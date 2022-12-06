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BM: İş yerlerinde her 5 kişiden en az biri şiddet ve tacize uğruyor
BM: İş yerlerinde her 5 kişiden en az biri şiddet ve tacize uğruyor
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya genelinde her 5 kişiden en az birinin iş yerlerinde şiddet ve tacize maruz kaldığını açıkladı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T00:28+0300
2022-12-06T00:28+0300
yaşam
bm
birleşmiş milletler (bm)
iş yeri
taciz
mobbing
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ILO'nun hazırladığı ve 121 ülkeden 15 yaş üstü 75 bin civarında çalışanla mülakat yapıldığı "Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz Deneyimleri: İlk Küresel Araştırma" başlıklı raporda, iş ortamında kötü muameleye uğrayanların yaş, cinsiyet ve bölgelere göre istatistikleri paylaşıldı.Raporda, çalışanlardan her 5 kişiden en az birinin (yaklaşık yüzde 23), iş yerinde fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet veya tacize uğradığı açıklandı.Mülakata katılan erkek ve kadın çalışanların yüzde 17.9'u psikolojik şiddet ve tacize maruz kaldı.Çalışanların yüzde 8.5'i fiziksel şiddet ve tacize maruz kalırken, erkek çalışanlar bu durumu daha fazla yaşadı.Raporda görüşü alınan çalışanların yüzde 6,3'ü, özellikle kadınlar cinsel şiddet ve tacize maruz kaldı.İş yerinde şiddet ve taciz en fazla Amerika'daİş yerinde şiddet ve taciz olayları en fazla Amerika'da görülürken, ikinci sırada Afrika yer aldı.Raporda görüşlerine yer verilen ILO Yönetim, Haklar ve Diyalog Genel Direktör Asistanı Manuela Tomei, "İnsanların çalıştıkları yerde bir değil birden fazla kez şiddet ve tacize uğradığını bilmek çok acı verici." ifadesini kullandı.Tomei, "Ülkeler arasında psikolojik şiddet ve taciz en yaygın olanı ve özellikle kadınlar cinsel şiddete maruz kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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bm, birleşmiş milletler (bm), iş yeri, taciz, mobbing
bm, birleşmiş milletler (bm), iş yeri, taciz, mobbing

BM: İş yerlerinde her 5 kişiden en az biri şiddet ve tacize uğruyor

00:28 06.12.2022
© AAOfis- Çalışma- Bina
Ofis- Çalışma- Bina - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya genelinde her 5 kişiden en az birinin iş yerlerinde şiddet ve tacize maruz kaldığını açıkladı.
ILO'nun hazırladığı ve 121 ülkeden 15 yaş üstü 75 bin civarında çalışanla mülakat yapıldığı "Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz Deneyimleri: İlk Küresel Araştırma" başlıklı raporda, iş ortamında kötü muameleye uğrayanların yaş, cinsiyet ve bölgelere göre istatistikleri paylaşıldı.
Raporda, çalışanlardan her 5 kişiden en az birinin (yaklaşık yüzde 23), iş yerinde fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet veya tacize uğradığı açıklandı.
Mülakata katılan erkek ve kadın çalışanların yüzde 17.9'u psikolojik şiddet ve tacize maruz kaldı.
Çalışanların yüzde 8.5'i fiziksel şiddet ve tacize maruz kalırken, erkek çalışanlar bu durumu daha fazla yaşadı.
Raporda görüşü alınan çalışanların yüzde 6,3'ü, özellikle kadınlar cinsel şiddet ve tacize maruz kaldı.

İş yerinde şiddet ve taciz en fazla Amerika'da

İş yerinde şiddet ve taciz olayları en fazla Amerika'da görülürken, ikinci sırada Afrika yer aldı.
Raporda görüşlerine yer verilen ILO Yönetim, Haklar ve Diyalog Genel Direktör Asistanı Manuela Tomei, "İnsanların çalıştıkları yerde bir değil birden fazla kez şiddet ve tacize uğradığını bilmek çok acı verici." ifadesini kullandı.
Tomei, "Ülkeler arasında psikolojik şiddet ve taciz en yaygın olanı ve özellikle kadınlar cinsel şiddete maruz kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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