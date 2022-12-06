Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221206/bakan-cavusoglu-yunanistan-ya-geri-adim-atar-ya-da-biz-geregini-yapariz-1064239278.html
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına ilişkin açıklamasında, "Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T12:36+0300
2022-12-06T12:50+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063209254_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_277e2c915f4dd4dea1794719488c8fca.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile Ankara'daki görüşmesinin ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki tatbikatına ilişkin soruya verdiği yanıtta şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063209254_72:0:1128:792_1920x0_80_0_0_84bbc67e69c1772881a05c3a84edc0f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu
mevlüt çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız

12:36 06.12.2022 (güncellendi: 12:50 06.12.2022)
© AAMevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına ilişkin açıklamasında, "Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile Ankara'daki görüşmesinin ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.
Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki tatbikatına ilişkin soruya verdiği yanıtta şunları söyledi:
"Yunanistan buraları (Ege adaları) silahlandıramaz şartıyla verilmiştir. Yunanistan buralara silah getiremez. Yunanistan iki anlaşmayı doğrudan ihlal ediyor. Türkiye'ye karşı yapıyor. Barışı istemeyen Yunanistan. Sonuçta bu gönderdiğimiz mektuplarda, adaların statüsü, silahsızlanmış adaların statüsü ile egemenliği arasında bağlantı var. Bu ihlalden vazgeçmezse Yunanistan, bunların egemenliği tartışılır. Bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Adaların statüsünü ihlalden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Ya geri adım atar Yunanistan ya da biz gereğini yaparız. Cumhurbaşkanımızın da 'bir gece ansızın' demesinin nedeni bu. Sessiz duyarsız kalmamız tehditlere karşı mümkün değil. Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала