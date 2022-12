https://sputniknews.com.tr/20221205/spor-egitmeni-zakiroglu-istanbulda-sadece-sahil-kisminda-kosu-parkuruna-sahipsini-1064173622.html

Spor eğitmeni Zakiroğlu, “İstanbul’da sadece sahil kısmında koşu parkuruna sahipsiniz. Orada da balıkçıların işgalinden yeterince fırsat bulamıyorsunuz” dedi. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

Spor eğitmeni Enis Zakiroğlu, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümünü mezunu olan Zakiroğlu, “Çocukluğum spor yaparak geçti. İlkokuldan bu tarafa futbol, basketbol, voleybol oynadım. Bir süre Beşiktaş’ta da voleybol oynadım. Türkiye’de voleybola gereken değer verilmediği ve maddiyat bakımından getirisi olmadığı için voleybola devam etmedim” dedi.Türkiye’nin en büyük spor salonlarında eğitmenlik yapan Zakiroğlu, “Spora çok yönlü bakmayı öğrenince beklentiler biraz daha değişiyor. Kariyerime fitness antrenörü olarak devam ediyorum. Üniversitenin ilk yılından itibaren çeşitli zincir fitness salonlarında antrenörlük yaptım; hem okudum hem çalıştım. Bu esnada hayatıma fikirleriyle yol gösteren çok insan tanıdım. 7 yaşında antrenman yaptırdığım üyem de oldu 70 yaşında antrenman yaptırdığım üyem de… Hepsinden çok şey öğrendim. Yıllardır o kadar çok insan ile tanışıp antrenman yapıyorsunuz ki sürekli yeni bir şeyler öğreniyorsunuz” diye konuştu.Zakiroğlu, “Bizim toplumuzda spor çok basit gözüken bir rekreasyon alanı. Aslında sporu çok basit görmemizin sebebi, spor kültürüyle yetişmiş bir toplum olmamamız. Üniversitede, insan vücudunun nasıl eğitilebilir olduğunu öğrendik. Attığınız her adımın, yaptığınız her hareketin bir fonksiyonu var; esnemeye ihtiyacı olan kas grupları var. Bütün halinde düşünüldüğünde, bir kişinin bir eğitmenle çalışmasına ihtiyacı var” dedi:Zakiroğlu, “Yurtdışı seyahatlerimde beni etkileyen en önemli şey insanların her yere bisikletle gidiliyor, günün her saatinde koşan insanların olmasıydı. Başka ülkelerin koşu için parkurları var, parkur olmasa dahi yollarda koşabiliyorsunuz. İstanbul’da sadece sahil kısmında koşu parkuruna sahipsiniz. Orada da balıkçıların işgalinden yeterince fırsat bulamıyorsunuz” dedi:

