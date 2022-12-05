https://sputniknews.com.tr/20221205/uyusturucuyla-mucadele-dernegi-mudurune-uyusturucu-ticareti-yapmaktan-verilen-hapis-cezasi-onandi-1064164368.html

Uyuşturucuyla mücadele derneği müdürüne, uyuşturucu ticareti yapmaktan verilen hapis cezası onandı

Uyuşturucuyla mücadele derneği müdürüne, uyuşturucu ticareti yapmaktan verilen hapis cezası onandı

Ankara'da birçok bağımlının, savcılığa giderek Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu (UBAM) Genel Müdürü İsmail Karakaş'ın... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T12:35+0300

2022-12-05T12:35+0300

2022-12-05T12:35+0300

yaşam

uyuşturucu

eroin

uyuşturucuyla mücadele

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Ankara'da birçok kişinin şikayette bulunduğu Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu (UBAM) Genel Müdürü İsmail Karakaş'ın çantasının gizli bölmelerinde eroin bulundu. Yargıtay 10. Ceza Dairesi, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hüküm giyen Karakaş'a verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.UBAM Genel Müdürü İsmail Karakaş hakkında, birden fazla kadın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, "kendilerine uyuşturucu hap verdiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Başsavcılık tarafından yapılan soruşturma ve alınan mahkeme kararıyla birlikte Karakaş'ın işyeri ve otomobilinde arama yapıldı.Sabah'ın haberine göre; yapılan aramalarda, Karakaş'ın çantasının gizli bölmelerinde ayrı ayrı poşetlenmiş kullanıma hazır 36 adet "beste" tabir edilen eroin, yeşil ve kırmızı reçete ile satılan 117 adet çeşitli ilaç ile farklı kişilerin kimlikleri bulundu. İşyerinde yapılan aramalarda ise, masasının altında bant ile yapıştırılmış ses kayıt cihazı çıktı.Bunun üzerine İsmail Karakaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. UBAM Genel Müdürü Karakaş hakkında 2016 yılında Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla dava açıldı. Karakaş, mahkemede üzerine atılı suçları işlemediğini savundu. Mahkeme heyeti, Karakaş'a "Uyuşturucu madde ticareti" yapma suçundan ele geçirilen maddelerin bir kısmının eroin olması dolayısıyla 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

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uyuşturucu, eroin, uyuşturucuyla mücadele