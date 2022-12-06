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Bakan Dönmez'den Karadeniz doğalgazı açıklaması: Hedefimiz 2023 mart ayı gibi evlerimize vermek
Bakan Dönmez'den Karadeniz doğalgazı açıklaması: Hedefimiz 2023 mart ayı gibi evlerimize vermek
24 TV'de canlı yayında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz doğalgazına ilişkin "Hedefimiz 2023 mart ayı gibi... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T20:12+0300
2022-12-06T20:31+0300
fatih dönmez
doğalgaz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV'de Murat Çiçek ile Yüz Yüze programının konuğu oldu. Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:
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Bakan Dönmez'den Karadeniz doğalgazı açıklaması: Hedefimiz 2023 mart ayı gibi evlerimize vermek

20:12 06.12.2022 (güncellendi: 20:31 06.12.2022)
© DHAFatih Dönmez
Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© DHA
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Ayrıntılar geliyor
24 TV'de canlı yayında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz doğalgazına ilişkin "Hedefimiz 2023 mart ayı gibi evlerimize gazı vererek çayımızı kahvemizi içmek" açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV'de Murat Çiçek ile Yüz Yüze programının konuğu oldu. Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:
İnşallah hedefimiz 2023 Mart ayı gibi bu gazı vererek evlerimizde çayımızı kahvemizi içmiş olacağız.
Başından beri dediğimiz bir şey var; biz bulana kadar devam edeceğiz. Ama "Eninde sonunda inşallah varsa bulacağız" diyoruz.
Buradan hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak. Biz bugüne kadar zaten özellikle son yıllarda artan enerji maliyetlerine karşı vatandaşımızı hep destekledik.
Biz doğudan batıya neredeyse boru hatları dahil 15 değişik kaynaktan 15 değişik ülkeden doğalgaz getiren bir ülkeyiz.
Burada tabii sadece bir dağım merkezi de olmayacağız. Piyasanın yani alım satımın da gerçekleştiği bir merkez olacağız. Biz bunu zaten ulusal çapta yapıyoruz.
Hem üretim tarafında hem bu gazın taşınması hem pazarlanması noktasında işbirliklerimiz var. Rusya'dan sonra Azerbaycan'ın da bir kaynak ülke olarak bu projede yer alması bizi mutlu edecektir.
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