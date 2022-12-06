https://sputniknews.com.tr/20221206/bmden-ukraynanin-rus-havaalanlarina-yonelik-saldirisi-sonrasi-catismalarin-durdurulmasi-cagrisi--1064266013.html

BM'den Ukrayna’nın Rus havaalanlarına yönelik saldırısı ardından çatışmaların durdurulması çağrısı

BM'den Ukrayna’nın Rus havaalanlarına yönelik saldırısı ardından çatışmaların durdurulması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus askeri havaalanlarına yönelik saldırısının ardından Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T22:13+0300

2022-12-06T22:13+0300

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bm

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

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havaalanı

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Tremblay, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla Rus askeri havaalanlarına düzenlediği saldırıların ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi.Ukrayna’nın Rus askeri havaalanlarına yönelik saldırılarla ilgili yorumu sorulan Tremblay, “Buna benzer durumlarla karşılaştığımızda, bu tür bilgileri doğrulamamızın bir yolu yok. Bu durumla ilgili özel bir yorumda bulunamayacağım. Ancak, meydana gelen olay ateşkes sağlanması gerektiğini hatırlatmak için bir neden” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Saratov ve Ryazan bölgelerindeki Rus askeri hava üslerine sovyet yapımı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini, Ukrayna’nın hava üslerine fırlattığı füzelerin Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, havada infilak eden füze parçalarının düşmesi sonucu üç askerin hayatını kaybettiğini ve iki bombardıman uçağının tahrip olduğunu duyurmuştu.

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