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https://sputniknews.com.tr/20221205/trendyol-yorumlarda-siparisleri-de-gostermeye-basladi-su-alip-yemek-yorumu-yapanlar-ortaya-cikti-1064162581.html
Trendyol yorumlarda siparişleri de göstermeye başladı: Su alıp yemek yorumu yapanlar ortaya çıktı
Trendyol yorumlarda siparişleri de göstermeye başladı: Su alıp yemek yorumu yapanlar ortaya çıktı
Trendyol Yemek'e yapılan güncellemeyle kullanıcıların ne sipariş ettiği görünmeye başladı. Gelen güncellemenin ardından bazı restoranlardan sadece su sipariş... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T11:49+0300
2022-12-05T12:05+0300
yaşam
trendyol
sipariş
yemek
uygulama
restoran
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Trendyol Yemek uygulaması kullanıcılar ve siparişlerle ilgili bir güncelleme yaptı.Güncellemeye göre, kullanıcıların yorum yaptıkları siparişlerin içerikleri de görüntülenmeye başladı. Böylece su almasına rağmen restoranın yemeklerine yorum yapan kişiler ortaya çıktı.Uygulamada yemek puanları, restoranın sıralamasına etki ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220404/rekabet-kurumu-baskani-kule-sorusturma-derinlesti-zincir-marketlerde-iddialar-agir-1055289900.html
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trendyol, sipariş, yemek, uygulama, restoran
trendyol, sipariş, yemek, uygulama, restoran

Trendyol yorumlarda siparişleri de göstermeye başladı: Su alıp yemek yorumu yapanlar ortaya çıktı

11:49 05.12.2022 (güncellendi: 12:05 05.12.2022)
© Fotoğraf : TwitterTrendyol
Trendyol - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Trendyol Yemek'e yapılan güncellemeyle kullanıcıların ne sipariş ettiği görünmeye başladı. Gelen güncellemenin ardından bazı restoranlardan sadece su sipariş edildiği ancak sipariş edilmeyen yemeklerle ilgili yorumlar yazıldığı ortaya çıktı.
Trendyol Yemek uygulaması kullanıcılar ve siparişlerle ilgili bir güncelleme yaptı.
Güncellemeye göre, kullanıcıların yorum yaptıkları siparişlerin içerikleri de görüntülenmeye başladı. Böylece su almasına rağmen restoranın yemeklerine yorum yapan kişiler ortaya çıktı.
Uygulamada yemek puanları, restoranın sıralamasına etki ediyor.
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