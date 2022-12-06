https://sputniknews.com.tr/20221206/bakan-cavusoglu-yunanistan-ya-geri-adim-atar-ya-da-biz-geregini-yapariz-1064239278.html
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına ilişkin açıklamasında, "Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T12:36+0300
2022-12-06T12:36+0300
2022-12-06T12:50+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile Ankara'daki görüşmesinin ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki tatbikatına ilişkin soruya verdiği yanıtta şunları söyledi:
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mevlüt çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız
12:36 06.12.2022 (güncellendi: 12:50 06.12.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına ilişkin açıklamasında, "Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile Ankara'daki görüşmesinin ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.
Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki tatbikatına ilişkin soruya verdiği yanıtta şunları söyledi:
"Yunanistan buraları (Ege adaları) silahlandıramaz şartıyla verilmiştir. Yunanistan buralara silah getiremez. Yunanistan iki anlaşmayı doğrudan ihlal ediyor. Türkiye'ye karşı yapıyor. Barışı istemeyen Yunanistan. Sonuçta bu gönderdiğimiz mektuplarda, adaların statüsü, silahsızlanmış adaların statüsü ile egemenliği arasında bağlantı var. Bu ihlalden vazgeçmezse Yunanistan, bunların egemenliği tartışılır. Bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Adaların statüsünü ihlalden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Ya geri adım atar Yunanistan ya da biz gereğini yaparız. Cumhurbaşkanımızın da 'bir gece ansızın' demesinin nedeni bu. Sessiz duyarsız kalmamız tehditlere karşı mümkün değil. Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın."