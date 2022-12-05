https://sputniknews.com.tr/20221205/yataginda-sigara-icen-hasta-hastanede-yangin-cikardi-8-kisi-dumandan-etkilendi-1064156455.html

Yatağında sigara içen hasta, hastanede yangın çıkardı: 8 kişi dumandan etkilendi

Yatağında sigara içen hasta, hastanede yangın çıkardı: 8 kişi dumandan etkilendi

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iddialara göre dahiliye servisinde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T08:39+0300

2022-12-05T08:39+0300

2022-12-05T08:39+0300

türkiye

kastamonu

kastamonu eğitim ve araştırma hastanesi

hastane

sigara

sigara yasağı

sigara içmek

yangın

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah saatlerinde iddialara göre dahiliye bölümünde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin odayı ve yataklara sarması üzerine hastane görevlileri tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkan yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle hastanede yoğun duman oluştu. Hastane personeli tarafından dahiliye bölümünde yatan hastalar, başka servislere alındı. Hastaların tahliye edilmesiyle dahiliye bölümü kapatıldı. Ayrıca yoğun duman sebebiyle 8 hastanın etkilendiği belirlendi. Şikayetler üzerine dumandan etkilenen hastalar, acil servise kaldırılarak burada tedavi altına alındı.Dahiliye bölümünde odada çıkan yangın sebebiyle büyük oranda hasar oluştu. Yatakların ve odada bulunan cihazların arıza yaptığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Dahiliye bölümünde temizlik çalışmaları devam ederken, yangın sonrası emniyet güçleri hastanede incelemelerde bulundu.

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