https://sputniknews.com.tr/20221206/bosanma-asamasindaki-karisinin-kucagindan-bebegini-kacirdi-1064245897.html

Boşanma aşamasındaki karısının kucağından bebeğini kaçırdı

Boşanma aşamasındaki karısının kucağından bebeğini kaçırdı

Yalova’da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu Iraklı eşinin kucağındaki bebeği alarak kaçmaya çalıştı. Karakolluk olan çift birbirlerinden şikayetçi olurken... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T13:51+0300

2022-12-06T13:51+0300

2022-12-06T13:51+0300

yaşam

türkiye

yalova

boşanma

boşanma davası

boşanmak

çocuk

kavga

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Türk vatandaşı R.K., boşanma aşamasındaki Iraklı eşi A.A.K. ve arkadaşlarıyla Rüstempaşa Mahallesi Sema Sokak’ta karşılaştı. Baba çocuğunu kendisine göstermediği gerekçesiyle eşiyle tartışmaya başladı. R.K., tartışma sırasında birdenbire annesinin kucağındaki çocuğu akarak koşmaya başladı.Fatih Caddesi’nde bekleme halindeki zabıta aracının yanına doğru koşan baba, çevreden gelen vatandaşlara ‘Çocuk benim çocuğum’ diyerek bağırdı. Yaşanan olay sonrasında birbirinden şikayetçi olan şahıslar karakolluk oldu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla baba hakkında çocuk kaçırmadan dolayı işlem gerçekleştirildi. Çocuk ise annesine teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220929/mahkeme-kaniti-kabul-etmedi-bosanma-davasi-acilinca-isteyen-istedigi-kisiyle-kalir-1061749138.html

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türkiye, yalova, boşanma, boşanma davası, boşanmak, çocuk, kavga