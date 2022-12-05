https://sputniknews.com.tr/20221205/yunanistanda-bir-albay-el-bombasiyla-banka-soydu-1064213057.html

Yunanistan’da bir albay, el bombasıyla banka soydu

Yunanistan’da bir albay, el bombasıyla banka soydu

Yunanistan ordusunda görevli bir albayın el bombası ile banka soygunu yapmaya kalkışmasının ardından, yakalanarak tutuklandığı belirtildi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T17:30+0300

2022-12-05T17:30+0300

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banka soygunu

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Yunanistan’ın Argyroupoli şehrindeki bir bankaya el bombasıyla giren albay, bankadan paraları aldıktan kısa bir süre sonra yakalandı.53 yaşındaki adamın ayrıca Nea Smyrni ve Paleo Faliro bölgelerindeki iki banka soygunundan da sorumlu olabileceği iddia ediliyor.

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yunanistan, banka, banka soygunu