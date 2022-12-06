https://sputniknews.com.tr/20221206/bacagini-kaybeden-donetskli-asker-memleketimi-savundugum-icin-gurur-duyuyorum-1063956156.html

Bacağını kaybeden Donetskli asker: Memleketimi savunduğum için gurur duyuyorum

Bacağını kaybeden Donetskli asker: Memleketimi savunduğum için gurur duyuyorum

‘Citrus’ isimli genç Rus askeri, Ukrayna’da yürütülen özel operasyon sırasında bir bacağını kaybetmesine rağmen yılmıyor. Yirmi beş yaşındaki genç hala neşeli... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T15:41+0300

2022-12-06T15:41+0300

2022-12-06T15:41+0300

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

ukrayna krizi

mayın

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

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Citrus, Sputnik’e demecinde 17 yaşından beri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) savaştığını, önce DHC direnişine, ardından Halk Milisi'ne katıldığını, topçu birliklerinde ve keskin nişancı olarak görev aldığını anlattı:“Ailem endişeliydi fakat kararımı kabul ettiler. Donbass sakinlerinin çıkarları için kendim gittim.”Özel askeri operasyona katılan ve deneyimli olmasına rağmen operasyondan önce iki haftalık askeri eğitimden geçen Citrus, “Özel operasyon sırasında grubu korumak ve gözlemlemekten insansız hava araçlarını fırlatmaya kadar çeşitli muharebe görevlerini yerine getirdim. Birçok kez ön cephede yer aldım" ifadelerini kullandı.‘Gençlerle birlikte işimizi basit bir biçimde, mizahla yapıyorduk’Genç adam operasyondaki temaslardan hissettiklerini, bir bilgisayar oyununun verdiği hislerle kıyasladı: “Bu aynı Call Of Duty gibi, ancak efektler gerçekçi. Elbette zordu, fakat mizahla ve dört dörtlük gençlerle birlikte sadece işimizi yapıyorduk."Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk topraklarında Amerikan yapımı silahlar ve yasaklı mayınlar bulduklarını anlatan Citrus, ayrıca Rus askerlerin bombardımanlardan kurtardıkları sivillere verilen yardımı da ifade etti: “Bina bodrum katlarında siviller vardı. Bizi, yani Rus askerleri gördüklerinde çok mutlu oldular. Ön cepheden uzak konumda bir eve taşınmalarına yardım ettik. Onlara jeneratör, su ve yiyecek temin ettik.”‘Yasaklı Lepestok mayınına basınca bacağımı kaybettim’Citrus, olağanüstü hayati tehlike teşkil eden, yasaklı PMF-1 Lepestok mayınına basarak bacağını kaybetti.O anları paylaşan genç, “Grubumuzdan ölmüş bir askeri sedye üzerinde taşırken mayına bastım. Önümde yürüyen adam mayını fark etmemişti. Ben de sedye olduğu için mayını göremezdim. Patlama böyle oldu” diye konuştu.Aldığı yaranın ağır olmasına rağmen Citrus yılmadı: “Donetsk’te yaşam bombardımanlara rağmen tam hız devam ediyor. Sivil halk artık buna alıştı. Fakat hepsi iyiye doğru değişimler olacağına inanıyor. Bana gelince, memleketim Donetsk’i savunduğum için gurur duyuyorum.”

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