https://sputniknews.com.tr/20221206/1915-canakkale-koprusunun-kulelerine-top-mermisi-figurleri-yerlestirildi-1064260406.html
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi
Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakası'ndaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T19:48+0300
2022-12-06T19:48+0300
2022-12-06T19:48+0300
türkiye
çanakkale
1915 çanakkale köprüsü
avrupa
istanbul
video
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Cumhuriyet'in 100. yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakası'ndaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında, 20.5 metre yüksekliğindeki yapıların 2’si geçtiğimiz haftalar içinde köprünün Asya ve Avrupa’daki kulelerine yerleştirilmişti. Devam eden çalışmalar çerçevesinde köprünün Asya ve Avrupa yakasındaki kulelerine kalan 2 top mermisinin yerleştirilme işlemi de tamamlandı. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden yapıların her biri 75 ton ağırlığında, 20.5 metre yüksekliğinde olacak.
türkiye
çanakkale
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi
2022-12-06T19:48+0300
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çanakkale, 1915 çanakkale köprüsü, avrupa, istanbul, video, видео
çanakkale, 1915 çanakkale köprüsü, avrupa, istanbul, video, видео
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakası'ndaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürü yerleştirildi.
Cumhuriyet'in 100. yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakası'ndaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında, 20.5 metre yüksekliğindeki yapıların 2’si geçtiğimiz haftalar içinde köprünün Asya ve Avrupa’daki kulelerine yerleştirilmişti.
Devam eden çalışmalar çerçevesinde köprünün Asya ve Avrupa yakasındaki kulelerine kalan 2 top mermisinin yerleştirilme işlemi de tamamlandı. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden yapıların her biri 75 ton ağırlığında, 20.5 metre yüksekliğinde olacak.