https://sputniknews.com.tr/20221206/alibeykoydeki-tramvay-kazasinda-vatman-gozaltinda-1064235944.html

Alibeyköy'deki tramvay kazasında vatman gözaltında

Alibeyköy'deki tramvay kazasında vatman gözaltında

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazanın ardından vatman gözaltına alındı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T11:26+0300

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türkiye

istanbul

tramvay

otobüs

kaza

gözaltı

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Tramvay ile otobüsün çarpıştığı kaza, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Taksim-Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, normal güzergahında ilerlerken caddede rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki iki otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi.Kazada 33 kişi yaralanmıştı. Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.İncelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirtildi. Hastanede tedavisi tamamlanan vatman, Alibeyköy İlçe Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye götürüldü.Vatmanın savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221205/istanbulda-tramvay-ile-iett-otobusu-carpisti-yaralilar-var-1064157031.html

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istanbul, tramvay, otobüs, kaza, gözaltı