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https://sputniknews.com.tr/20221206/apple-kendi-kendine-onarim-hizmetini-genisletti-kullanicilara-yedek-parca-saglanacak-1064252674.html
Apple 'evde tamir' hizmetini genişletti
Apple 'evde tamir' hizmetini genişletti
Apple, kullanıcılara sunduğu 'evde tamir' programını genişletti. Artık İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar da bu hizmetten yararlanabilecek. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T15:55+0300
2022-12-06T16:03+0300
dünya
apple
tamir
onarım
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ABD'de halihazırda telefon onarımlarını kendileri yapmak isteyen kullanıcılara orijinal parçalar, dokümanlar ve aletler sağlayan Apple, bu hizmeti İngiltere ve Avrupa'nın bazı bölgelerini de içine alacak şekilde genişletti. Listeye Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere dahil edildi. Böylece Kullanıcılar 2020'den bu yana piyasaya sürülen belirli iPhone ve Mac'ler için orijinal parça ve tamir takımları satın alıp kendi tamir işlerini kendileri halledebilecek.Geçen yıl ABD'de başlatılan hizmet, kırık ekranlar da dahil olmak üzere kullanıcılara karşılaşılan yaygın arızalar için talimat kılavuzları ve yedek parçalar sağlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20211117/apple-evde-akilli-telefon-tamiri-icin-kullanicilara-parca-ve-alet-saglayacak-1050904037.html
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apple, tamir, onarım
apple, tamir, onarım

Apple 'evde tamir' hizmetini genişletti

15:55 06.12.2022 (güncellendi: 16:03 06.12.2022)
© AP Photo / Andy WongApple- iPhone
Apple- iPhone - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Andy Wong
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Apple, kullanıcılara sunduğu 'evde tamir' programını genişletti. Artık İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar da bu hizmetten yararlanabilecek.
ABD'de halihazırda telefon onarımlarını kendileri yapmak isteyen kullanıcılara orijinal parçalar, dokümanlar ve aletler sağlayan Apple, bu hizmeti İngiltere ve Avrupa'nın bazı bölgelerini de içine alacak şekilde genişletti.
Listeye Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere dahil edildi. Böylece Kullanıcılar 2020'den bu yana piyasaya sürülen belirli iPhone ve Mac'ler için orijinal parça ve tamir takımları satın alıp kendi tamir işlerini kendileri halledebilecek.
Geçen yıl ABD'de başlatılan hizmet, kırık ekranlar da dahil olmak üzere kullanıcılara karşılaşılan yaygın arızalar için talimat kılavuzları ve yedek parçalar sağlıyor.
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Apple, evde akıllı telefon tamiri için kullanıcılara parça ve alet sağlayacak
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