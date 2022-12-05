https://sputniknews.com.tr/20221205/trendyol-yorumlarda-siparisleri-de-gostermeye-basladi-su-alip-yemek-yorumu-yapanlar-ortaya-cikti-1064162581.html

Trendyol yorumlarda siparişleri de göstermeye başladı: Su alıp yemek yorumu yapanlar ortaya çıktı

Trendyol yorumlarda siparişleri de göstermeye başladı: Su alıp yemek yorumu yapanlar ortaya çıktı

Trendyol Yemek'e yapılan güncellemeyle kullanıcıların ne sipariş ettiği görünmeye başladı. Gelen güncellemenin ardından bazı restoranlardan sadece su sipariş... 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T11:49+0300

2022-12-05T11:49+0300

2022-12-05T12:05+0300

yaşam

trendyol

sipariş

yemek

uygulama

restoran

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Trendyol Yemek uygulaması kullanıcılar ve siparişlerle ilgili bir güncelleme yaptı.Güncellemeye göre, kullanıcıların yorum yaptıkları siparişlerin içerikleri de görüntülenmeye başladı. Böylece su almasına rağmen restoranın yemeklerine yorum yapan kişiler ortaya çıktı.Uygulamada yemek puanları, restoranın sıralamasına etki ediyor.

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trendyol, sipariş, yemek, uygulama, restoran