https://sputniknews.com.tr/20221205/tumen-ihracat-forumunda-turkiye-ve-rusya-arasindaki-ticareti-gelistirmek-icin-imzalar-atildi-1064160556.html
Tümen İhracat Forumu’nda, Türkiye ve Rusya arasındaki ticareti geliştirmek için imzalar atıldı
Tümen İhracat Forumu’nda, Türkiye ve Rusya arasındaki ticareti geliştirmek için imzalar atıldı
Türkiye ve Rusya arasında arasındaki ticaret gittikçe artarken yeni fırsatlara da kapı aralanıyor. Tümen (Tyumen) İhracat Forumu 2022’yi Türkiye’yi temsilen... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T10:48+0300
2022-12-05T10:48+0300
2022-12-05T10:48+0300
ekonomi
türkiye
rusya
ticaret
ihracat
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600'den fazla girişimci ve şirket temsilcisinin katıldığı Tümen İhracat Forumu 2022’de Türkiye’yi ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş başkanlığındaki heyet temsil etti.Kamu ve özel sektörden önemli isimlerin "Uluslararası İşbirliği ve İhracat" konulu projeleri ele aldığı forumun Rusya’nın Tümen bölgesinde yapılması önem taşıyor. Çünkü Tümen petrol ve doğalgaz endüstrisi başta olmak üzere kereste, inşaat malzemeleri, mühendislik ve tarımsal sanayi açısından uluslararası ticarette önemli bir konumda bulunuyor.Batı Sibirya İnovasyon Merkezi'nin bir parçası olan İhracat Destek Merkezi, Tümen Bölgesi Yatırım Politikası ve Girişimcilik Devlet Desteği Departmanı, Tümen Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen etkinlikte çeşitli anlaşmalar da imzalandı.Bunlardan biri de Tümen Bölgesi Valisi Alexander Moor, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Alanında Uluslararası İşbirliği ve Ruhsatlandırma Dairesi Başkanı Roman Chekushov ve Rusya İhracat Merkezi Bölgesel İş Geliştirme Direktörü Andrey Zaytsev katılımıyla, ROST, Tümen Bölgesi Yatırım Ajansı ve Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan üçlü işbirliği anlaşması oldu.Anlaşmayla taraflar ticaret, bilim, yatırım projeleri, uluslararası işbirliği ve ihracat alanlarında işbirliği yapmayı hedefliyor.
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türkiye, rusya, ticaret, ihracat
Tümen İhracat Forumu’nda, Türkiye ve Rusya arasındaki ticareti geliştirmek için imzalar atıldı
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Türkiye ve Rusya arasında arasındaki ticaret gittikçe artarken yeni fırsatlara da kapı aralanıyor. Tümen (Tyumen) İhracat Forumu 2022’yi Türkiye’yi temsilen katılan Rus-Türk Ticaret Evi (ROST) de önemli anlaşma ve görüşmelere imza attı.
600'den fazla girişimci ve şirket temsilcisinin katıldığı Tümen İhracat Forumu 2022’de Türkiye’yi ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş başkanlığındaki heyet temsil etti.
Kamu ve özel sektörden önemli isimlerin "Uluslararası İşbirliği ve İhracat" konulu projeleri ele aldığı forumun Rusya’nın Tümen bölgesinde yapılması önem taşıyor. Çünkü Tümen petrol ve doğalgaz endüstrisi başta olmak üzere kereste, inşaat malzemeleri, mühendislik ve tarımsal sanayi açısından uluslararası ticarette önemli bir konumda bulunuyor.
Batı Sibirya İnovasyon Merkezi'nin bir parçası olan İhracat Destek Merkezi, Tümen Bölgesi Yatırım Politikası ve Girişimcilik Devlet Desteği Departmanı, Tümen Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen etkinlikte çeşitli anlaşmalar da imzalandı.
Bunlardan biri de Tümen Bölgesi Valisi Alexander Moor, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Alanında Uluslararası İşbirliği ve Ruhsatlandırma Dairesi Başkanı Roman Chekushov ve Rusya İhracat Merkezi Bölgesel İş Geliştirme Direktörü Andrey Zaytsev katılımıyla, ROST, Tümen Bölgesi Yatırım Ajansı ve Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan üçlü işbirliği anlaşması oldu.
Anlaşmayla taraflar ticaret, bilim, yatırım projeleri, uluslararası işbirliği ve ihracat alanlarında işbirliği yapmayı hedefliyor.