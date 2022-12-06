https://sputniknews.com.tr/20221206/belcikali-profesorun-is-insani-zannettigi-sevgilisi-ogrenci-cikti-75-milyon-tllik-tinder-vurgunu-1064238736.html

Belçikalı profesörün iş insanı zannettiği sevgilisi öğrenci çıktı: 7.5 milyon TL'lik Tinder vurgunu

Belçikalı profesörün iş insanı zannettiği sevgilisi öğrenci çıktı: 7.5 milyon TL'lik Tinder vurgunu

Belçikalı profesör Carolina Berrocal, kendisini 'ABD’li yaşam koçu Patrick' olarak tanıtan Afrika kökenli Alie’ye 7.5 milyon lira kaptırdı. Mağdur kadın... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T12:36+0300

2022-12-06T12:36+0300

2022-12-06T12:36+0300

yaşam

tinder

dolandırıcılık

istanbul

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Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzeri İstanbul'da yaşandı.Sabah gazetesinin haberine göre, Rotterdam Uluslararası İş Fakültesi'nde profesör olan Carolina Berrocal, 2 çocuğunun babasını 2020'de kaybedince bunalıma girdi. Belçika'da yaşayan kadın bu yıl Tinder'a üye oldu. Çok geçmeden de Hollandalı Patrick Anderson ile tanıştı. Kısa sürede ikili arasında bağ oluştu. Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı.İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti. Erkek arkadaşını zor durumda bırakmak istemeyen Berrocal, parayı attı. Kısa süre sonra nakliye için 5 bin dolar, başka bir gün "Otelde mahsur kaldım" diyerek 8 bin 500 dolar istedi.Adım adım soyduÇiftin ilişkisi gün geçtikçe ilerlerken Anderson'un istekleri de arttı.Hesabının bloke edildiğini iddia edip nakliyenin anlaşıldığı gibi gerçekleşmediğini, müteahhitle sorun yaşamamak için 48 bin dolara daha ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha sonra duygu sömürüsüne başvurdu ve işlerinin iyi gitmediğini belirterek 27 bin dolarlık bir ricada daha bulundu.Durumdan şüphelenen kadın, bu son diyerek transferi yaptı ve gönderdiği paraların hepsini geri istedi. Aksi halde bir daha görüşmeyeceğini dile getiren kadının sözlerine aldırış etmeyen Anderson, düzenlendiği sahte belge ile kendisine 10 milyon dolar gönderildiğini belirten hesabındaki blokeyi kaldırmak için 200 bin dolar gerektiğini söyleyince Carolina, şüphelerinin peşine düştü.İstanbul'da şikâyetçi olduAvukatı aracılığı ile delilleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştıran Belçikalı kadın, Tinder üzerinden tanışarak arkadaş olduğu kişinin, güvenini kazandıktan sonra kendisini dolandırdığını ileri sürdü. Toplam zararının 7 milyon 500 bin Türk Lirası olduğunu söyleyen Berrocal, Sierra Leone'li Alie Koroma hakkında suç duyurusunda bulundu.Romanya'daki bir kadını da dolandırmışErkek arkadaşı sandığı adamı araştırmaya başlayan profesör kadın, Patrick Anderson isminin sahte, fotoğraftaki kişinin ise Amerikalı bir yaşam koçu olduğu, aynı hesabın Romanya'da da bir kadını dolandırdığı bilgisine ulaştı. Prof. Berrocal, para gönderdiği kişinin İstanbul Marmara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Sierra Leone'li Alie Koroma olduğunu da öğrendi. Dolandırıldığını anlayan Carolina Berrocal çareyi savcılıkta aradı

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tinder, dolandırıcılık, istanbul