Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız

"Yunanistan buraları (Ege adaları) silahlandıramaz şartıyla verilmiştir. Yunanistan buralara silah getiremez. Yunanistan iki anlaşmayı doğrudan ihlal ediyor. Türkiye'ye karşı yapıyor. Barışı istemeyen Yunanistan. Sonuçta bu gönderdiğimiz mektuplarda, adaların statüsü, silahsızlanmış adaların statüsü ile egemenliği arasında bağlantı var. Bu ihlalden vazgeçmezse Yunanistan, bunların egemenliği tartışılır. Bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Adaların statüsünü ihlalden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Ya geri adım atar Yunanistan ya da biz gereğini yaparız. Cumhurbaşkanımızın da 'bir gece ansızın' demesinin nedeni bu. Sessiz duyarsız kalmamız tehditlere karşı mümkün değil. Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın."