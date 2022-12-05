https://sputniknews.com.tr/20221205/ukraynanin-ispanyadaki-diplomatik-temsilciliklerine-gonderilen-zarflarda-hayvan-gozleri-bulundu-1064214825.html

Ukrayna’nın İspanya’daki diplomatik temsilciliklerine gönderilen zarflarda hayvan gözleri bulundu

Ukrayna’nın İspanya’daki diplomatik temsilciliklerine gönderilen zarflarda hayvan gözleri bulundu

İspanya polisi, posta gönderileri arasında, için hayvan gözleriyle dolu zarflar tespit ederek el koydu. Zarfların Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’ne ve bu... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T18:49+0300

2022-12-05T18:49+0300

2022-12-05T18:49+0300

dünya

ukrayna

madrid

büyükelçilik

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya polisinin Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği ile Barselona ve Malaga’daki konsolosluklarına gönderilen zarflarda hayvan gözlerini tespit ettiğini bildirdi.Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını bildiren Nikolenko, “Toplamda, Ukrayna’nın 12 ülkedeki büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına tehdit vakası 21 oldu” ifadesini kullandı.

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ukrayna, madrid, büyükelçilik