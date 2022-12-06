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Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu sloganı kim bulduysa sizin en büyük düşmanınızdır
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu sloganı kim bulduysa sizin en büyük düşmanınızdır
Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini açıkladığı toplantıda kullandığı sözleri eleştirdi, "Bu sloganı kim bulduysa sizin en... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T09:41+0300
2022-12-06T09:41+0300
politika
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cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
dünya
politika
ahmet hakan
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini açıkladığı toplantıda kullandığı "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" sloganına dair eleştirilerde bulundu.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, dünya, politika, ahmet hakan, vizyon
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, dünya, politika, ahmet hakan, vizyon

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu sloganı kim bulduysa sizin en büyük düşmanınızdır

09:41 06.12.2022
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini açıkladığı toplantıda kullandığı sözleri eleştirdi, "Bu sloganı kim bulduysa sizin en büyük düşmanınızdır" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini açıkladığı toplantıda kullandığı "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" sloganına dair eleştirilerde bulundu.
"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık’ta yaptığı konuşmada benim dikkatimi en çok bir cümle çekti. Cümle aynen şöyleydi: 'Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya.' Sanki Komutan Logar, korkunç koyu yeşil ışıklar saçan gözleriyle dünya adlı gezegene şöyle bir bakıyor ve haykırıyor: 'Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya.' Kemal Bey’e bir dost tavsiyesinde bulunmak istiyorum: Bu sloganı kim bulduysa ve bu sloganı haykırmaya sizi kim ikna ettiyse... O kişi, sizin en büyük düşmanınızdır. Derhal o kişiden kurtulunuz Kemal Bey."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
TÜRKİYE
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Emin olun iktidara geliyoruz
3 Aralık, 18:09
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