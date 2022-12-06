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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/bm-insani-erisimin-saglanmasi-icin-rusya-ve-ukraynayla-temaslari-surdurecegiz-1064261379.html
BM: İnsani erişimin sağlanması için Rusya ve Ukrayna'yla temasları sürdüreceğiz
BM: İnsani erişimin sağlanması için Rusya ve Ukrayna'yla temasları sürdüreceğiz
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, çatışma bölgelerine sorunsuz insani erişimin sağlanması için BM'nin Rusya ve Ukrayna'yla... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T20:07+0300
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ukrayna krizi
birleşmiş milletler (bm)
rusya
ukrayna
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BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konulu toplantıda konuşan Griffits, "İnsani erişim konusunda iyileşmeler olmakla birlikte, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerine erişimin sağlanması konusu, en büyük sorun olmaya devam ediyor. Bu bölgelere sorunsuz insani erişim sağlanması için BM ile ilgili taraflar arasında görüşmeler devam ediyor" dedi.Gerekli kargoların teslim edilmesi için bölgeye konvoyların gönderilmesinin son derece önemli olduğunu kaydeden Griffits, Moskova ve Kiev'deki ana aktörleri erişimi sağlamaya çağırmaya bizzat devam edeceğini ekledi.BM'nin Ukrayna'daki çalışmalar için 2022 sonuna kadar gereken 4.3 milyar dolarlık kaynağın 3.1 milyarını donör ülkelerden aldığını anlatan Griffits, 1 milyon doların 4.3 milyondan fazla kişiye nakden dağıtıldığını ancak daha fazla kaynağa ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
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birleşmiş milletler (bm), rusya, ukrayna
birleşmiş milletler (bm), rusya, ukrayna

BM: İnsani erişimin sağlanması için Rusya ve Ukrayna'yla temasları sürdüreceğiz

20:07 06.12.2022
Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, çatışma bölgelerine sorunsuz insani erişimin sağlanması için BM'nin Rusya ve Ukrayna'yla temaslarını sürdüreceğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konulu toplantıda konuşan Griffits, "İnsani erişim konusunda iyileşmeler olmakla birlikte, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerine erişimin sağlanması konusu, en büyük sorun olmaya devam ediyor. Bu bölgelere sorunsuz insani erişim sağlanması için BM ile ilgili taraflar arasında görüşmeler devam ediyor" dedi.

Gerekli kargoların teslim edilmesi için bölgeye konvoyların gönderilmesinin son derece önemli olduğunu kaydeden Griffits, Moskova ve Kiev'deki ana aktörleri erişimi sağlamaya çağırmaya bizzat devam edeceğini ekledi.

BM'nin Ukrayna'daki çalışmalar için 2022 sonuna kadar gereken 4.3 milyar dolarlık kaynağın 3.1 milyarını donör ülkelerden aldığını anlatan Griffits, 1 milyon doların 4.3 milyondan fazla kişiye nakden dağıtıldığını ancak daha fazla kaynağa ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
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