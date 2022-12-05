https://sputniknews.com.tr/20221205/zayiflamak-isterken-hastanelik-oldu-aktardan-aldigi-zayiflama-tozunu-kullandi-1064164955.html

Zayıflamak isterken hastanelik oldu: Aktardan aldığı zayıflama tozunu kullandı

Zayıflamak isterken hastanelik oldu: Aktardan aldığı zayıflama tozunu kullandı

Sivas'ta bir üniversite öğrencisi, kilo vermek için bitkisel olduğunu düşünerek aktardan aldığı zayıflama tozunu kullanınca hastanelik oldu. Baş ağrısı, mide... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T12:43+0300

2022-12-05T12:43+0300

2022-12-05T12:43+0300

yaşam

türkiye

sivas

zayıflama

sağlık

acil servis

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Sivas'ta bir kişi, zayıflamak için aktardan aldığı zayıflama tozunu kullandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.Üniversite öğrencisi Ceren Karabulut, fazla kilolarından şikayetçi olduğu için hızlı bir şekilde zayıflamak istedi. O sırada kolay kilo vermenin yollarını arayan genç kızın dikkatini, sosyal medyada bitkisel olduğu iddia edilen zayıflama tozu çekti.Bir aktara giderek tozu temin eden genç kız, tarif edildiği gibi tozu kullanmaya başladı.3 gün kullandı3 gün süren kullanımın ardından gece saatlerinde kaldığı yurtta fenalaşan Karabulut, arkadaşlarının durumu sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından, baş ağrısı, mide bulantısı ve tansiyon düşüklüğü şikayetleriyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hastanede yapılan tahlillerin ardından Ceren Karabulut'un karaciğer değerleri normalin üzerinde görüldü. Doktorun, zayıflama tozunu kullanmaya devam ettiği takdirde karaciğerinin iflas edebileceğini söylediği genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.'Karaciğerim iflas edebilirmiş'Karabulut şöyle konuştu:'Sosyal medyada özendiriliyor'Karabulut, bu tarz kilo verme ürünlerinin sosyal medyada çok fazla özendirildiğini ifade ederek, ''Benim gibi sonunu düşünmeden hiçbir şey yapmayın. Çünkü ben biraz daha fazla kullanıp hastaneye başvurmasaydım belki de sonuçları ölümcül olacaktı ya da karaciğerimi kaybedebilirdim. Tavsiyem internette özendirilen bu tarz ilaçları kullanmayın'' dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220530/zayiflama-urunu-reklaminda-oynayan-cinli-aktrise-17-milyon-tl-para-cezasi-1056821815.html

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türkiye, sivas, zayıflama, sağlık, acil servis