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https://sputniknews.com.tr/20221205/ukraynanin-ispanyadaki-diplomatik-temsilciliklerine-gonderilen-zarflarda-hayvan-gozleri-bulundu-1064214825.html
Ukrayna’nın İspanya’daki diplomatik temsilciliklerine gönderilen zarflarda hayvan gözleri bulundu
Ukrayna’nın İspanya’daki diplomatik temsilciliklerine gönderilen zarflarda hayvan gözleri bulundu
İspanya polisi, posta gönderileri arasında, için hayvan gözleriyle dolu zarflar tespit ederek el koydu. Zarfların Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’ne ve bu... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T18:49+0300
2022-12-05T18:49+0300
dünya
ukrayna
madrid
büyükelçilik
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya polisinin Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği ile Barselona ve Malaga’daki konsolosluklarına gönderilen zarflarda hayvan gözlerini tespit ettiğini bildirdi.Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını bildiren Nikolenko, “Toplamda, Ukrayna’nın 12 ülkedeki büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına tehdit vakası 21 oldu” ifadesini kullandı.
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ukrayna, madrid, büyükelçilik
ukrayna, madrid, büyükelçilik

Ukrayna’nın İspanya’daki diplomatik temsilciliklerine gönderilen zarflarda hayvan gözleri bulundu

18:49 05.12.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOUkrayna'nın Madrid Büyükelçiliği
Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
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İspanya polisi, posta gönderileri arasında, için hayvan gözleriyle dolu zarflar tespit ederek el koydu. Zarfların Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’ne ve bu ülkenin Barselona ve Malaga’daki konsolosluklarına gönderildiği belirtildi
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya polisinin Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği ile Barselona ve Malaga’daki konsolosluklarına gönderilen zarflarda hayvan gözlerini tespit ettiğini bildirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını bildiren Nikolenko, “Toplamda, Ukrayna’nın 12 ülkedeki büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına tehdit vakası 21 oldu” ifadesini kullandı.
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