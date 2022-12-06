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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221206/abden-bati-balkan-ulkelerine-birligin-dis-politikasina-katilma-cagrisi-1064262453.html
AB’den Batı Balkan ülkelerine, 'birliğin dış politikasına katılma' çağrısı
AB’den Batı Balkan ülkelerine, 'birliğin dış politikasına katılma' çağrısı
Avrupa Birliği (AB), Batı Balkan ülkelerine yaptırımlar da dahil olmak üzere AB’nin dış politikasına katılma çağrısı yaptı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T20:29+0300
2022-12-06T20:29+0300
ukrayna krizi
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Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi’nin ardından yayınlanan bildiride AB liderleri, Balkan ortaklarına yaptırımlar da dahil olmak üzere birliğin dış politikasına ‘tam olarak’ katılma çağrısı yaptı.Belgede, “Ortaklarımızla işbirliğimizi güçlendirirken, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dış ve güvenlik politikasına tam olarak katılım konusunda hızlı ilerleme kaydetmelerini, AB tarafından alınan kısıtlayıcı önlemler de dahil olmak üzere buna göre hareket etmelerini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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ab, balkanlar

AB’den Batı Balkan ülkelerine, 'birliğin dış politikasına katılma' çağrısı

20:29 06.12.2022
© AAAB Bayrağı
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
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Avrupa Birliği (AB), Batı Balkan ülkelerine yaptırımlar da dahil olmak üzere AB’nin dış politikasına katılma çağrısı yaptı.
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi’nin ardından yayınlanan bildiride AB liderleri, Balkan ortaklarına yaptırımlar da dahil olmak üzere birliğin dış politikasına ‘tam olarak’ katılma çağrısı yaptı.
Belgede, “Ortaklarımızla işbirliğimizi güçlendirirken, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dış ve güvenlik politikasına tam olarak katılım konusunda hızlı ilerleme kaydetmelerini, AB tarafından alınan kısıtlayıcı önlemler de dahil olmak üzere buna göre hareket etmelerini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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