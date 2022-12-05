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Yatağında sigara içen hasta, hastanede yangın çıkardı: 8 kişi dumandan etkilendi
Yatağında sigara içen hasta, hastanede yangın çıkardı: 8 kişi dumandan etkilendi
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iddialara göre dahiliye servisinde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T08:39+0300
2022-12-05T08:39+0300
türkiye
kastamonu
kastamonu eğitim ve araştırma hastanesi
hastane
sigara
sigara yasağı
sigara içmek
yangın
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah saatlerinde iddialara göre dahiliye bölümünde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin odayı ve yataklara sarması üzerine hastane görevlileri tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkan yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle hastanede yoğun duman oluştu. Hastane personeli tarafından dahiliye bölümünde yatan hastalar, başka servislere alındı. Hastaların tahliye edilmesiyle dahiliye bölümü kapatıldı. Ayrıca yoğun duman sebebiyle 8 hastanın etkilendiği belirlendi. Şikayetler üzerine dumandan etkilenen hastalar, acil servise kaldırılarak burada tedavi altına alındı.Dahiliye bölümünde odada çıkan yangın sebebiyle büyük oranda hasar oluştu. Yatakların ve odada bulunan cihazların arıza yaptığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Dahiliye bölümünde temizlik çalışmaları devam ederken, yangın sonrası emniyet güçleri hastanede incelemelerde bulundu.
türkiye
kastamonu
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kastamonu, kastamonu eğitim ve araştırma hastanesi, hastane, sigara, sigara yasağı, sigara içmek, yangın
kastamonu, kastamonu eğitim ve araştırma hastanesi, hastane, sigara, sigara yasağı, sigara içmek, yangın

Yatağında sigara içen hasta, hastanede yangın çıkardı: 8 kişi dumandan etkilendi

08:39 05.12.2022
© İHA / VEDAT YUNUS İKİZOĞLUKastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iddialara göre dahiliye servisinde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürürken, dumandan etkilenen 8 hasta da tedavi altına alındı.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iddialara göre dahiliye servisinde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürürken, dumandan etkilenen 8 hasta da tedavi altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© İHA / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU
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Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iddialara göre dahiliye servisinde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürürken, dumandan etkilenen 8 hasta da tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah saatlerinde iddialara göre dahiliye bölümünde yatan bir hastanın sigara içmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin odayı ve yataklara sarması üzerine hastane görevlileri tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkan yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle hastanede yoğun duman oluştu. Hastane personeli tarafından dahiliye bölümünde yatan hastalar, başka servislere alındı. Hastaların tahliye edilmesiyle dahiliye bölümü kapatıldı. Ayrıca yoğun duman sebebiyle 8 hastanın etkilendiği belirlendi. Şikayetler üzerine dumandan etkilenen hastalar, acil servise kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
Dahiliye bölümünde odada çıkan yangın sebebiyle büyük oranda hasar oluştu. Yatakların ve odada bulunan cihazların arıza yaptığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Dahiliye bölümünde temizlik çalışmaları devam ederken, yangın sonrası emniyet güçleri hastanede incelemelerde bulundu.
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