https://sputniknews.com.tr/20221206/abden-bati-balkan-ulkelerine-birligin-dis-politikasina-katilma-cagrisi-1064262453.html

AB’den Batı Balkan ülkelerine, 'birliğin dış politikasına katılma' çağrısı

AB’den Batı Balkan ülkelerine, 'birliğin dış politikasına katılma' çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Batı Balkan ülkelerine yaptırımlar da dahil olmak üzere AB’nin dış politikasına katılma çağrısı yaptı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T20:29+0300

2022-12-06T20:29+0300

2022-12-06T20:29+0300

ukrayna krizi

ab

balkanlar

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Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi’nin ardından yayınlanan bildiride AB liderleri, Balkan ortaklarına yaptırımlar da dahil olmak üzere birliğin dış politikasına ‘tam olarak’ katılma çağrısı yaptı.Belgede, “Ortaklarımızla işbirliğimizi güçlendirirken, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dış ve güvenlik politikasına tam olarak katılım konusunda hızlı ilerleme kaydetmelerini, AB tarafından alınan kısıtlayıcı önlemler de dahil olmak üzere buna göre hareket etmelerini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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