https://sputniknews.com.tr/20221206/apple-kendi-kendine-onarim-hizmetini-genisletti-kullanicilara-yedek-parca-saglanacak-1064252674.html

Apple 'evde tamir' hizmetini genişletti

Apple 'evde tamir' hizmetini genişletti

Apple, kullanıcılara sunduğu 'evde tamir' programını genişletti. Artık İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar da bu hizmetten yararlanabilecek. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T15:55+0300

2022-12-06T15:55+0300

2022-12-06T16:03+0300

dünya

apple

tamir

onarım

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ABD'de halihazırda telefon onarımlarını kendileri yapmak isteyen kullanıcılara orijinal parçalar, dokümanlar ve aletler sağlayan Apple, bu hizmeti İngiltere ve Avrupa'nın bazı bölgelerini de içine alacak şekilde genişletti. Listeye Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere dahil edildi. Böylece Kullanıcılar 2020'den bu yana piyasaya sürülen belirli iPhone ve Mac'ler için orijinal parça ve tamir takımları satın alıp kendi tamir işlerini kendileri halledebilecek.Geçen yıl ABD'de başlatılan hizmet, kırık ekranlar da dahil olmak üzere kullanıcılara karşılaşılan yaygın arızalar için talimat kılavuzları ve yedek parçalar sağlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20211117/apple-evde-akilli-telefon-tamiri-icin-kullanicilara-parca-ve-alet-saglayacak-1050904037.html

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apple, tamir, onarım