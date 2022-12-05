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https://sputniknews.com.tr/20221205/trafikte-kavga-ettigi-kisiye-araciyla-carpti-metrelerce-oteye-savurdu-1064153154.html
Trafikte kavga ettiği kişiye aracıyla çarptı, metrelerce öteye savurdu
Trafikte kavga ettiği kişiye aracıyla çarptı, metrelerce öteye savurdu
Meksika’da yol verme kavgasında araçtan inen şahsa diğer şoför aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye fırlayan kişi yere serildi. O anlar ise... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T04:22+0300
2022-12-05T04:34+0300
dünya
meksika
yol
trafik
kavga
video
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Meksika’nın Metepec şehrinde trafikte yol verme kavgasında, taraflardan biri diğerini aracıyla ezmeye çalıştı. Kaza sonrası taraflardan biri bulunduğu araçtan inerek diğer araca tekme ve yumrukla saldırmaya başladı. Saldırıya uğrayan aracın sürücüsü ise kendisine saldıran şahsın uzaklaşmasının ardından hızla geri gelerek aracıyla çarptı.Çarpmanın etkisi ile metrelerce öteye fırlayan adam, bir süre yerde kaldı. Ayağa kalkan adam kendisine çarpan araca yeniden saldırınca aracın sürücüsü, adama ikinci kez çarparak yere serdi.Ölümden dönen adamın arkadaşı ise aracıyla arkadaşını korumakta başarısız olurken, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeritte bulunan diğer araçların arasına daldı. Olay anı ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.Meksika Eyaleti Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklamada, kazaya karışan tarafların mala zarar verme ve kasten adam yaralama suçlarından tutuklandığı bildirildi. Aracın iki kez çarptığı kişinin hastanede tedavi altında olduğu ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221101/sariyerde-tekme-tokat-yol-verme-kavgasi-1062929479.html
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meksika, yol, trafik, kavga, video
meksika, yol, trafik, kavga, video

Trafikte kavga ettiği kişiye aracıyla çarptı, metrelerce öteye savurdu

04:22 05.12.2022 (güncellendi: 04:34 05.12.2022)
© İHAMeksika’da yol verme kavgasında araçtan inen şahsa diğer şoför aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye fırlayan kişi yere serildi. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.
Meksika’da yol verme kavgasında araçtan inen şahsa diğer şoför aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye fırlayan kişi yere serildi. O anlar ise anbean kameraya yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© İHA
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Meksika’da yol verme kavgasında araçtan inen şahsa diğer şoför aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye fırlayan kişi yere serildi. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.
Meksika’nın Metepec şehrinde trafikte yol verme kavgasında, taraflardan biri diğerini aracıyla ezmeye çalıştı.
Kaza sonrası taraflardan biri bulunduğu araçtan inerek diğer araca tekme ve yumrukla saldırmaya başladı. Saldırıya uğrayan aracın sürücüsü ise kendisine saldıran şahsın uzaklaşmasının ardından hızla geri gelerek aracıyla çarptı.
Çarpmanın etkisi ile metrelerce öteye fırlayan adam, bir süre yerde kaldı. Ayağa kalkan adam kendisine çarpan araca yeniden saldırınca aracın sürücüsü, adama ikinci kez çarparak yere serdi.
Ölümden dönen adamın arkadaşı ise aracıyla arkadaşını korumakta başarısız olurken, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeritte bulunan diğer araçların arasına daldı. Olay anı ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Meksika Eyaleti Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklamada, kazaya karışan tarafların mala zarar verme ve kasten adam yaralama suçlarından tutuklandığı bildirildi.
Aracın iki kez çarptığı kişinin hastanede tedavi altında olduğu ifade edildi.
Sarıyer kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
YAŞAM
Sarıyer'de tekme tokat yol verme kavgası
1 Kasım, 12:25
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