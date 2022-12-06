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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/bmden-ukraynanin-rus-havaalanlarina-yonelik-saldirisi-sonrasi-catismalarin-durdurulmasi-cagrisi--1064266013.html
BM'den Ukrayna’nın Rus havaalanlarına yönelik saldırısı ardından çatışmaların durdurulması çağrısı
BM'den Ukrayna’nın Rus havaalanlarına yönelik saldırısı ardından çatışmaların durdurulması çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus askeri havaalanlarına yönelik saldırısının ardından Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T22:13+0300
2022-12-06T22:13+0300
bm
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
saldırı
havaalanı
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Tremblay, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla Rus askeri havaalanlarına düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi.Ukrayna’nın Rus askeri havaalanlarına yönelik saldırılarla ilgili yorumu sorulan Tremblay, “Buna benzer durumlarla karşılaştığımızda, bu tür bilgileri doğrulamamızın bir yolu yok. Bu durumla ilgili özel bir yorumda bulunamayacağım. Ancak, meydana gelen olay ateşkes sağlanması gerektiğini hatırlatmak için bir neden” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Saratov ve Ryazan bölgelerindeki Rus askeri hava üslerine sovyet yapımı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini, Ukrayna’nın hava üslerine fırlattığı füzelerin Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, havada infilak eden füze parçalarının düşmesi sonucu üç askerin hayatını kaybettiğini ve iki bombardıman uçağının tahrip olduğunu duyurmuştu.
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bm, ukrayna, rusya, saldırı, havaalanı
bm, ukrayna, rusya, saldırı, havaalanı

BM'den Ukrayna’nın Rus havaalanlarına yönelik saldırısı ardından çatışmaların durdurulması çağrısı

22:13 06.12.2022
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Нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
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Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus askeri havaalanlarına yönelik saldırısının ardından Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Tremblay, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla Rus askeri havaalanlarına düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi.
Ukrayna’nın Rus askeri havaalanlarına yönelik saldırılarla ilgili yorumu sorulan Tremblay, “Buna benzer durumlarla karşılaştığımızda, bu tür bilgileri doğrulamamızın bir yolu yok. Bu durumla ilgili özel bir yorumda bulunamayacağım. Ancak, meydana gelen olay ateşkes sağlanması gerektiğini hatırlatmak için bir neden” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Saratov ve Ryazan bölgelerindeki Rus askeri hava üslerine sovyet yapımı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini, Ukrayna’nın hava üslerine fırlattığı füzelerin Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, havada infilak eden füze parçalarının düşmesi sonucu üç askerin hayatını kaybettiğini ve iki bombardıman uçağının tahrip olduğunu duyurmuştu.
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