Bakan Dönmez'den Karadeniz doğalgazı açıklaması: Hedefimiz 2023 mart ayı gibi evlerimize vermek

İnşallah hedefimiz 2023 Mart ayı gibi bu gazı vererek evlerimizde çayımızı kahvemizi içmiş olacağız. İnşallah hedefimiz 2023 Mart ayı gibi bu gazı vererek evlerimizde çayımızı kahvemizi içmiş olacağız.

Başından beri dediğimiz bir şey var; biz bulana kadar devam edeceğiz. Ama "Eninde sonunda inşallah varsa bulacağız" diyoruz. Başından beri dediğimiz bir şey var; biz bulana kadar devam edeceğiz. Ama "Eninde sonunda inşallah varsa bulacağız" diyoruz.

Buradan hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak. Biz bugüne kadar zaten özellikle son yıllarda artan enerji maliyetlerine karşı vatandaşımızı hep destekledik. Buradan hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak. Biz bugüne kadar zaten özellikle son yıllarda artan enerji maliyetlerine karşı vatandaşımızı hep destekledik.

Biz doğudan batıya neredeyse boru hatları dahil 15 değişik kaynaktan 15 değişik ülkeden doğalgaz getiren bir ülkeyiz. Biz doğudan batıya neredeyse boru hatları dahil 15 değişik kaynaktan 15 değişik ülkeden doğalgaz getiren bir ülkeyiz.

Burada tabii sadece bir dağım merkezi de olmayacağız. Piyasanın yani alım satımın da gerçekleştiği bir merkez olacağız. Biz bunu zaten ulusal çapta yapıyoruz. Burada tabii sadece bir dağım merkezi de olmayacağız. Piyasanın yani alım satımın da gerçekleştiği bir merkez olacağız. Biz bunu zaten ulusal çapta yapıyoruz.