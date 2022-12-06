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1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi
Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakası'ndaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale... 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T13:08+0300
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1915 çanakkale köprüsü, фото
1915 çanakkale köprüsü, фото

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi

13:08 06.12.2022
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakası'ndaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürü yerleştirildi.
© İHA

Cumhuriyet'in 100. yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.

Cumhuriyet&#x27;in 100. yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da &#x27;dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü&#x27; unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı&#x27;nda ilk kez birbirine bağladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA

Cumhuriyet'in 100. yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.

© İHAÇanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakası'ndaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında, 20.5 metre yüksekliğindeki yapıların 2’si geçtiğimiz haftalar içinde köprünün Asya ve Avrupa’daki kulelerine yerleştirilmişti.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa Yakası'ndaki 318 metrelik kulelerinin üzerine, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında, 20.5 metre yüksekliğindeki yapıların 2’si geçtiğimiz haftalar içinde köprünün Asya ve Avrupa’daki kulelerine yerleştirilmişti.
© İHA

Devam eden çalışmalar çerçevesinde köprünün Asya ve Avrupa yakasındaki kulelerine kalan 2 top mermisinin yerleştirilme işlemi de tamamlandı. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden yapıların her biri 75 ton ağırlığında, 20.5 metre yüksekliğinde olacak.

Devam eden çalışmalar çerçevesinde köprünün Asya ve Avrupa yakasındaki kulelerine kalan 2 top mermisinin yerleştirilme işlemi de tamamlandı. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden yapıların her biri 75 ton ağırlığında, 20.5 metre yüksekliğinde olacak. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

Devam eden çalışmalar çerçevesinde köprünün Asya ve Avrupa yakasındaki kulelerine kalan 2 top mermisinin yerleştirilme işlemi de tamamlandı. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden yapıların her biri 75 ton ağırlığında, 20.5 metre yüksekliğinde olacak.

© İHA

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yüksekliğe sahip kırmızı renkteki kuleler Türk Bayrağı’nı, Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı tarih 3. ayın 18’ini, yani 18 Mart’ı simgeliyor. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edildi. Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yaklaşık 6 dakikada kesintisiz geçilebilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yüksekliğe sahip kırmızı renkteki kuleler Türk Bayrağı’nı, Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı tarih 3. ayın 18’ini, yani 18 Mart’ı simgeliyor. 770&#x27;er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3&#x27;er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. &#x27;Asrın projesi&#x27; olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edildi. Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yaklaşık 6 dakikada kesintisiz geçilebilecek. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA

1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yüksekliğe sahip kırmızı renkteki kuleler Türk Bayrağı’nı, Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı tarih 3. ayın 18’ini, yani 18 Mart’ı simgeliyor. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesinde 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edildi. Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yaklaşık 6 dakikada kesintisiz geçilebilecek.

© İHATürkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılışı 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılışı 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.
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