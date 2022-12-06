Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu sloganı kim bulduysa sizin en büyük düşmanınızdır

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık’ta yaptığı konuşmada benim dikkatimi en çok bir cümle çekti. Cümle aynen şöyleydi: 'Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya.' Sanki Komutan Logar, korkunç koyu yeşil ışıklar saçan gözleriyle dünya adlı gezegene şöyle bir bakıyor ve haykırıyor: 'Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya.' Kemal Bey’e bir dost tavsiyesinde bulunmak istiyorum: Bu sloganı kim bulduysa ve bu sloganı haykırmaya sizi kim ikna ettiyse... O kişi, sizin en büyük düşmanınızdır. Derhal o kişiden kurtulunuz Kemal Bey."