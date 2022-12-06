https://sputniknews.com.tr/20221206/almanya-kalifiye-eleman-acigi-nedeniyle-nitelikli-insanlari-ulkesine-kazandirmak-istiyor-1064320130.html

'Almanya, kalifiye eleman açığı nedeniyle nitelikli insanları ülkesine kazandırmak istiyor'

'Almanya, kalifiye eleman açığı nedeniyle nitelikli insanları ülkesine kazandırmak istiyor'

Erdal Tekin’e göre, Almanya iş göçü yasasını yaşlı toplum ve kalifiye işgücü ihtiyacı yüzünden çıkaracak. Pandemide sağlık sektöründeki kabulleri anımsatan... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T23:33+0300

2022-12-06T23:33+0300

2022-12-08T00:36+0300

eksen

radyo

almanya

göç

türkiye

nitelikli iş gücü göç yasası

kaçak göç

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Almanya'daki Olaf Scholz hükümeti, ülke dışından daha fazla kalifiye işçi çekmek amacıyla vasıflı işgücü göçüne yönelik kolları sıvamış durumda. Hazırlanan reform yasasıyla AB üyesi olmayan ülkelerden vasıflı emek gücünü teşvik edici koşulların yanı sıra vatandaşlığın kolaylaştırılması hedefleniyor. Örneğin, vatandaşlığa 8 sene yerine 5 hatta kimi koşullarda 3 senede geçilebilmesi, çifte vatandaşlığa da geçit verilmesi öngörülüyor. Tasarı Almanya'da yaşayan 3 milyona yakın Türk asıllıyı da yakından ilgilendiriyor. Ancak muhalefetteki CDU/CSU planı, 'Almanya vatandaşlığını ucuza sattığı' için eleştirirken, daha fazla insanın sosyal yardım alması sonucu yaratacağını söylüyor. Koalisyon ortağı Hür Demokratlar ise yasadışı göçle mücadele gerekliliğini vurguluyor. Yasayı destekleyenler iş gücü açığı bulunan Almanya'da 2035'e kadar 7 milyon çalışanın emekliye ayrılacak olmasından ötürü emeklilik sisteminin zorlanması riskine vurgu yapıyor. İltica talep edenlerin işgücüne katılımının kolaylaştırılması gereğinin de altı çiziliyor. Daha önce üzerinde durulan entegrasyon sorunu ise bu yasa tartışmalarının gölgesinde kalmış görünüyor.İçişleri Bakanı Nancy Faeser, modern göç yasasına acilen ihtiyaç olduğunu söylerken, "Yabancı vasıflı işçilerin Almanya'ya daha kolay gelebilmeleri için modern bir göç yasası oluşturma fırsatını değerlendiriyoruz. Korona krizi, sanayiden el sanatlarına ve bakım hizmetlerine kadar pek çok sektördeki personel açığını büyük ölçüde artırdı" vurgusu yaptı.Almanya'daki göç yasası, salt Almanya'da bulunan Türkleri değil, Türkiye gibi 'beyin göçü' veren ülkelerin durumunu da yakından ilgilendiriyor.Göç reformu tartışmalarını ve Almanya'da yaşayan Türklerin değerlendirmelerini AB uzmanı ve gazeteci Erdal Tekin ile konuştuk.‘Almanya, yaşlı toplum ve kalifiye eleman sıkıntısı nedeniyle yeni iş göçünü hayata geçirmek durumunda’Erdal Tekin’e göre, Almanya’da federal hükümet yaşlı toplum ve kalifiye eleman sıkıntısı nedeniyle yeni iş göçünü hayata geçirmek durumunda. Almanya’nın birçok sektörde kalifiye personel açığının pandemi sırasında sağlık sektöründe ortaya çıktığını belirten Tekin, Türkiye dahil pek çok ülkeden sağlık personeli kabulünün başarıyla uygulandığını ve özelleştirmenin daha az olmasının krizin daha iyi atlatılmasını sağladığını söyledi:‘Bu yasayla beraber Türkiye’den, diğer ülkelerden doktorları, mühendisleri, teknikerleri getirecek'Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul ve vize muafiyeti anlaşmasını hatırlatan Tekin, göç yasasının ise kalifiye insanların alımı için planlandığını vurguladı. Tekin, Almanya’nın Suriye’den kabul ettiği sığınmacıların da kalifiye olanlarını seçtiğini anımsattı:‘Almanya yasa üzerine görüş ayrılıklarını istişare kültürüyle çözer'Tekin, göç yasasındaki tartışmaları da aktardı. Muhalefetin kalifiye iş gücü alımına değil vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılmasına itiraz ettiğini belirten Tekin, meselenin 'istişare geleneği' sayesinde çözüleceği görüşünde:‘Türk toplumu, çifte vatandaşlığı çok rahat alacak, siyaset kurumuna direkt etki etmiş olacak’Tekin, göç yasasının Almanya’da yaşayan Türk toplumunun çifte vatandaşlığı çok rahat bir şekilde alması ve siyaset kurumuna doğrudan etki etmesinin yolunun açılacağı değerlendirmesinde bulundu

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radyo, almanya, göç, türkiye, nitelikli iş gücü göç yasası, kaçak göç