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Fas, Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finalde
Fas, Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finalde
Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayan Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale çıktı. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T20:55+0300
2022-12-06T22:10+0300
spor
dünya kupası
2022 dünya kupası
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2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayan Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.Fas, çeyrek final mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Portekiz-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.Karşılaşmada pas trafiğini kontrol eden İspanya; Torres, Olmo, Asensio üçlüsüyle rakip kalede etkili olamadı. Teknik direktör Luis Enrique, ikinci yarıda Morata-Williams ikilisiyle oyunu canlandırmak istese de skora yansımadı.Hırvatistan ve Belçika'nın bulunduğu F Grubu'nu lider tamamlayarak kupadaki sürprizlerden birini gerçekleştiren Fas da en az rakibi kadar bitirici oyuncu yokluğunu hissetti. Kuzey Afrika temsilcisi, Aguerdi ve Cheddira ile iki önemli pozisyondan yararlanamadı.Katar'da düzenlenen Mücadele boyunca Fas'ın 5 şutundan 3'ü kaleyi bulurken, İspanya 13'te 2 yaptı.İspanya, 120+3. dakikada Sarabia ile gole çok yaklaştı. Sol taraftan arka direğe ortalanan topa bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Bono'yu geçen meşin yuvarlak direkten auta çıktı.sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplayan Fas, F Grubu'nu 7 puanla Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren mücadelede çeyrek finale çıkan takımı seri penaltı atışları belirledi.Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi atışları gole çevirirken, Banoun atıştan yararlanamadı.İspanya'da ise Sarabia, Soler ve Busquets, üç atışı da gole çeviremedi.Penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.tamamladı.İlk maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Afrika temsilcisi, Belçika'yı 2-0 ve Kanada'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.İspanya ise çok iyi başladığı grup aşamasını istediği gibi bitiremedi. İlk randevusunda Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Almanya ile 1-1 berabere kalırken, son maçında ise Japonya'ya 2-1 mağlup oldu. İspanya, E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip oldu. 2018 Rusya'da oynanan grup maçı 2-2 berabere sonuçlanmıştı. İspanya aynı turda yine penaltılarla veda etti2018 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Rusya'ya penaltı atışlarında 4-3 yenilerek elenen İspanya'nın kaderi Katar'da da değişmedi. 2022 Dünya Kupası'nda Fas'a son 16 turunda penaltı atışlarıyla elenen İspanya, geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde de İtalya'ya penaltılarla kaybetmişti.Fas, çeyrek finale kalan 4. Afrika ülkesi olduMadrid doğumlu Hakimi'nin kullandığı penaltıyla tur biletini alan Fas, turnuva tarihinde çeyrek finale yükselen 4. Afrika takımı oldu.Dünya Kupası'nda daha önce 1990'da Kamerun, 2002'de Senegal, 2010'da da Gana bu başarıyı yakalamıştı.
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dünya kupası, 2022 dünya kupası
dünya kupası, 2022 dünya kupası

Fas, Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finalde

20:55 06.12.2022 (güncellendi: 22:10 06.12.2022)
© AAKatar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fas ve İspanya takımları, Eğitim Şehri Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda İspanya'dan Pablo Sarabia (22), kaleye şut çekti.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fas ve İspanya takımları, Eğitim Şehri Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda İspanya'dan Pablo Sarabia (22), kaleye şut çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AA
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Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayan Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale çıktı.
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayan Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Fas, çeyrek final mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Portekiz-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.
Karşılaşmada pas trafiğini kontrol eden İspanya; Torres, Olmo, Asensio üçlüsüyle rakip kalede etkili olamadı. Teknik direktör Luis Enrique, ikinci yarıda Morata-Williams ikilisiyle oyunu canlandırmak istese de skora yansımadı.
Hırvatistan ve Belçika'nın bulunduğu F Grubu'nu lider tamamlayarak kupadaki sürprizlerden birini gerçekleştiren Fas da en az rakibi kadar bitirici oyuncu yokluğunu hissetti. Kuzey Afrika temsilcisi, Aguerdi ve Cheddira ile iki önemli pozisyondan yararlanamadı.
Katar'da düzenlenen Mücadele boyunca Fas'ın 5 şutundan 3'ü kaleyi bulurken, İspanya 13'te 2 yaptı.
İspanya, 120+3. dakikada Sarabia ile gole çok yaklaştı. Sol taraftan arka direğe ortalanan topa bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Bono'yu geçen meşin yuvarlak direkten auta çıktı.
sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplayan Fas, F Grubu'nu 7 puanla Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren mücadelede çeyrek finale çıkan takımı seri penaltı atışları belirledi.
Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi atışları gole çevirirken, Banoun atıştan yararlanamadı.İspanya'da ise Sarabia, Soler ve Busquets, üç atışı da gole çeviremedi.
Penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.tamamladı.
© AAKatar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fas ve İspanya takımları, Eğitim Şehri Stadyumu'nda karşılaştı. Berabere biten mücadelede penaltı atışları yapıldı. Fas kalecisi Yassine Bounou (1), penaltıyı kurtardı.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fas ve İspanya takımları, Eğitim Şehri Stadyumu'nda karşılaştı. Berabere biten mücadelede penaltı atışları yapıldı. Fas kalecisi Yassine Bounou (1), penaltıyı kurtardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fas ve İspanya takımları, Eğitim Şehri Stadyumu'nda karşılaştı. Berabere biten mücadelede penaltı atışları yapıldı. Fas kalecisi Yassine Bounou (1), penaltıyı kurtardı.
© AA
İlk maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Afrika temsilcisi, Belçika'yı 2-0 ve Kanada'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
İspanya ise çok iyi başladığı grup aşamasını istediği gibi bitiremedi. İlk randevusunda Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Almanya ile 1-1 berabere kalırken, son maçında ise Japonya'ya 2-1 mağlup oldu. İspanya, E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.
İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip oldu. 2018 Rusya'da oynanan grup maçı 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

İspanya aynı turda yine penaltılarla veda etti

2018 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Rusya'ya penaltı atışlarında 4-3 yenilerek elenen İspanya'nın kaderi Katar'da da değişmedi.
2022 Dünya Kupası'nda Fas'a son 16 turunda penaltı atışlarıyla elenen İspanya, geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde de İtalya'ya penaltılarla kaybetmişti.

Fas, çeyrek finale kalan 4. Afrika ülkesi oldu

Madrid doğumlu Hakimi'nin kullandığı penaltıyla tur biletini alan Fas, turnuva tarihinde çeyrek finale yükselen 4. Afrika takımı oldu.
Dünya Kupası'nda daha önce 1990'da Kamerun, 2002'de Senegal, 2010'da da Gana bu başarıyı yakalamıştı.
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