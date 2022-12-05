https://sputniknews.com.tr/20221205/ukraynanin-bazi-kentlerinde-patlamalar-meydana-geldi-1064212636.html
Ukrayna'nın bazı kentlerinde patlamalar meydana geldi
Ukrayna'nın bazı kentlerinde patlamalar meydana geldi
Ukrayna basını, Harkov ve Odessa kentleri ile Çerkassı, Vinnitsa, Kirovograd, Lviv, Ternopol ve Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu yazdı. Ülkenin... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T17:24+0300
2022-12-05T17:24+0300
2022-12-05T17:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna
patlama
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Ukrayna haber ajansları ve televizyonları, ülkenin çeşitli bölgelerinden patlama haberleri geçerken Ukrayna'nın tamamında hava saldırısı sirenleri çaldığı aktarıldı.UNIAN ajansı, Odessa'daki patlamanın ardından büyük bir yangın çıktığını okurlarıyla paylaştı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirill Timoşenko, Odessa Bölgesi'ndeki saldırılar sonucunda iki altyapı tesisinin zarar gördüğünü belirtti.Ukrayna basınına yansıyan haberlere göre Odessa, Jitomir ve Kirovograd bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.Bu arada NetBlocks adlı küresel internet izleme servisinin aktardığına göre Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde internet erişiminde sorunlar yaşanmaya başlandı.
https://sputniknews.com.tr/20221205/savunma-bakanligi-rusya-ordusu-donetsk-yonunde-basarili-taarruz-faaliyetleri-yurutuyor-1064173215.html
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ukrayna, patlama
Ukrayna'nın bazı kentlerinde patlamalar meydana geldi
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Ukrayna basını, Harkov ve Odessa kentleri ile Çerkassı, Vinnitsa, Kirovograd, Lviv, Ternopol ve Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu yazdı. Ülkenin bazı kentlerinde elektrik, çeşitli bölgelerde internet kesintisi yaşandığı ifade ediliyor.
Ukrayna haber ajansları ve televizyonları, ülkenin çeşitli bölgelerinden patlama haberleri geçerken Ukrayna'nın tamamında hava saldırısı sirenleri çaldığı aktarıldı.
UNIAN ajansı, Odessa'daki patlamanın ardından büyük bir yangın çıktığını okurlarıyla paylaştı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirill Timoşenko, Odessa Bölgesi'ndeki saldırılar sonucunda iki altyapı tesisinin zarar gördüğünü belirtti.
Ukrayna basınına yansıyan haberlere göre Odessa, Jitomir ve Kirovograd bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
Bu arada NetBlocks adlı küresel internet izleme servisinin aktardığına göre Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde internet erişiminde sorunlar yaşanmaya başlandı.