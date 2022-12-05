https://sputniknews.com.tr/20221205/yunanistanda-bir-albay-el-bombasiyla-banka-soydu-1064213057.html
Yunanistan’da bir albay, el bombasıyla banka soydu
Yunanistan’da bir albay, el bombasıyla banka soydu
Yunanistan ordusunda görevli bir albayın el bombası ile banka soygunu yapmaya kalkışmasının ardından, yakalanarak tutuklandığı belirtildi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:30+0300
2022-12-05T17:30+0300
2022-12-05T17:31+0300
dünya
yunanistan
banka
banka soygunu
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Yunanistan’ın Argyroupoli şehrindeki bir bankaya el bombasıyla giren albay, bankadan paraları aldıktan kısa bir süre sonra yakalandı.53 yaşındaki adamın ayrıca Nea Smyrni ve Paleo Faliro bölgelerindeki iki banka soygunundan da sorumlu olabileceği iddia ediliyor.
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yunanistan, banka, banka soygunu
yunanistan, banka, banka soygunu
Yunanistan’da bir albay, el bombasıyla banka soydu
17:30 05.12.2022 (güncellendi: 17:31 05.12.2022) Abone ol
Yunanistan ordusunda görevli bir albayın el bombası ile banka soygunu yapmaya kalkışmasının ardından, yakalanarak tutuklandığı belirtildi.
Yunanistan’ın Argyroupoli şehrindeki bir bankaya el bombasıyla giren albay, bankadan paraları aldıktan kısa bir süre sonra yakalandı.
53 yaşındaki adamın ayrıca Nea Smyrni ve Paleo Faliro bölgelerindeki iki banka soygunundan da sorumlu olabileceği iddia ediliyor.