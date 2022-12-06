Bakan Soylu: Hakkında gözaltı kararı olan 502 kişiden 400'ü Silindir Operasyonu'yla yakalandı

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında; turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan; 21.05.2021 tarihinde 8 ilimizde SAHİL RÜZGARI, 05.10.2021 tarihinde 9 ilimizde SAHİL RÜZGARI-2, 26.05.2022 tarihinde 16 ilimizde MÜSİLAJ-1, 30.09.2022 tarihinde 20 ilimizde MÜSİLAJ 2, Ülke genelinde 24.12.2021 tarihinde 30 ilimizde TIRPAN, 01.07.2022 tarihinde 24 ilimizde TÜMÖR kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında; turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan; 21.05.2021 tarihinde 8 ilimizde SAHİL RÜZGARI, 05.10.2021 tarihinde 9 ilimizde SAHİL RÜZGARI-2, 26.05.2022 tarihinde 16 ilimizde MÜSİLAJ-1, 30.09.2022 tarihinde 20 ilimizde MÜSİLAJ 2, Ülke genelinde 24.12.2021 tarihinde 30 ilimizde TIRPAN, 01.07.2022 tarihinde 24 ilimizde TÜMÖR kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu operasyonlarda toplam 66 organize suç örgütü çökertilmiş ve 335 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Devam eden süreçte yapılan çalışmalar kapsamında; toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 18 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 55 suç grubuna yönelik; ‘SİLİNDİR’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonel çalışması planlanmıştır. Söz konusu operasyonlarda toplam 66 organize suç örgütü çökertilmiş ve 335 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Devam eden süreçte yapılan çalışmalar kapsamında; toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 18 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 55 suç grubuna yönelik; ‘SİLİNDİR’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonel çalışması planlanmıştır.