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https://sputniknews.com.tr/20221205/uyusturucuyla-mucadele-dernegi-mudurune-uyusturucu-ticareti-yapmaktan-verilen-hapis-cezasi-onandi-1064164368.html
Uyuşturucuyla mücadele derneği müdürüne, uyuşturucu ticareti yapmaktan verilen hapis cezası onandı
Uyuşturucuyla mücadele derneği müdürüne, uyuşturucu ticareti yapmaktan verilen hapis cezası onandı
Ankara'da birçok bağımlının, savcılığa giderek Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu (UBAM) Genel Müdürü İsmail Karakaş'ın... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T12:35+0300
2022-12-05T12:35+0300
yaşam
uyuşturucu
eroin
uyuşturucuyla mücadele
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Ankara'da birçok kişinin şikayette bulunduğu Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu (UBAM) Genel Müdürü İsmail Karakaş'ın çantasının gizli bölmelerinde eroin bulundu. Yargıtay 10. Ceza Dairesi, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hüküm giyen Karakaş'a verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.UBAM Genel Müdürü İsmail Karakaş hakkında, birden fazla kadın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, "kendilerine uyuşturucu hap verdiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Başsavcılık tarafından yapılan soruşturma ve alınan mahkeme kararıyla birlikte Karakaş'ın işyeri ve otomobilinde arama yapıldı.Sabah'ın haberine göre; yapılan aramalarda, Karakaş'ın çantasının gizli bölmelerinde ayrı ayrı poşetlenmiş kullanıma hazır 36 adet "beste" tabir edilen eroin, yeşil ve kırmızı reçete ile satılan 117 adet çeşitli ilaç ile farklı kişilerin kimlikleri bulundu. İşyerinde yapılan aramalarda ise, masasının altında bant ile yapıştırılmış ses kayıt cihazı çıktı.Bunun üzerine İsmail Karakaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. UBAM Genel Müdürü Karakaş hakkında 2016 yılında Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla dava açıldı. Karakaş, mahkemede üzerine atılı suçları işlemediğini savundu. Mahkeme heyeti, Karakaş'a "Uyuşturucu madde ticareti" yapma suçundan ele geçirilen maddelerin bir kısmının eroin olması dolayısıyla 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20221205/bakan-soylu-avrupa-uyusturucu-ile-mucadelede-pes-etmis-durumda-1064155816.html
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uyuşturucu, eroin, uyuşturucuyla mücadele
uyuşturucu, eroin, uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadele derneği müdürüne, uyuşturucu ticareti yapmaktan verilen hapis cezası onandı

12:35 05.12.2022
© RIA NovostiŞırınga, uyuşturucu iğne
Şırınga, uyuşturucu iğne - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© RIA Novosti
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Ankara'da birçok bağımlının, savcılığa giderek Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu (UBAM) Genel Müdürü İsmail Karakaş'ın kendilerine uyuşturucu hap verdiğini belirterek şikayet etmesinin ardından başlatılan soruşturmada, Karakaş'ın çantasının gizli bölmelerinden eroin bulundu. Karakaş'a verilen hapis cezası onandı.
Ankara'da birçok kişinin şikayette bulunduğu Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu (UBAM) Genel Müdürü İsmail Karakaş'ın çantasının gizli bölmelerinde eroin bulundu. Yargıtay 10. Ceza Dairesi, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hüküm giyen Karakaş'a verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
UBAM Genel Müdürü İsmail Karakaş hakkında, birden fazla kadın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, "kendilerine uyuşturucu hap verdiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Başsavcılık tarafından yapılan soruşturma ve alınan mahkeme kararıyla birlikte Karakaş'ın işyeri ve otomobilinde arama yapıldı.
Sabah'ın haberine göre; yapılan aramalarda, Karakaş'ın çantasının gizli bölmelerinde ayrı ayrı poşetlenmiş kullanıma hazır 36 adet "beste" tabir edilen eroin, yeşil ve kırmızı reçete ile satılan 117 adet çeşitli ilaç ile farklı kişilerin kimlikleri bulundu. İşyerinde yapılan aramalarda ise, masasının altında bant ile yapıştırılmış ses kayıt cihazı çıktı.
Bunun üzerine İsmail Karakaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. UBAM Genel Müdürü Karakaş hakkında 2016 yılında Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla dava açıldı. Karakaş, mahkemede üzerine atılı suçları işlemediğini savundu. Mahkeme heyeti, Karakaş'a "Uyuşturucu madde ticareti" yapma suçundan ele geçirilen maddelerin bir kısmının eroin olması dolayısıyla 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
Kocaeli ve Sakarya'da büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nun detaylarını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
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Bakan Soylu: Avrupa, uyuşturucu ile mücadelede pes etmiş durumda
08:05
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