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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/ukraynanin-bazi-kentlerinde-patlamalar-meydana-geldi-1064212636.html
Ukrayna'nın bazı kentlerinde patlamalar meydana geldi
Ukrayna'nın bazı kentlerinde patlamalar meydana geldi
Ukrayna basını, Harkov ve Odessa kentleri ile Çerkassı, Vinnitsa, Kirovograd, Lviv, Ternopol ve Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu yazdı. Ülkenin... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:24+0300
2022-12-05T17:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna
patlama
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Ukrayna haber ajansları ve televizyonları, ülkenin çeşitli bölgelerinden patlama haberleri geçerken Ukrayna'nın tamamında hava saldırısı sirenleri çaldığı aktarıldı.UNIAN ajansı, Odessa'daki patlamanın ardından büyük bir yangın çıktığını okurlarıyla paylaştı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirill Timoşenko, Odessa Bölgesi'ndeki saldırılar sonucunda iki altyapı tesisinin zarar gördüğünü belirtti.Ukrayna basınına yansıyan haberlere göre Odessa, Jitomir ve Kirovograd bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.Bu arada NetBlocks adlı küresel internet izleme servisinin aktardığına göre Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde internet erişiminde sorunlar yaşanmaya başlandı.
https://sputniknews.com.tr/20221205/savunma-bakanligi-rusya-ordusu-donetsk-yonunde-basarili-taarruz-faaliyetleri-yurutuyor-1064173215.html
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ukrayna, patlama
ukrayna, patlama

Ukrayna'nın bazı kentlerinde patlamalar meydana geldi

17:24 05.12.2022
© AFP 2022 / DYLAN COLLINSUkrayna - Kiev - patlama
Ukrayna - Kiev - patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / DYLAN COLLINS
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Ukrayna basını, Harkov ve Odessa kentleri ile Çerkassı, Vinnitsa, Kirovograd, Lviv, Ternopol ve Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu yazdı. Ülkenin bazı kentlerinde elektrik, çeşitli bölgelerde internet kesintisi yaşandığı ifade ediliyor.
Ukrayna haber ajansları ve televizyonları, ülkenin çeşitli bölgelerinden patlama haberleri geçerken Ukrayna'nın tamamında hava saldırısı sirenleri çaldığı aktarıldı.
UNIAN ajansı, Odessa'daki patlamanın ardından büyük bir yangın çıktığını okurlarıyla paylaştı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirill Timoşenko, Odessa Bölgesi'ndeki saldırılar sonucunda iki altyapı tesisinin zarar gördüğünü belirtti.
Ukrayna basınına yansıyan haberlere göre Odessa, Jitomir ve Kirovograd bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
Bu arada NetBlocks adlı küresel internet izleme servisinin aktardığına göre Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde internet erişiminde sorunlar yaşanmaya başlandı.
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
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