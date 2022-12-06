Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu sloganı kim bulduysa sizin en büyük düşmanınızdır
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
© Fotoğraf : YouTube
Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini açıkladığı toplantıda kullandığı sözleri eleştirdi, "Bu sloganı kim bulduysa sizin en büyük düşmanınızdır" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini açıkladığı toplantıda kullandığı "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" sloganına dair eleştirilerde bulundu.
"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık’ta yaptığı konuşmada benim dikkatimi en çok bir cümle çekti. Cümle aynen şöyleydi: 'Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya.' Sanki Komutan Logar, korkunç koyu yeşil ışıklar saçan gözleriyle dünya adlı gezegene şöyle bir bakıyor ve haykırıyor: 'Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya.' Kemal Bey’e bir dost tavsiyesinde bulunmak istiyorum: Bu sloganı kim bulduysa ve bu sloganı haykırmaya sizi kim ikna ettiyse... O kişi, sizin en büyük düşmanınızdır. Derhal o kişiden kurtulunuz Kemal Bey."
3 Aralık, 18:09