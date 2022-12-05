https://sputniknews.com.tr/20221205/tazmanya-kaplanina-ait-kayip-kalintilar-85-yil-sonra-bulundu-1064209006.html
Tazmanya kaplanına ait kayıp kalıntılar 85 yıl sonra bulundu
Tazmanya kaplanına ait kayıp kalıntılar 85 yıl sonra bulundu
Avustralya'da Tazmanya Müzesi ve Sanat Galerisi'nin deposunda 85 yıldır kayıp olduğu düşünülen Tazmanya kaplanının kalıntıları bulundu. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T15:59+0300
2022-12-05T15:59+0300
2022-12-05T16:12+0300
kaplan
tazmanya
arkeolojik kalıntı
avustralya
yaşam
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BBC'nin haberine göre, yeni araştırmayla Tazmanya kaplanının kalıntılarının yıllardır müzede olduğu ve korunduğu ancak uygun şekilde sınıflandırılmadığı ortaya çıkarıldı.Nesli tükenen türlerle ilgili 2000'de kitap yayımlayan Robert Paddle, "Yıllardır müze müdürleri ve araştırmacılar, kalıntıları bulamadı ve bedeninin atıldığı varsayıldı." ifadesini kullandı.Ancak Paddle ve müze müdürlerinden Kathryn Medlock'un, bir uzmanın müzenin koleksiyonunu gözden geçirdiği raporunu incelemesi sonucu kayıp kalıntılar, eğitim departmanına ait dolapta bulundu.85 yıldır kayıp olduğu düşünülen Tazmanya kaplanının kürkü ve iskeleti, Hobart'taki müzede sergilenmeye başlandı.Vücudu yerel müzeye teslim edilmiştiHobart Hayvanat Bahçesi'nde 1936'da ölen Tazmanya kaplanının vücudu, yerel müzeye teslim edilmişti.Müze, kalıntıların izini kaybetmiş ve sonrasında ise kaplanın iskeletine ve kürküne ne olduğu gizemini korumuştu.Kaplan, en son yalnızca Tazmanya Adası'nda görülmüş ve avlanma sebebiyle nesli tükenme noktasına gelmişti.Kökeninin Avustralya'da olduğuna inanılan Tazmanya kaplanının nüfusunun, insanlar ve yabani köpekler sebebiyle azaldığı düşünülüyor.Neslinin çoğaltılması için proje başlatılmıştıNesli tükenmekte olan Tazmanya kaplanları için Ağustos 2022'de milyon dolarlık proje başlatılmıştı.Avustralya ve ABD'deki araştırmacılar, kök hücre ve gen düzenleme teknolojisi kullanılarak etçil keseli Tazmanya kaplanlarının yeniden hayata döndürülebileceklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20201202/isvicrede-40-milyon-yillik-kilic-disli-kaplan-acik-artirmayla-satiliyor-1043333255.html
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kaplan, tazmanya, arkeolojik kalıntı, avustralya
kaplan, tazmanya, arkeolojik kalıntı, avustralya
Tazmanya kaplanına ait kayıp kalıntılar 85 yıl sonra bulundu
15:59 05.12.2022 (güncellendi: 16:12 05.12.2022) Abone ol
Avustralya'da Tazmanya Müzesi ve Sanat Galerisi'nin deposunda 85 yıldır kayıp olduğu düşünülen Tazmanya kaplanının kalıntıları bulundu.
BBC'nin haberine göre, yeni araştırmayla Tazmanya kaplanının kalıntılarının yıllardır müzede olduğu ve korunduğu ancak uygun şekilde sınıflandırılmadığı ortaya çıkarıldı.
Nesli tükenen türlerle ilgili 2000'de kitap yayımlayan Robert Paddle, "Yıllardır müze müdürleri ve araştırmacılar, kalıntıları bulamadı ve bedeninin atıldığı varsayıldı." ifadesini kullandı.
Ancak Paddle ve müze müdürlerinden Kathryn Medlock'un, bir uzmanın müzenin koleksiyonunu gözden geçirdiği raporunu incelemesi sonucu kayıp kalıntılar, eğitim departmanına ait dolapta bulundu.
85 yıldır kayıp olduğu düşünülen Tazmanya kaplanının kürkü ve iskeleti, Hobart'taki müzede sergilenmeye başlandı.
Vücudu yerel müzeye teslim edilmişti
Hobart Hayvanat Bahçesi'nde 1936'da ölen Tazmanya kaplanının vücudu, yerel müzeye teslim edilmişti.
Müze, kalıntıların izini kaybetmiş ve sonrasında ise kaplanın iskeletine ve kürküne ne olduğu gizemini korumuştu.
Kaplan, en son yalnızca Tazmanya Adası'nda görülmüş ve avlanma sebebiyle nesli tükenme noktasına gelmişti.
Kökeninin Avustralya'da olduğuna inanılan Tazmanya kaplanının nüfusunun, insanlar ve yabani köpekler sebebiyle azaldığı düşünülüyor.
Neslinin çoğaltılması için proje başlatılmıştı
Nesli tükenmekte olan Tazmanya kaplanları için Ağustos 2022'de milyon dolarlık proje başlatılmıştı.
Avustralya ve ABD'deki araştırmacılar, kök hücre ve gen düzenleme teknolojisi kullanılarak etçil keseli Tazmanya kaplanlarının yeniden hayata döndürülebileceklerini açıklamıştı.