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AB’den Batı Balkan ülkelerine, 'birliğin dış politikasına katılma' çağrısı
AB’den Batı Balkan ülkelerine, 'birliğin dış politikasına katılma' çağrısı
Avrupa Birliği (AB), Batı Balkan ülkelerine yaptırımlar da dahil olmak üzere AB’nin dış politikasına katılma çağrısı yaptı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T20:29+0300
2022-12-06T20:29+0300
2022-12-06T20:29+0300
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balkanlar
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Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi’nin ardından yayınlanan bildiride AB liderleri, Balkan ortaklarına yaptırımlar da dahil olmak üzere birliğin dış politikasına ‘tam olarak’ katılma çağrısı yaptı.Belgede, “Ortaklarımızla işbirliğimizi güçlendirirken, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dış ve güvenlik politikasına tam olarak katılım konusunda hızlı ilerleme kaydetmelerini, AB tarafından alınan kısıtlayıcı önlemler de dahil olmak üzere buna göre hareket etmelerini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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ab, balkanlar
AB’den Batı Balkan ülkelerine, 'birliğin dış politikasına katılma' çağrısı
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Avrupa Birliği (AB), Batı Balkan ülkelerine yaptırımlar da dahil olmak üzere AB’nin dış politikasına katılma çağrısı yaptı.
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi’nin ardından yayınlanan bildiride AB liderleri, Balkan ortaklarına yaptırımlar da dahil olmak üzere birliğin dış politikasına ‘tam olarak’ katılma çağrısı yaptı.
Belgede, “Ortaklarımızla işbirliğimizi güçlendirirken, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin dış ve güvenlik politikasına tam olarak katılım konusunda hızlı ilerleme kaydetmelerini, AB tarafından alınan kısıtlayıcı önlemler de dahil olmak üzere buna göre hareket etmelerini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.