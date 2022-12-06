Bakan Soylu: Hakkında gözaltı kararı olan 502 kişiden 400'ü Silindir Operasyonu'yla yakalandı
09:14 06.12.2022 (güncellendi: 09:45 06.12.2022)
© İHA / ENES BEKTAŞ - ORKUN KAYA - SELÇUK AKYOL-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
© İHA / ENES BEKTAŞ - ORKUN KAYA - SELÇUK AKYOL-
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Soylu, organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan Silindir Operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 502 kişiden 400'ünün gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Soylu, 2022 yılında organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarda 2 bin 703 kişinin yakalandığını, 66 suç örgütünün de çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Başkanlığı'nda açıklamalarda açıklamalarda bulundu. Bugün başlatılan 'Silindir' kod adlı operasyon hakkında bilgiler veren Bakan Soylu, "Bugün yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik 'Silindir' kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır." dedi.
Konuya dair bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında; turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan; 21.05.2021 tarihinde 8 ilimizde SAHİL RÜZGARI, 05.10.2021 tarihinde 9 ilimizde SAHİL RÜZGARI-2, 26.05.2022 tarihinde 16 ilimizde MÜSİLAJ-1, 30.09.2022 tarihinde 20 ilimizde MÜSİLAJ 2, Ülke genelinde 24.12.2021 tarihinde 30 ilimizde TIRPAN, 01.07.2022 tarihinde 24 ilimizde TÜMÖR kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu operasyonlarda toplam 66 organize suç örgütü çökertilmiş ve 335 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Devam eden süreçte yapılan çalışmalar kapsamında; toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 18 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 55 suç grubuna yönelik; ‘SİLİNDİR’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonel çalışması planlanmıştır.
Yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 50 ilimizde ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit suçlarını ve söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara yönelik 06.12.2022 tarihinde gerçekleştirilecek ‘SİLİNDİR’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar kapsamında toplam 502 şüpheli şahıs hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.