Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/bacagini-kaybeden-donetskli-asker-memleketimi-savundugum-icin-gurur-duyuyorum-1063956156.html
Bacağını kaybeden Donetskli asker: Memleketimi savunduğum için gurur duyuyorum
Bacağını kaybeden Donetskli asker: Memleketimi savunduğum için gurur duyuyorum
‘Citrus’ isimli genç Rus askeri, Ukrayna’da yürütülen özel operasyon sırasında bir bacağını kaybetmesine rağmen yılmıyor. Yirmi beş yaşındaki genç hala neşeli... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T15:41+0300
2022-12-06T15:41+0300
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ukrayna krizi
mayın
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/1064249045_0:312:1201:987_1920x0_80_0_0_334c2f61ff759a94e2b807e924e04beb.jpg
Citrus, Sputnik’e demecinde 17 yaşından beri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) savaştığını, önce DHC direnişine, ardından Halk Milisi'ne katıldığını, topçu birliklerinde ve keskin nişancı olarak görev aldığını anlattı:“Ailem endişeliydi fakat kararımı kabul ettiler. Donbass sakinlerinin çıkarları için kendim gittim.”Özel askeri operasyona katılan ve deneyimli olmasına rağmen operasyondan önce iki haftalık askeri eğitimden geçen Citrus, “Özel operasyon sırasında grubu korumak ve gözlemlemekten insansız hava araçlarını fırlatmaya kadar çeşitli muharebe görevlerini yerine getirdim. Birçok kez ön cephede yer aldım" ifadelerini kullandı.‘Gençlerle birlikte işimizi basit bir biçimde, mizahla yapıyorduk’Genç adam operasyondaki temaslardan hissettiklerini, bir bilgisayar oyununun verdiği hislerle kıyasladı: “Bu aynı Call Of Duty gibi, ancak efektler gerçekçi. Elbette zordu, fakat mizahla ve dört dörtlük gençlerle birlikte sadece işimizi yapıyorduk."Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk topraklarında Amerikan yapımı silahlar ve yasaklı mayınlar bulduklarını anlatan Citrus, ayrıca Rus askerlerin bombardımanlardan kurtardıkları sivillere verilen yardımı da ifade etti: “Bina bodrum katlarında siviller vardı. Bizi, yani Rus askerleri gördüklerinde çok mutlu oldular. Ön cepheden uzak konumda bir eve taşınmalarına yardım ettik. Onlara jeneratör, su ve yiyecek temin ettik.”‘Yasaklı Lepestok mayınına basınca bacağımı kaybettim’Citrus, olağanüstü hayati tehlike teşkil eden, yasaklı PMF-1 Lepestok mayınına basarak bacağını kaybetti.O anları paylaşan genç, “Grubumuzdan ölmüş bir askeri sedye üzerinde taşırken mayına bastım. Önümde yürüyen adam mayını fark etmemişti. Ben de sedye olduğu için mayını göremezdim. Patlama böyle oldu” diye konuştu.Aldığı yaranın ağır olmasına rağmen Citrus yılmadı: “Donetsk’te yaşam bombardımanlara rağmen tam hız devam ediyor. Sivil halk artık buna alıştı. Fakat hepsi iyiye doğru değişimler olacağına inanıyor. Bana gelince, memleketim Donetsk’i savunduğum için gurur duyuyorum.”
https://sputniknews.com.tr/20221020/rus-hayvanseverler-hayatlarini-riske-atarak-mariupoldeki-hayvanlari-bombardimanlardan--kurtardi-1062233359.html
https://sputniknews.com.tr/20221201/abdden-ukraynaya-20-milyar-dolarlik-silah-destegi-savasi-uzatmak-istiyorlar-1064056314.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/1064249045_0:199:1201:1099_1920x0_80_0_0_249d97b8ad3b87f4149dcb8e7c06e177.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), mayın, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), mayın, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

Bacağını kaybeden Donetskli asker: Memleketimi savunduğum için gurur duyuyorum

15:41 06.12.2022
© Fotoğraf‘Citrus’ isimli genç Rus askeri
‘Citrus’ isimli genç Rus askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
‘Citrus’ isimli genç Rus askeri, Ukrayna’da yürütülen özel operasyon sırasında bir bacağını kaybetmesine rağmen yılmıyor. Yirmi beş yaşındaki genç hala neşeli, güler yüzlü ve pozitif; memleketi Donetsk'i savunduğu için de gurur duyuyor.
Citrus, Sputnik’e demecinde 17 yaşından beri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) savaştığını, önce DHC direnişine, ardından Halk Milisi'ne katıldığını, topçu birliklerinde ve keskin nişancı olarak görev aldığını anlattı:
“Ailem endişeliydi fakat kararımı kabul ettiler. Donbass sakinlerinin çıkarları için kendim gittim.”
Özel askeri operasyona katılan ve deneyimli olmasına rağmen operasyondan önce iki haftalık askeri eğitimden geçen Citrus, “Özel operasyon sırasında grubu korumak ve gözlemlemekten insansız hava araçlarını fırlatmaya kadar çeşitli muharebe görevlerini yerine getirdim. Birçok kez ön cephede yer aldım" ifadelerini kullandı.
Hayatlarını riske atarak hayvanları kurtardılar: Rus hayvanseverler, yıkılan Mariupol’den yüzden fazla hayvanı çıkararak bombardımanlardan kurtardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
MULTİMEDYA
Rus hayvanseverler, hayatlarını riske atarak Mariupol’deki hayvanları bombardımanlardan kurtardı
20 Ekim, 18:07

‘Gençlerle birlikte işimizi basit bir biçimde, mizahla yapıyorduk’

Genç adam operasyondaki temaslardan hissettiklerini, bir bilgisayar oyununun verdiği hislerle kıyasladı: “Bu aynı Call Of Duty gibi, ancak efektler gerçekçi. Elbette zordu, fakat mizahla ve dört dörtlük gençlerle birlikte sadece işimizi yapıyorduk."
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk topraklarında Amerikan yapımı silahlar ve yasaklı mayınlar bulduklarını anlatan Citrus, ayrıca Rus askerlerin bombardımanlardan kurtardıkları sivillere verilen yardımı da ifade etti: “Bina bodrum katlarında siviller vardı. Bizi, yani Rus askerleri gördüklerinde çok mutlu oldular. Ön cepheden uzak konumda bir eve taşınmalarına yardım ettik. Onlara jeneratör, su ve yiyecek temin ettik.”
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
GÖRÜŞ
ABD’den Ukrayna’ya 20 milyar dolarlık silah desteği: ‘Savaşı uzatmak istiyorlar’
1 Aralık, 15:26

‘Yasaklı Lepestok mayınına basınca bacağımı kaybettim’

Citrus, olağanüstü hayati tehlike teşkil eden, yasaklı PMF-1 Lepestok mayınına basarak bacağını kaybetti.
O anları paylaşan genç, “Grubumuzdan ölmüş bir askeri sedye üzerinde taşırken mayına bastım. Önümde yürüyen adam mayını fark etmemişti. Ben de sedye olduğu için mayını göremezdim. Patlama böyle oldu” diye konuştu.
Aldığı yaranın ağır olmasına rağmen Citrus yılmadı: “Donetsk’te yaşam bombardımanlara rağmen tam hız devam ediyor. Sivil halk artık buna alıştı. Fakat hepsi iyiye doğru değişimler olacağına inanıyor. Bana gelince, memleketim Donetsk’i savunduğum için gurur duyuyorum.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала