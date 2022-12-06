https://sputniknews.com.tr/20221206/1915-canakkale-koprusunun-kulelerine-top-mermisi-figurleri-yerlestirildi-1064260406.html

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakası'ndaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale... 06.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-06T19:48+0300

2022-12-06T19:48+0300

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türkiye

çanakkale

1915 çanakkale köprüsü

avrupa

istanbul

video

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Cumhuriyet'in 100. yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakası'ndaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında, 20.5 metre yüksekliğindeki yapıların 2’si geçtiğimiz haftalar içinde köprünün Asya ve Avrupa’daki kulelerine yerleştirilmişti. Devam eden çalışmalar çerçevesinde köprünün Asya ve Avrupa yakasındaki kulelerine kalan 2 top mermisinin yerleştirilme işlemi de tamamlandı. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden yapıların her biri 75 ton ağırlığında, 20.5 metre yüksekliğinde olacak.

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çanakkale, 1915 çanakkale köprüsü, avrupa, istanbul, video, видео