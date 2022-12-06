https://sputniknews.com.tr/20221206/bm-insani-erisimin-saglanmasi-icin-rusya-ve-ukraynayla-temaslari-surdurecegiz-1064261379.html
BM: İnsani erişimin sağlanması için Rusya ve Ukrayna'yla temasları sürdüreceğiz
BM: İnsani erişimin sağlanması için Rusya ve Ukrayna'yla temasları sürdüreceğiz
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, çatışma bölgelerine sorunsuz insani erişimin sağlanması için BM'nin Rusya ve Ukrayna'yla... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T20:07+0300
2022-12-06T20:07+0300
2022-12-06T20:07+0300
ukrayna krizi
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rusya
ukrayna
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BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konulu toplantıda konuşan Griffits, "İnsani erişim konusunda iyileşmeler olmakla birlikte, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerine erişimin sağlanması konusu, en büyük sorun olmaya devam ediyor. Bu bölgelere sorunsuz insani erişim sağlanması için BM ile ilgili taraflar arasında görüşmeler devam ediyor" dedi.Gerekli kargoların teslim edilmesi için bölgeye konvoyların gönderilmesinin son derece önemli olduğunu kaydeden Griffits, Moskova ve Kiev'deki ana aktörleri erişimi sağlamaya çağırmaya bizzat devam edeceğini ekledi.BM'nin Ukrayna'daki çalışmalar için 2022 sonuna kadar gereken 4.3 milyar dolarlık kaynağın 3.1 milyarını donör ülkelerden aldığını anlatan Griffits, 1 milyon doların 4.3 milyondan fazla kişiye nakden dağıtıldığını ancak daha fazla kaynağa ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
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birleşmiş milletler (bm), rusya, ukrayna
birleşmiş milletler (bm), rusya, ukrayna
BM: İnsani erişimin sağlanması için Rusya ve Ukrayna'yla temasları sürdüreceğiz
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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, çatışma bölgelerine sorunsuz insani erişimin sağlanması için BM'nin Rusya ve Ukrayna'yla temaslarını sürdüreceğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konulu toplantıda konuşan Griffits, "İnsani erişim konusunda iyileşmeler olmakla birlikte, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerine erişimin sağlanması konusu, en büyük sorun olmaya devam ediyor. Bu bölgelere sorunsuz insani erişim sağlanması için BM ile ilgili taraflar arasında görüşmeler devam ediyor" dedi.
Gerekli kargoların teslim edilmesi için bölgeye konvoyların gönderilmesinin son derece önemli olduğunu kaydeden Griffits, Moskova ve Kiev'deki ana aktörleri erişimi sağlamaya çağırmaya bizzat devam edeceğini ekledi.
BM'nin Ukrayna'daki çalışmalar için 2022 sonuna kadar gereken 4.3 milyar dolarlık kaynağın 3.1 milyarını donör ülkelerden aldığını anlatan Griffits, 1 milyon doların 4.3 milyondan fazla kişiye nakden dağıtıldığını ancak daha fazla kaynağa ihtiyaçları olduğunu ifade etti.