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Susam Sokağı efsanesi Bob McGrath hayatını kaybetti
Susam Sokağı efsanesi Bob McGrath hayatını kaybetti
Susam Sokağı'ndaki Bob Johnson rolüyle hafızalara kazınan Amerikalı ünlü oyuncu Bob McGrath, 90 yaşında hayatını kaybetti. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T16:42+0300
2022-12-05T16:47+0300
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Türkiye'de bir neslin çocukluğuna damgasını vuran Susam Sokağı'nda müzik öğretmeni Bob Johnson'ı canlandıran ünlü oyuncu Bob McGrath, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılığıyla da tanınan McGrath, Illionis doğumluydu. Michagan Üniversitesi ve Manhattan Müzik Okulu'nda eğitim alan ünlü oyuncu Susam Sokağı'na ilk bölümünden itibaren katılmıştı.1958 yılında evlenen oyuncunun 5 çocuğu ve 8 torunu bulunuyordu.Haber Global'in aktardığına göre, New Jersey'deki evinde ölen McGrath'in ölüm nedeni açıklanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220104/susam-sokaginin-muziklerini-yapan-unlu-muzisyen-stephen-j-lawrence-hayatini-kaybetti-1052386983.html
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susam sokağı, ölüm
susam sokağı, ölüm

Susam Sokağı efsanesi Bob McGrath hayatını kaybetti

16:42 05.12.2022 (güncellendi: 16:47 05.12.2022)
© AP Photo / Chris PizzelloBob McGrath
Bob McGrath - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
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Susam Sokağı'ndaki Bob Johnson rolüyle hafızalara kazınan Amerikalı ünlü oyuncu Bob McGrath, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye'de bir neslin çocukluğuna damgasını vuran Susam Sokağı'nda müzik öğretmeni Bob Johnson'ı canlandıran ünlü oyuncu Bob McGrath, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılığıyla da tanınan McGrath, Illionis doğumluydu. Michagan Üniversitesi ve Manhattan Müzik Okulu'nda eğitim alan ünlü oyuncu Susam Sokağı'na ilk bölümünden itibaren katılmıştı.
1958 yılında evlenen oyuncunun 5 çocuğu ve 8 torunu bulunuyordu.
Haber Global'in aktardığına göre, New Jersey'deki evinde ölen McGrath'in ölüm nedeni açıklanmadı.
Susam Sokağı'nın müziklerini yapan ünlü müzisyen Stephen J. Lawrence hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
YAŞAM
Susam Sokağı'nın müziklerini yapan ünlü müzisyen Stephen J. Lawrence hayatını kaybetti
4 Ocak, 12:58
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