https://sputniknews.com.tr/20221206/almanya-futbol-federasyonu-oliver-bierhoff-ile-yollari-ayirdi-1064239113.html

Almanya Futbol Federasyonu, Oliver Bierhoff ile yolları ayırdı

Almanya Futbol Federasyonu, Oliver Bierhoff ile yolları ayırdı

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), milli takımlar direktörü olarak görev yapan Oliver Bierhoff ile yolların ayrıldığını duyurdu. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T12:35+0300

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spor

oliver bierhoff

almanya

teknik direktör

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Almanya Milli Futbol Takımı'nın Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi sonrası ilk üst düzey istifa yaşandı.DFB'den yapılan açıklamada, Oliver Bierhoff ile 2024 yılına kadar olan sözleşmesini erken feshetme konusunda anlaşıldığı vurgulandı.DFB Başkanı Bernd Neuendorf, Bierhoff'un 2004'ten bu yana hizmet ettiğini belirterek, "Son birkaç turnuva sportif hedeflerin gerisinde kalsa da, o güzel anlarda da görev yaptı. Çalkantılı zamanlarda bile her zaman hedeflerinin ve vizyonunun peşinden gitti ve DFB'de kalıcı bir iz bıraktı. DFB çalışanları adına Oliver Bierhoff'a bizim için ve Almanya'da futbol için yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

almanya

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oliver bierhoff, almanya, teknik direktör