13:51+0300
2022-12-06T13:51+0300
yaşam
türkiye
yalova
boşanma
boşanma davası
boşanmak
çocuk
kavga
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Türk vatandaşı R.K., boşanma aşamasındaki Iraklı eşi A.A.K. ve arkadaşlarıyla Rüstempaşa Mahallesi Sema Sokak’ta karşılaştı. Baba çocuğunu kendisine göstermediği gerekçesiyle eşiyle tartışmaya başladı. R.K., tartışma sırasında birdenbire annesinin kucağındaki çocuğu akarak koşmaya başladı.Fatih Caddesi’nde bekleme halindeki zabıta aracının yanına doğru koşan baba, çevreden gelen vatandaşlara ‘Çocuk benim çocuğum’ diyerek bağırdı. Yaşanan olay sonrasında birbirinden şikayetçi olan şahıslar karakolluk oldu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla baba hakkında çocuk kaçırmadan dolayı işlem gerçekleştirildi. Çocuk ise annesine teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220929/mahkeme-kaniti-kabul-etmedi-bosanma-davasi-acilinca-isteyen-istedigi-kisiyle-kalir-1061749138.html
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türkiye, yalova, boşanma, boşanma davası, boşanmak, çocuk, kavga
türkiye, yalova, boşanma, boşanma davası, boşanmak, çocuk, kavga
Boşanma aşamasındaki karısının kucağından bebeğini kaçırdı
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Yalova’da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu Iraklı eşinin kucağındaki bebeği alarak kaçmaya çalıştı. Karakolluk olan çift birbirlerinden şikayetçi olurken, bebek annesine teslim edildi.
Türk vatandaşı R.K., boşanma aşamasındaki Iraklı eşi A.A.K. ve arkadaşlarıyla Rüstempaşa Mahallesi Sema Sokak’ta karşılaştı.
Baba çocuğunu kendisine göstermediği gerekçesiyle eşiyle tartışmaya başladı. R.K., tartışma sırasında birdenbire annesinin kucağındaki çocuğu akarak koşmaya başladı.
Fatih Caddesi’nde bekleme halindeki zabıta aracının yanına doğru koşan baba, çevreden gelen vatandaşlara ‘Çocuk benim çocuğum’ diyerek bağırdı.
Yaşanan olay sonrasında birbirinden şikayetçi olan şahıslar karakolluk oldu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla baba hakkında çocuk kaçırmadan dolayı işlem gerçekleştirildi. Çocuk ise annesine teslim edildi.